将可信数据转化为生产力引擎
跨行业领导者正逐渐认识到，重要的不是拥有多少数据，而是能在多大程度上信任这些数据。在 AI 时代，真正的竞争优势在于那些能够跟上业务步伐、可靠、透明且治理良好的数据管道。然而，许多组织正面临脆弱的管道、延迟的仪表板以及消耗宝贵工程与分析时间的手动故障排查。
这是一家亚太地区领先媒体机构的真实处境，直至 Tech Mahindra——在与 IBM 的紧密合作下——通过使用 IBM Databand 帮助他们重塑了数据运营。
这家全球媒体机构依赖数据来理解受众、优化内容和管理收入，但其数据与分析运营面临挑战。业务用户无休止地等待报告，运营团队耗费夜晚和周末进行调试，战略决策基于不完整或延迟的信息做出。每一次故障都可能引发连锁反应。
该机构意识到必须采取关键步骤来应对这些挑战：
该机构需要的不仅仅是更多工具；它需要的是一种智能、主动的方法来大规模管理数据可靠性。
Tech Mahindra 与 IBM 数据与 AI 团队携手，设计并部署了一个 AI 赋能的数据可观测性框架。该框架以 IBM Databand 的主动数据可观测能力为核心，该能力现已集成于 IBM watsonx.data。
该解决方案实现了：
IBM 的数据可观测技术提供了对所有编排器、DAG 和任务的统一视图，以及精确定位的错误日志和依赖关系图。这种方法使得运营团队能够从猜测转向有针对性的行动。他们无需再在不同的工具和环境间费力筛选日志，而是可以快速定位问题起源及其影响范围。
其结果是一场思维模式的转变：从被动应对故障，转向在故障影响业务之前进行预测和预防。
基于此成功实践，双方的合作正朝着采用 IBM watsonx.data 集成与高级治理能力，对客户的数据集成技术栈进行现代化的方向演进。这一演进将结构化和非结构化数据统一在下一代湖仓一体架构下，同时实现跨 Google BigQuery 等云原生平台的可观测性和血缘追踪。
通过集成 IBM 的自动化血缘分析和治理能力，该框架将有助于确保合规性和可追溯性。同时也将为 AI 就绪的数据系统构建基础。这一演进凸显了双方共同的承诺：助力企业利用 AI 和自动化来提升生产力、简化复杂性，并负责任地规模化创新。
此次转型已为该媒体客户带来了切实、可衡量的优势：
除了这些指标，或许最重要的成果是文化层面的转变：团队花费在应急处理上的时间减少了，用于创新的时间增加了。数据工程师和分析师现在被赋能，能够专注于战略而不仅仅是稳定性。
此次合作成功的关键不仅在于技术栈，更在于背后的合作模式。Tech Mahindra 与 IBM 作为一个整合团队运作，结合了 Tech Mahindra 的领域与交付专长，以及 IBM 的产品与架构领导力。
对该媒体机构而言，旅程仍在继续——从稳定当前的数据运营，到构建面向未来的、由 AI 驱动且治理完善的数据平台。但方向是明确的：可信、可观测且高度集成的数据，正成为劳动生产率和业务增长的新引擎。
如果您的组织正在探索如何更安全、可靠且快速地从数据中获取更多价值，那么这次协作的故事提供了一个有力的蓝图。从建立信任开始，为可观测性而设计，并选择那些致力于为成果而非仅仅为部署而共同创新的合作伙伴。