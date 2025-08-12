设计、构建、创造：踏上解锁激情的职业生涯

2025 年 8 月 13 日
无论您是视觉故事讲述者、数据驱动的战略家，还是致力于构建体验的人，数字领域都有您的一席之地。IBM 的专业证书套件为您提供多个进入这一动态空间的切入点：
通过每项课程，您将精准培养雇主迫切需要的创意与技术能力，为塑造未来的高需求岗位做好就业准备。无论您选择哪个切入点，每门课程都超越理论教学，让您通过实战项目积累可自信向雇主展示的实践经验与作品集。
深入了解以下这 3 个数字职业选择。
打造以用户为主的直观数字体验。
随着企业将以用户为中心的数字体验放在首位，对用户界面/用户体验设计师的需求正在迅速增长（Global Growth Insights）。该 IBM 专业证书提供雇主迫切需求的就业技能和体验，帮助您创建以用户为中心的设计，以吸引和转化受众。
该专业证书非常适合：
课程亮点：
在数字时代推动有影响力的营销活动。
数字营销是一个快速发展的领域，对能够制定数据驱动的活动以提高参与度并推动业务增长的熟练专业人员的需求很高。该 IBM 专业证书将为您精准赋能，帮助您掌握企业优化数字战略所需的实战技能与实操经验。
该课程非常适合：
课程亮点：
为网站和应用程序构建引人入胜的用户界面。
前端开发者是创建交互式和响应式网站的核心。通过该 IBM 专业证书，您将运用行业标准工具与框架，掌握创建功能与用户体验俱佳的动态网页所需的编程与设计技能。
该课程非常适合：
课程亮点：
无论您是渴望进入科技领域的创意人士，还是希望拓展创意职业路径的技术专家，IBM专业认证都能成为通往数字融合世界的桥梁——提供权威认证、实战经验与真实机遇。
您不仅会收获知识，还会收获：
企业正在积极招聘这些岗位的人才。IBM 证书是您快速证明职业就绪能力的捷径——无需任何经验，只需拥有构建、设计与创造美好未来的动力。
立即注册，开启您的全新创意技术职业生涯。
