人工智能 IT 自动化

利用 watsonx 构建可信赖的 AI 智能体：将碎片化数据转化为自信的决策

通过 IBM 的方法，watsonx.data和 watsonx Orchestrate 协同工作，通过受治理的 AI 驱动工作流提供准确且可解释的答案。

出版 10/29/2025
数字插图：一名女性在桌面工作，右侧有两个全息影像在虚拟协助她

作者

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

近一半的企业 AI 用户承认，他们曾基于不准确或虚构的 AI 输出做出重大商业决策，造成损失约达 674 亿美元。根本原因往往在于数据基础不可靠或不完整，而没有 AI 就绪数据实践的 AI 项目预计到 2026 年将有超过 60% 失败。

现代企业有望更快地移动，提高生产力并自信地做出决策。现实情况却并非如此：员工花费大量时间进行重复性的手工工作，重要信息分散在各个系统中，AI 项目往往在孤岛中运行，没有充分利用企业数据资产中的数据。

挑战不在于缺少工具，而在于缺乏一个完整的系统。企业需要一个 AI 就绪的数据基础，该基础能够连接数据、执行治理，并支持可信赖的 AI。

解决数据碎片化，以获得可信的结果

设想这样一个场景：一家全球企业的高管需要了解各地区年终签署合同的增长情况，并识别哪些合同存在合规风险。

这听起来很简单，但该场景的背后却隐藏着复杂的数据挑战：许多信息采用的是 PDF 等非结构化格式，分散在不能自然连接的各个系统中。

通过 IBM 的方法，watsonx.data和 watsonx Orchestrate 携手合作，通过一个受治理的四步 AI 驱动工作流提供准确且可解释的答案：

  1. watsonx.data 将非结构化文档（例如合同）丰富为结构化的、已治理数据。
  2. watsonx Orchestrate 将自然语言请求转换为 SQL，并将其作为连接推理和已治理数据的智能体层来运行。
  3. 该查询根据存储在 watsonx.data 中的可信、高质量数据运行。
  4. 其结果可审计、可解释且可验证，同时可追溯到源文件，并与合规规则进行核对。

最终结果是一个可直接用于决策的数字，领导者可以自信地向审计员、监管机构和董事会展示。

watsonx.data 与 watsonx Orchestrate 的实证成果

通过结合 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate，企业可以为可信、可解释的 AI 智能体奠定基础：

  • 使用 watsonx Orchestrate 及其智能自动化，在工作流中减少高达 80% 的人工操作，从而提高生产力。
  • 通过 watsonx.data 受治理的高质量数据基础，AI 结果比传统检索方法更可靠，准确性提高 40%。
  • 借助 watsonx.data 的支持，在混合云和多云环境中实现统一、受控的数据访问，加速创新。

行动实证

现实世界中的示例展示了组织如何结合使用 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate，将复杂数据转化为可信的、可解释的结果。

在 IBM 内部，AskIBM 平台展示了这些技术的实际应用效果。这款 AI 驱动助手每月管理超过 300,000 次交互，为员工节省超过 16,000 个小时，并在全体员工中实现了 73% 的使用率。

使用 watsonx.ai 构建，由 Watsonx Orchestrate 提供技术支持，并通过 Watsonx.data 进行管理AskIBM 将整个企业的用户、数据和工具连接起来，实现任务自动化并提供可解释的可信结果。

Ultimate Fighting Championship (UFC) Insights Engine 是这一成效的又一有力示例。通过结合 watsonx Orchestrate 和 watsonx.data，该组织每次事件生成的洞察数量是原来的三倍，同时洞察生成时间预计减少了 40%。这个统一的、AI 驱动的平台整合了结构化和非结构化数据，提供实时、可解释的洞察，从而加速交付并深化各渠道的粉丝互动。

提高生产力和信任度

IBM 帮助组织超越孤立的数据和分散的流程，构建智能且具自主能力的系统，从而提升生产力和信任度。通过将 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate 结合起来，企业可以创建一个受治理的 AI 基础，连接数据、自动化决策，并交付准确、可解释且适用于现实世界的成果。

查看单页

安排与我们专家的 1 对 1 咨询

观看按需点播的网络研讨会

体验交互式演示

了解更多 查看单页 安排与我们专家的 1 对 1 咨询 观看按需点播的网络研讨会