若您已是获得 IBM 大型机专业技能认证的大型机专业人士，现可通过快速通道获取 z/OS v3.1 版本认证，来证明您过往的学习成果（RPL，先前学习成果认证）。

要想获得认可度极高的 IBM 专业认证证书，需完成 50 至 80 小时的严格系统学习，整个学习体系包含自主在线课程、教学视频、模拟实训、随堂测验及阶段考核，通过体系化教学与评估机制对关键岗位的大型机技能进行技能传授、能力评估与水平标定。当前认证体系覆盖 z/OS v2.4、z/OS v2.5 及最新发布的 z/OS v3.1。

这些 IBM 认证的优势在于通过严格的学习路径所获得的技能广度和深度，但大型机专业人士并不希望每次更新技能时都要重新完成 50 到 80 小时的培训。为了更好地服务大型机从业人员，Interskill 与 IBM 和 Credly 合作开发了一条新的快速通道，用于获得 z/OS v3.1 版本认证，并认可先前的学习成果。

要将 z/OS v2.4 或 z/OS v2.5 的 IBM 专业证书升级为 z/OS v3.1 的 IBM 专业证书，大型机专业人士现在只需完成 8 小时的精简学习路径，包括自定进度的在线课程、视频、模拟练习、测验和考试。

重申一下，这些升级路径仅适用于已成功获得对应 IBM 专业证书早期版本的人员。通过此升级路径获得的证书将在数字徽章上清楚标注“RPL”（先前学习成果认证）。

适用于关键 IBM Z 大型机岗位的 IBM 专业证书包括：

IBM 大型机应用程序程序员证书（I 级或 II 级）

IBM 大型机系统程序员证书（I 级、II 级或 III 级）

IBM 大型机系统操作员证书（I 级、II 级或 III 级）

IBM 大型机 RACF 安全管理员证书（I 级或 II 级）

IBM 大型机技术经理证书（I 级）

深入了解所有 IBM Interskill 徽章和证书