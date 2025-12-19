生产就绪的生成式 AI：Frontkom 利用 IBM 技术为挪威公共交通构建可扩展平台的经验
Frontkom 基于 IBM 技术和开源工具构建了一个模块化的生成式 AI 平台，将客户咨询量削减了高达 55%，同时确保回答内容有据可依、受控且可靠。
随着围绕生成式 AI 的最初狂热趋于平静，人们开始更现实地寻求投资回报率，许多企业面临着超越原型的挑战。根据麻省理工学院近期的一项研究，绝大多数 (95%) 企业都在努力将生成式 AI 从试点阶段推进到生产阶段。
为帮助其客户扭转高采用率却鲜有实质性业务转型的趋势，挪威数字创新公司 Frontkom 构建了一个可扩展、模块化的 AI 平台，为一系列客户提供对话助手、搜索界面和检索应用——每个客户都有不同的数据、规模和治理要求。
其中一位客户是 Reis Nordland，挪威诺尔兰郡的区域公共交通运营商。该公司在广阔的北部地区运营巴士和轮渡服务，为旅客管理时刻表、票务和路线信息。
Frontkom 开发并交付了一款生成式 AI 旅行助手，使乘客能够提出自然语言问题，例如“从博多出发的下一班轮渡是什么时候？”或“300 路公交车延误了吗？”，并从对话助手那里获得准确、最新且支持多语言的回答。该应用上线仅数周，就使 Reis Nordland 的客服代表接到的问询量减少了一半以上。
Reis Nordland 面临着重复性的客户服务请求，并且需要全天候提供旅行数据。Frontkom 的对话式 AI 助手连接了实时交通数据流和结构化内部数据，如时刻表、交通更新、常见问题解答和服务政策。其目标是提供基于事实、有上下文依据的回答，同时让操作人员能够完全控制模型提供的回答。
此次部署不仅改善了该公交服务提供商的旅客体验，还展示了一种模板化架构， Frontkom 已将其复用于其他领域，包括教育、可持续发展和市政服务。
为了在保持控制和可观测性的同时支持快速迭代，Frontkom 构建了一个以 IBM 技术和开源工具为核心的组件化架构。
在前端，一个使用 JavaScript 和 React 构建的轻量级、可嵌入式聊天小组件直接集成到 Reis Nordland 的网站和移动应用程序中。该小组件与一个基于 Supabase 构建的安全仪表板界面配对，允许 Reis Nordland 的操作人员通过单一、用户友好的控制台来管理其 AI 智能体、数据集和知识库。
编排层由 Langflow 驱动，这是 IBM 用于构建 AI 智能体应用程序的低代码可视化环境。Langflow 管理着每个 AI 智能体背后的逻辑、提示设计和回答塑形。这使得 Frontkom 能够独立更新组件（包括 LLM、数据连接器或工作流），而不会影响生产环境的稳定性。
经过一番调研，Frontkom 团队最终为 Reis Nordland 的应用场景选定了 Gemini 2.5 Flash 模型。如果未来六个月内有更新或更合适的模型（或工具）出现，得益于 Langflow 的拖放式模块化设计，更新将是一项简单的任务。
Langflow 运行在 Frontkom PaaS 上，这是一个基于 Kubernetes、托管于 AWS 的基础设施。它使用水平 Pod 自动伸缩和 Pod 干扰预算来确保在变化的流量负载下保持可靠性。系统前端部署了 Fastly CDN，确保为终端用户和管理界面提供快速的全球交付。
所有会话数据、智能体遥测数据和配置元数据均持久化存储在 IBM® Cloud Databases for PostgreSQL 中。这一选择既提供了可扩展性，也提供了治理能力，并通过版本控制来追踪生产中使用的每一个流程和数据集
在 Langflow 中，每个智能体遵循一个定义好的流程：
主要工具包括：
该架构保证了模型的回答既基于事实，又在视觉上保持一致，因为用户界面载荷是由确定性工具生成的，而非自由形式的 LLM 输出。
Frontkom 的设计优先级是基于早期生成式 AI 项目中来之不易的经验而形成的：
工程团队在 Langflow 中开始了 Reis Nordland 助手的原型设计，在生产部署到 Frontkom PaaS 之前，就以可视化方式绘制并测试了从输入到响应的完整生命周期。经验证后，这些流程连同受版本控制的配置一同部署，并由 IBM Cloud Databases for PostgreSQL 提供支持。
IBM 工程师在 Langflow 部署、数据库模式优化和可扩展性调优方面密切协作，确保系统能够以一致的延迟和可靠性处理实时公共部门工作负载。
构建 Reis Nordland AI 助手的过程突显了一系列实用且可复用的设计与运营原则，这些原则使系统在生产中更加准确、适应性强且值得信赖：
Reis Nordland 的助手现在每天处理数千次交互，为旅客提供快速的多语言应答。更新应用程序变得极为简单；团队能够在数小时而非数周内部署新功能或数据集。
客服工单大幅减少：仅在第一周，新系统就处理了超过 1,300 个客服工单，促使 Reis Nordland 将其 AI 助手形容为一位“非常有价值的员工”。 并且成效持续提升。
上线四周后，客服中心的问询量较去年同期下降了 37%。六周后，该数据改善至下降 55%。与此同时，尽管用于人工应答的资源减少，客服中心的响应时间却缩短了近一半（至大约一天）。这是问询量减少的结果，因为聊天机器人承担了许多问题的解答负担。
更重要的是，同样的架构正被复用于 Frontkom 的其他客户——这证明了当基础架构是模块化、可观测且受管控时，生产级生成式 AI 是可复制的。