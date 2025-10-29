利用 watsonx 构建可信赖的 AI 智能体：将碎片化数据转化为自信的决策
通过 IBM 的方法，watsonx.data和 watsonx Orchestrate 协同工作，通过受治理的 AI 驱动工作流提供准确且可解释的答案。
设想这样一个场景：一家全球企业的高管需要了解各地区年终签署合同的增长情况，并识别哪些合同存在合规风险。
这听起来很简单，但该场景的背后却隐藏着复杂的数据挑战：许多信息采用的是 PDF 等非结构化格式，分散在不能自然连接的各个系统中。
最终结果是一个可直接用于决策的数字，领导者可以自信地向审计员、监管机构和董事会展示。
通过结合 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate，企业可以为可信、可解释的 AI 智能体奠定基础：
现实世界中的示例展示了组织如何结合使用 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate，将复杂数据转化为可信的、可解释的结果。
在 IBM 内部，AskIBM 平台展示了这些技术的实际应用效果。这款 AI 驱动助手每月管理超过 300,000 次交互，为员工节省超过 16,000 个小时，并在全体员工中实现了 73% 的使用率。
使用 watsonx.ai 构建，由 Watsonx Orchestrate 提供技术支持，并通过 Watsonx.data 进行管理AskIBM 将整个企业的用户、数据和工具连接起来，实现任务自动化并提供可解释的可信结果。
Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine 是这一成效的又一有力示例。通过结合 watsonx Orchestrate 和 watsonx.data，该组织每次事件生成的洞察数量是原来的三倍，同时洞察生成时间预计减少了 40%。这个统一的、AI 驱动的平台整合了结构化和非结构化数据，提供实时、可解释的洞察，从而加速交付并深化各渠道的粉丝互动。
IBM 帮助组织超越孤立的数据和分散的流程，构建智能且具自主能力的系统，从而提升生产力和信任度。通过将 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate 结合起来，企业可以创建一个受治理的 AI 基础，连接数据、自动化决策，并交付准确、可解释且适用于现实世界的成果。