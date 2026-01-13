将可信数据转化为生产力引擎

跨行业领导者正逐渐认识到，重要的不是拥有多少数据，而是能在多大程度上信任这些数据。在 AI 时代，真正的竞争优势在于那些能够跟上业务步伐、可靠、透明且治理良好的数据管道。然而，许多组织正面临脆弱的管道、延迟的仪表板以及消耗宝贵工程与分析时间的手动故障排查。

这是一家亚太地区领先媒体机构的真实处境，直至 Tech Mahindra——在与 IBM 的紧密合作下——通过使用 IBM Databand 帮助他们重塑了数据运营。