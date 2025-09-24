为什么现在是深入学习网络安全的最佳时机

从保护代码和云部署，到防范钓鱼攻击和勒索软件，网络安全如今是科技领域最关键的职业之一。
根据 Coursera 2025 年就业技能报告，在网络安全事件同比激增 71%、合格网络安全专业人员缺口高达 500 万人的双重驱动下，威胁管理、事件响应与网络安全等领域的技能需求正呈现爆发式增长。这是一个规模庞大且紧迫的职业机会。
从事网络安全工作，您可以帮助保护数字世界，同时获得丰厚报酬。在美国，分析师和道德黑客的中位薪资约为 112,000 美元，而有经验的专业人士通常能赚取超过 120,000 美元的薪水（Lightcast，网络安全分析师职位发布，2024）。
网络安全专业人员是抵御网络犯罪的第一道防线。他们不仅是技术专家，更是解决问题的能手，能够像黑客一样思考，预测威胁并在造成损害之前加以阻止。一些热门的网络安全职位包括：
随着全球需求激增，数百万职位仍未填补，网络安全仍然是一条高薪且具前景的职业道路。
IBM 在 Coursera 上提供 3 个值得期待的项目，帮助您提升网络安全技能。以下是一些建议：
让我们来了解这些项目，帮助您更多地了解每个项目如何助力您为新的或下一阶段的职业做好准备。
从管理数据库漏洞到进行取证和事件响应，动手实践的 IBM 网络安全分析师专业证书涵盖所有核心技能，无需经验。您将获得以下真实世界的实践经验：
今天就报名 IBM 网络安全分析师专业证书，最快 4 个月即可开启网络安全分析师职业生涯。
IBM 与 ISC2 网络安全专家专业证书是一种快速、实用的途径，让您获得雇主所需的可直接上岗的技能。在不到 4 个月的时间里，您可以在信息安全方面打下坚实的基础，并以网络安全专家的身份开启您的职业生涯，无需经验。以下是您将学习的内容：
无论您是转行还是刚入门，该项目都能为您提供受欢迎的实用技能和证书，使您在网络安全就业市场中脱颖而出。
今天就报名 IBM 与 ISC2 网络安全专家专业证书，迈出通往高薪网络安全职业的第一步。
亲身体验道德黑客用于发现和修复漏洞的真实工具和技术。中级 IBM 开源工具道德黑客专业证书是您进入渗透测试和网络安全运营领域的快速通道。以下是您将学习的内容：
立即开启您的道德黑客学习之旅，通过 IBM 开源工具道德黑客专业证书课程，在网络安全职业道路上迈出关键一步。
无论您是刚刚起步，还是希望借助先进工具和行业认证实现能力跃升，IBM 都能为您提供与目标契合的课程方案。每份专业证书旨在为您提供实用技能、工具和信心，让您进入当今最受欢迎的技术职业之一。
探索适合您职业发展的课程，立即登录 Coursera 开启学习之旅：