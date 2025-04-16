2025 年 4 月 16 日
若您已是获得 IBM 大型机专业技能认证的大型机专业人士，现可通过快速通道获取 z/OS v3.1 版本认证，来证明您过往的学习成果（RPL，先前学习成果认证）。
要想获得认可度极高的 IBM 专业认证证书，需完成 50 至 80 小时的严格系统学习，整个学习体系包含自主在线课程、教学视频、模拟实训、随堂测验及阶段考核，通过体系化教学与评估机制对关键岗位的大型机技能进行技能传授、能力评估与水平标定。当前认证体系覆盖 z/OS v2.4、z/OS v2.5 及最新发布的 z/OS v3.1。
这些 IBM 认证的优势在于通过严格的学习路径所获得的技能广度和深度，但大型机专业人士并不希望每次更新技能时都要重新完成 50 到 80 小时的培训。为了更好地服务大型机从业人员，Interskill 与 IBM 和 Credly 合作开发了一条新的快速通道，用于获得 z/OS v3.1 版本认证，并认可先前的学习成果。
要将 z/OS v2.4 或 z/OS v2.5 的 IBM 专业证书升级为 z/OS v3.1 的 IBM 专业证书，大型机专业人士现在只需完成 8 小时的精简学习路径，包括自定进度的在线课程、视频、模拟练习、测验和考试。
重申一下，这些升级路径仅适用于已成功获得对应 IBM 专业证书早期版本的人员。通过此升级路径获得的证书将在数字徽章上清楚标注“RPL”（先前学习成果认证）。
适用于关键 IBM Z 大型机岗位的 IBM 专业证书包括：