业务运营

为什么现在是深入学习网络安全的最佳时机

作者

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

从保护代码和云部署，到防范钓鱼攻击和勒索软件，网络安全如今是科技领域最关键的职业之一。

根据 Coursera 2025 年就业技能报告，在网络安全事件同比激增 71%、合格网络安全专业人员缺口高达 500 万人的双重驱动下，威胁管理、事件响应与网络安全等领域的技能需求正呈现爆发式增长。这是一个规模庞大且紧迫的职业机会。

从事网络安全工作，您可以帮助保护数字世界，同时获得丰厚报酬。在美国，分析师和道德黑客的中位薪资约为 112,000 美元，而有经验的专业人士通常能赚取超过 120,000 美元的薪水（Lightcast，网络安全分析师职位发布，2024）。

网络安全专业人员从事哪些工作？

网络安全专业人员是抵御网络犯罪的第一道防线。他们不仅是技术专家，更是解决问题的能手，能够像黑客一样思考，预测威胁并在造成损害之前加以阻止。一些热门的网络安全职位包括：

  • 网络安全分析师负责监控、检测、调查并响应安全事件。他们通过分析安全数据、管理漏洞和推荐保护措施来降低风险，从而帮助保护组织的数字资产。
  • 网络安全专家不仅负责分析，还负责实施和管理安全解决方案。这些专业人员依照安全框架开展工作，设计并构筑防御体系，常负责主导网络、系统与数据的安全防护工作，以抵御不断演进的威胁。
  • 道德黑客/渗透测试人员通过模拟网络攻击，主动测试系统的弱点。他们使用开源工具来发现漏洞、报告发现结果并帮助组织在真正的攻击者利用漏洞之前加强防御。

随着全球需求激增，数百万职位仍未填补，网络安全仍然是一条高薪且具前景的职业道路。

通过这三个 IBM 项目开启您的网络安全职业生涯

IBM 在 Coursera 上提供 3 个值得期待的项目，帮助您提升网络安全技能。以下是一些建议：

让我们来了解这些项目，帮助您更多地了解每个项目如何助力您为新的或下一阶段的职业做好准备。

通过 IBM 网络安全分析师专业证书开始您的网络安全之旅

从管理数据库漏洞到进行取证和事件响应，动手实践的 IBM 网络安全分析师专业证书涵盖所有核心技能，无需经验。您将获得以下真实世界的实践经验：

  • 通过渗透测试和威胁分析发现和评估安全漏洞。
  • 系统如何使用安全框架和架构保持安全性和合规性。
  • 通过操作系统和网络安全基础知识，了解安全 IT 系统的基础。
  • 使用业界专业人士信赖的同款网络安全工具。
  • 利用专为网络安全分析师量身定制的生成式 AI 技术来提高效率。

今天就报名 IBM 网络安全分析师专业证书，最快 4 个月即可开启网络安全分析师职业生涯。

通过 IBM 与 ISC2 网络安全专家专业证书，获得认证支持的网络安全知识

IBM 与 ISC2 网络安全专家专业证书是一种快速、实用的途径，让您获得雇主所需的可直接上岗的技能。在不到 4 个月的时间里，您可以在信息安全方面打下坚实的基础，并以网络安全专家的身份开启您的职业生涯，无需经验。以下是您将学习的内容：

  • 核心网络安全技能可帮助您为第一份工作做好准备，此外还可为行业认可的 ISC2 网络安全认证 (CC) 考试做准备。
  • IT 基础知识，包括基础架构、操作系统、网络、应用程序、数据和硬件。
  • 了解常见威胁，包括恶意软件、漏洞、网络钓鱼和社会工程，以及如何预防它们。
  • 动手实践培训，学习当今网络安全专家使用的工具和技术。

无论您是转行还是刚入门，该项目都能为您提供受欢迎的实用技能和证书，使您在网络安全就业市场中脱颖而出。

今天就报名 IBM 与 ISC2 网络安全专家专业证书，迈出通往高薪网络安全职业的第一步。

通过 IBM 开源工具道德黑客专业证书，成为一名网络安全卫士

亲身体验道德黑客用于发现和修复漏洞的真实工具和技术。中级 IBM 开源工具道德黑客专业证书是您进入渗透测试和网络安全运营领域的快速通道。以下是您将学习的内容：

  • 使用 Kali Linux、Wireshark、Metasploit 和 OpenVAS 等开源工具培养实际技能
  • 在安全、可控的环境中实践道德黑客技术。
  • 模拟网络攻击以识别弱点并制定缓解战略。
  • 学习负责任的披露实践，以正确的方式报告漏洞。
  • 仅需 1 个月即可完成该项目，非常适合具有基础 IT 知识或已有网络安全经验的技术专业人士

立即开启您的道德黑客学习之旅，通过 IBM 开源工具道德黑客专业证书课程，在网络安全职业道路上迈出关键一步。

准备好在网络安全领域大展身手了吗？

无论您是刚刚起步，还是希望借助先进工具和行业认证实现能力跃升，IBM 都能为您提供与目标契合的课程方案。每份专业证书旨在为您提供实用技能、工具和信心，让您进入当今最受欢迎的技术职业之一。

探索适合您职业发展的课程，立即登录 Coursera 开启学习之旅：

IBM 网络安全分析师专业证书

IBM 和 ISC2 网络安全专家专业证书

IBM 开源工具道德黑客专业证书

了解更多 IBM 网络安全分析师专业证书 IBM 和 ISC2 网络安全专家专业证书 IBM 开源工具道德黑客专业证书