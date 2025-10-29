近一半的企业 AI 用户承认，他们曾基于不准确或虚构的 AI 输出做出重大商业决策，造成损失约达 674 亿美元。根本原因往往在于数据基础不可靠或不完整，而没有 AI 就绪数据实践的 AI 项目预计到 2026 年将有超过 60% 失败。

现代企业有望更快地移动，提高生产力并自信地做出决策。现实情况却并非如此：员工花费大量时间进行重复性的手工工作，重要信息分散在各个系统中，AI 项目往往在孤岛中运行，没有充分利用企业数据资产中的数据。

挑战不在于缺少工具，而在于缺乏一个完整的系统。企业需要一个 AI 就绪的数据基础，该基础能够连接数据、执行治理，并支持可信赖的 AI。