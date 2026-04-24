Wave Group 是一家业务覆盖房地产、教育、娱乐及医疗保健等领域的多元化企业。其携手 IBM 及服务合作伙伴 Gadiel Technologies，共同设计并实施基于 IBM® watsonx® 平台的端到端混合架构，由 watsonx Orchestrate® 作为智能协调中枢。
Wave Group 是印度领先的民营综合企业集团之一，拥有横跨房地产、制造、饮料、娱乐、农业及医疗保健等领域的六十年发展积淀。Wave Group 总部位于北方邦诺伊达，业务规模庞大，依托深度嵌入的企业系统与流程，高效运营多元而复杂的业务版图。
对 Wave Group 而言，挑战并不在于引入 AI，而在于如何在高度分散的系统中实现真正的智能协同行动。为此，Wave Group 携手 IBM 及其服务合作伙伴 Gadiel Technologies，着力打破数据孤岛，整合其多元业务组合中的分布式运营体系。
为应对上述挑战，Wave Group 采用基于 watsonx Orchestrate 的智能体编排模式，在现有系统之上叠加智能层，从而在无需系统迁移或平台锁定的前提下，实现具备治理能力与可扩展性的现代化 AI 决策体系。
Wave Group 运行于一个功能完善但高度分布式的企业环境之中。核心业务运行依托于 SAP S/4HANA、Oracle ERP、Salesforce CRM、Microsoft Project、SuccessFactors 以及多个支撑土地管理、工程建设与工业运营的行业平台协同构成的系统组合。各系统均深度嵌入业务流程，承担关键任务，并针对各自运行场景进行了高度优化。
挑战并不源于单个系统本身，而在于系统之间的交互与协同方式。
洞察分散于各个孤岛，决策高度依赖人工解读，自动化亦被局限于各职能边界之内。因此，该组织面临如下问题：
鉴于其业务规模与成熟度，更换现有系统既不现实，也无必要。Wave Group 所需要的，是一种能够智能连接各平台、治理洞察在其间的流转，并在不干扰既有业务系统的前提下驱动及时行动的能力。
Wave Group 携手 IBM 及其服务合作伙伴 Gadiel Technologies，共同设计并落地端到端混合架构。该架构基于 IBM watsonx 平台打造，由 watsonx Orchestrate® 担任智能协调中枢。
作为设计与交付主导方，Gadiel Technologies 负责架构战略、数据工程及行业专属 AI 智能体的开发，将系统、数据与 AI 融合为统一的运营层。
这一方法经过审慎设计：并非替换现有系统，而是在其之上构建统一的智能层。从本质上看，该解决方案通过 API 驱动的集成连接 11 个企业数据源，将其汇聚至统一治理的数据基础之上，并借助跨业务领域编排的 AI 智能体加以激活。它并非传统意义上的聊天机器人。它是一套企业级编排体系——让用户能够通过协同运作、具备领域感知能力的 AI 智能体，与业务运营实现深度交互。
为了在不干扰核心系统的前提下实现这一层级的企业级智能，Wave Group 所需的不止是集成，更是一套统一的架构体系。能够将数据从源头高效、可靠地贯通至洞见与行动的体系。最终形成了一套分层式混合架构，实现从数据源到决策全过程的智能编排。
在不中断业务的前提下连接企业系统
为在不中断现有系统的前提下，将 AI 落地至多元业务场景，Wave Group 构建了一套覆盖其现有企业环境之上的分层式混合架构。
来自 11 个核心系统（包括 SAP、Oracle、Salesforce 及各类行业平台）的数据通过标准化 API 实现抽象化接入，使信息能够在不改动或替换底层应用的前提下安全流转。
这一改进构建了覆盖财务、销售、人力资源与运营等职能的统一企业视图，同时保障了既有系统投入的稳定性与延续性。
构建可信的企业级数据基础
企业数据通过一个集中式数据基础进行治理与激活，该基础同时支持结构化与非结构化信息。通过结合 IBM Cloud® Object Storage、watsonx.data® 及可扩展计算能力，Wave Group 构建了一个可信的数据层，在无需物理整合系统的前提下，实现实时查询与高级推理能力。这一数据基础既确保数据一致性，又支持跨文档与记录的语义检索，并能够随着业务发展持续支撑分析与 AI 工作负载。
跨业务领域的智能编排
在此基础之上，Wave Group 借助 IBM® watsonx Orchestrate，引入了跨业务领域协同编排的 AI 智能体。这些智能体协同运作，实现查询分发、跨职能推理，并通过基于角色的安全界面向用户输出协同一致、具备情境感知的响应。这些智能体并非孤立运行的自动化工具，而是共同构建起一层编排体系，将企业数据转化为可用于决策的智能——使 AI 直接融入业务运营之中，而非以独立工具的形式存在。
这一方法的独特之处在于，其架构自设计之初便面向混合执行而构建：
这些特性使 Wave Group 能够在不引入风险、不影响业务运行的前提下实现现代化升级。
“负责任的 AI”被直接嵌入到整体架构与业务流程之中：
这使“负责任的 AI”从单纯的合规要求，转变为驱动信任、效率与规模化能力的关键引擎。
Wave Group 的这一实践不仅提升了数据可访问性，更重塑了企业整体的决策方式——加快决策节奏、强化协同一致性，并将智能能力深度嵌入日常运营之中。
1. AI 生产力
Wave Group 显著缩短了从提出问题到形成可执行洞察的时间。业务用户如今可通过自然语言直接与企业数据交互，在数秒内获得跨职能答案，无需再依赖人工报表周期。这一转变摆脱了对碎片化数据请求的依赖，赋能财务、销售与运营团队实现更快速、更自主的决策。
2. 应用集成与韧性
通过将企业系统整合为统一的 API 驱动架构，Wave Group 消除了数据孤岛，构建起具备韧性的数字化底座。这一改进实现了跨业务职能的无缝协同，同时支持在不中断运行的情况下引入新的用例与数据源。最终形成一个更具敏捷性与可扩展性的环境，可随业务需求演进，而无需重构平台。
3. 安全与治理
如今，治理机制已嵌入每一次交互之中。通过基于角色的访问控制、已治理数据管道以及可追溯的 AI 输出，Wave Group 确保各业务单元的洞察既安全、合规，又具备可审计性。这一信任基础在加速落地的同时，也有效降低了运营与合规风险。
这一实践体现了 IBM 的差异化路径：
这些原则使企业能够在可控与可信的前提下，实现 AI 的规模化扩展。
Wave Group 的实践凸显了一个关键转变：企业优势不再源于不断叠加系统，而在于让既有系统实现智能协同。
Wave Group 并未追求大规模转型或系统替换，而是专注于对现有资源进行编排——将多个领域专属平台联通为统一的智能层。这一路径使企业得以快速释放既有投入的价值，同时在不引入风险的前提下，为跨职能扩展 AI 奠定坚实基础。
最终带来的不仅是更高质量的洞察，更是一种底层重塑的运营模式。在这一模式中，决策实现实时驱动，工作流跨系统无缝衔接，AI 不再是附加层，而是深度融入业务运行机制之中。
企业无需一次性完成全面转型。可从单一编排场景切入。通过 API 打通系统。在能够快速产生价值的环节引入 AI 智能体。
因为真正的竞争优势，不在于是否采用 AI，而在于能否让 AI 在整个业务体系中发挥作用。