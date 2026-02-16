IBM Consulting 以 Dell AI Factory with NVIDIA 为核心引擎，推动企业转型

企业正加速将 AI 能力嵌入核心运营环节，覆盖工业预测性维护、动态供应链、实时客户互动，以及金融自主决策等多个场景。这一势头令人震惊。全球 AI 基础设施市场预计将以约 38% 的复合年增长率 (CAGR) 持续增长。市场规模预计将从 2024 年的约 1 470 亿美元，增长至 2029 年的超 7 470 亿美元。

在此背景下，全球各类组织面临的压力持续加剧：不仅要开展 AI 试点，更要可靠、安全地将其投入生产，快速构建竞争优势。

与此同时，AI 工作负载对计算、内存、互联互通与存储的资源消耗，远高于传统工作负载。传统云模式与旧版数据中心在实现规模化 AI 应用方面，往往难以达到企业预期。云环境虽具备灵活便捷的启动优势，但多租户架构会导致性能波动，大模型训练还会产生突发成本，实时推理也面临延迟瓶颈。

欧洲的数据主权与监管限制（如 GDPR、数据驻留要求及行业专项规则），进一步限制了组织向公有云传输数据的自由度。旧版系统、本地数据孤岛与高度复杂的企业工作流，往往难以适配简单化云迁移；多家企业反馈，迁移停滞或不完整会直接影响 AI 应用效果。

IBM Consulting 正与合作伙伴 NVIDIA、Dell 紧密协作，助力各类组织与国家通过专用 AI 工厂实现规模化发展，把握 AI 时代的发展机遇。