生产就绪的生成式 AI：Frontkom 利用 IBM 技术为挪威公共交通构建可扩展平台的经验

随着围绕生成式 AI 的最初狂热趋于平静，人们开始更现实地寻求投资回报率，许多企业面临着超越原型的挑战。根据麻省理工学院近期的一项研究，绝大多数 (95%) 企业都在努力将生成式 AI 从试点阶段推进到生产阶段。

为帮助其客户扭转高采用率却鲜有实质性业务转型的趋势，挪威数字创新公司 Frontkom 构建了一个可扩展、模块化的 AI 平台，为一系列客户提供对话助手、搜索界面和检索应用——每个客户都有不同的数据、规模和治理要求。

其中一位客户是 Reis Nordland，挪威诺尔兰郡的区域公共交通运营商。该公司在广阔的北部地区运营巴士和轮渡服务，为旅客管理时刻表、票务和路线信息。

Frontkom 开发并交付了一款生成式 AI 旅行助手，使乘客能够提出自然语言问题，例如“从博多出发的下一班轮渡是什么时候？”或“300 路公交车延误了吗？”，并从对话助手那里获得准确、最新且支持多语言的回答。该应用上线仅数周，就使 Reis Nordland 的客服代表接到的问询量减少了一半以上。