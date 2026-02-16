人工智能 IT 自动化 人工智能在行动

IBM Consulting 以 Dell AI Factory with NVIDIA 为核心引擎，推动企业转型

Dell AI Factory with NVIDIA 将 AI 转化为可复用、可扩展的企业能力，打造高效的数字智能生产线。

发布日期 2026年2月16日
男子坐在储藏室的桌椅上，两侧堆放着货物
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

企业正加速将 AI 能力嵌入核心运营环节，覆盖工业预测性维护、动态供应链、实时客户互动，以及金融自主决策等多个场景。这一势头令人震惊。全球 AI 基础设施市场预计将以约 38% 的复合年增长率 (CAGR) 持续增长。市场规模预计将从 2024 年的约 1 470 亿美元，增长至 2029 年的超 7 470 亿美元。

在此背景下，全球各类组织面临的压力持续加剧：不仅要开展 AI 试点，更要可靠、安全地将其投入生产，快速构建竞争优势。

与此同时，AI 工作负载对计算、内存、互联互通与存储的资源消耗，远高于传统工作负载。传统云模式与旧版数据中心在实现规模化 AI 应用方面，往往难以达到企业预期。云环境虽具备灵活便捷的启动优势，但多租户架构会导致性能波动，大模型训练还会产生突发成本，实时推理也面临延迟瓶颈。

欧洲的数据主权与监管限制（如 GDPR、数据驻留要求及行业专项规则），进一步限制了组织向公有云传输数据的自由度。旧版系统、本地数据孤岛与高度复杂的企业工作流，往往难以适配简单化云迁移；多家企业反馈，迁移停滞或不完整会直接影响 AI 应用效果。

IBM Consulting 正与合作伙伴 NVIDIA、Dell 紧密协作，助力各类组织与国家通过专用 AI 工厂实现规模化发展，把握 AI 时代的发展机遇。

AI Factory：定制化 AI 基础设施

由 Dell Technologies 与 NVIDIA 联合研发的 Dell AI Factory with NVIDIA，将 AI 转化为可复用、可扩展的企业能力，打造高效的数字智能生产线。对于企业管理者而言，该方案将 AI 嵌入核心流程，加速业务转型，提升运营效率、盈利能力，并开拓全新收入来源。

对于技术管理者而言，该方案提供经过验证的完整架构，涵盖 GPU 密集型计算、高性能网络与企业级存储。它还提供覆盖全生命周期的 AI 软件栈，包含数据摄取、模型训练、部署、监控与治理全流程。

Dell AI Factory with NVIDIA 作为基础设施核心骨干，为企业 AI 应用提供可扩展、高性能、节能的底层支撑。该方案基于 Dell 优化服务器构建，搭载 NVIDIA 加速计算、存储与网络能力，为计算密集型现代化改造与 AI 工作负载提供安全、高密度的运行平台。

Dell AI Factory with NVIDIA 的 4 个关键用例

Dell AI Factory with NVIDIA 是一款多功能平台，可支撑各类 AI 项目落地，其核心价值在于在关键业务领域实现可量化的业务成果。无论是助力银行业实现更快速的欺诈检测、医疗行业加速精准医疗落地，还是制造业提升生产稳定运行时长，Dell AI Factory with NVIDIA 均能为企业创新提供坚实支撑。该方案还能帮助组织从 AI 试点项目，顺利迈向企业级规模化应用。

这些解决方案可助力管理者开拓全新增长机遇、降低风险、提升运营效率，让 AI 不仅是技术投入，更成为核心战略业务优势。

1. 金融服务：规模化风险与欺诈检测

美国与欧洲的银行正面临交易量攀升、即时支付普及、监管审查趋严的多重挑战。用于欺诈检测与反洗钱的 AI 模型需要具备超低延迟的实时推理能力。

  • 云环境的局限：欺诈检测需要亚毫秒级的规模化推理，但公有云因多租户 GPU 共享，极易出现延迟波动。美国 (OCC, SEC) 与欧洲 (PSD2, GDPR) 的合规规则进一步增加了敏感金融数据异地运行的实施难度。
  • 专用基础设施的优势：Dell AI Factory with NVIDIA 可保障稳定、安全的 GPU 算力，支持区域数据驻留与合规化部署，这些都是标准云环境无法实现的。

2. 医疗健康：精准医疗与临床决策辅助

在欧洲，《AI 法案》与 GDPR 均对患者数据提出严格的数据驻留要求，纯云方案因此难以落地。

  • 云环境的局限：训练基因组学或影像 AI 需要 PB 级的敏感患者数据，受 GDPR 与《欧盟 AI 法案》约束，这类数据无法自由传输至超大规模云服务商。即便获得传输许可，如此海量数据的出入云成本也极为高昂。
  • 专用基础设施的优势：本地部署的 Dell AI Factory with NVIDIA，可满足 HIPAA 与 GDPR 合规要求，提供高吞吐算力与存储能力，同时搭载针对医疗工作负载深度优化的 GPU 集群。传统基础设施普遍缺乏这类模型所需的算力密度、散热能力与互联互通组件。

3. 制造业：预测性维护与数字孪生

欧美制造企业正广泛部署 AI 驱动的数字孪生技术，模拟工厂全流程运营，实现工业设备预测性维护。模型的训练与迭代更新需要高带宽互联互通组件与低延迟基础设施作为支撑。

  • 云环境的局限：工业物联网通过传感器与机械设备产生海量实时数据流，数据上云的延迟完全无法满足业务要求。传统基础设施往往无法支撑数字孪生所需的高保真模拟与 3D 建模能力。
  • 专用基础设施的优势：搭载 Dell AI Factory with NVIDIA，可依托靠近生产车间的稳定加速计算基础设施，轻松实现边缘到核心的全域整合，提供不间断的预测性洞察分析。这一运行模式是云环境或老旧数据中心无法高效承载的。在 Dell AI Factory with NVIDIA 中运行该方案，可提供稳定可靠的专用 GPU/CPU 集群。IBM Consulting 可协助完成传统 ERP、MES 与物联网平台的全域整合，有效减少停机时间，每年为企业节省数百万美元运营支出 (OpEx)。

4. 人力资源：人才智能分析与员工生产力提升

各行业人力资源管理者都在探索运用生成式 AI，开展招聘、技能匹配与人力规划工作。

  • 云环境的局限：在公有云中基于敏感员工数据训练或微调大语言模型，会带来隐私、合规与知识产权泄露风险，欧洲劳工与隐私法规对此约束尤为严格。传统基础设施无法高效支撑大规模模型微调，也难以适配人力资源场景大语言模型的稳定运行。
  • 专用基础设施的优势：Dell AI Factory with NVIDIA 可为企业提供可控、安全的小语言模型定制环境，保障负责任 AI 应用的公平性与透明度。IBM Consulting 提供完善的治理框架，满足各类监管要求，保障招聘流程的公平与透明。

AI Factory 即服务：实施 IBM Consulting 加速方案

AI Factory 即服务模式将传统基础设施与现代化改造项目，转化为类 SaaS 的持续性平台化运营模式。该模式屏蔽了混合云与多云生态系统的架构复杂性，让企业可将现代化改造、AI 赋能与平台创新作为托管能力使用，而非一次性项目。

这种方法使 AI Factory 能够实现自主迭代演进，成为持续迭代的服务体系，在企业级规模下持续输出自动化、合规管控与 AI 驱动的智能能力。

IBM Consulting 提供丰富的加速工具与 AI 融合方法，为 AI Factory 的服务化落地提供坚实支撑。这类加速工具（含 ICA4CT、ICCA、ICA4AA 及配套组件），为 AI Factory 构建了核心自动化与治理支柱。这些加速工具可实现云着陆区标准化、现代化改造自动化、AI 工作负载快速接入，并内嵌合规与可观测能力，保障 AI Factory 即服务拥有统一、可复用、可扩展的交付模式。

借助 AI Factory 推进应用程序与平台现代化升级

IBM 还广泛采用 Dell AI Factory with NVIDIA，推动企业核心转型项目的现代化升级，具体包括：

  • AI 工作负载快速部署：Dell AI Factory with NVIDIA 搭载 NVIDIA 加速计算 AI 基础设施，可在安全合规的环境中，支撑 watsonx®、生成式 AI 与自定义机器学习工作负载稳定运行。IBM Consulting 运用 ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator)、IC4CT (Consulting Advantage for Cloud Transformation)、ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst)、智能体式 SDLC 与 FinOps for AI 框架，实现 AI 规模化落地应用。该战略可加快模型开发速度、降低推理延迟，实现可量化的投资回报。
  • 数据中心优化：Dell AI Factory with NVIDIA 提供开箱即用的 AI 优化混合环境，加速数据中心上云、整体虚拟化平台现代化等项目落地。IBM 可在模块化计算、存储与网络基础设施上，完成工作负载的迁移与现代化改造，以基于 Red Hat® OpenShift® 的容器化或裸金属平台替换传统虚拟机管理程序。该方案可有效降低迁移风险、缩短项目周期，同时彻底避免厂商锁定问题。
  • Red Hat 技术应用：Dell AI Factory with NVIDIA 已完成 Red Hat OpenShift 兼容认证，为混合云运营提供 Kubernetes 原生底座，实现符合 DevSecOps 实践的企业治理、安全管控与自动化工作流。IBM Consulting 可加速集群部署、自动化配置与全生命周期管理，并与 IBM Cloud Pak® for Data、watsonx 及 AIOps 深度集成，持续驱动业务创新。
  • 应用程序组合优化：Dell AI Factory with NVIDIA 作为 IBM 优化框架的执行层，支持对传统应用程序开展数据驱动的评估与重构。IBM 的分析与 AI 工具，可协助完成工作负载分类与现代化改造，将其转化为容器化微服务，在降低技术债务的同时，全面提升运营效率。

Dell AI Factory 未来规划

从 AI 初期试点到企业级规模化落地，依托 IBM Consulting 在转型与应用程序现代化领域的专业能力，Dell AI Factory with NVIDIA 平台为企业提供清晰、安全的发展路径。

了解有关 IBM Consulting 应用程序现代化服务的更多信息

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization