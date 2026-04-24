Wave Group 是印度领先的民营综合企业集团之一，拥有横跨房地产、制造、饮料、娱乐、农业及医疗保健等领域的六十年发展积淀。Wave Group 总部位于北方邦诺伊达，业务规模庞大，依托深度嵌入的企业系统与流程，高效运营多元而复杂的业务版图。

对 Wave Group 而言，挑战并不在于引入 AI，而在于如何在高度分散的系统中实现真正的智能协同行动。为此，Wave Group 携手 IBM 及其服务合作伙伴 Gadiel Technologies，着力打破数据孤岛，整合其多元业务组合中的分布式运营体系。

为应对上述挑战，Wave Group 采用基于 watsonx Orchestrate 的智能体编排模式，在现有系统之上叠加智能层，从而在无需系统迁移或平台锁定的前提下，实现具备治理能力与可扩展性的现代化 AI 决策体系。