IBM Consulting 以 Dell AI Factory with NVIDIA 为核心引擎，推动企业转型
Dell AI Factory with NVIDIA 将 AI 转化为可复用、可扩展的企业能力，打造高效的数字智能生产线。
企业正加速将 AI 能力嵌入核心运营环节，覆盖工业预测性维护、动态供应链、实时客户互动，以及金融自主决策等多个场景。这一势头令人震惊。全球 AI 基础设施市场预计将以约 38% 的复合年增长率 (CAGR) 持续增长。市场规模预计将从 2024 年的约 1 470 亿美元，增长至 2029 年的超 7 470 亿美元。
在此背景下，全球各类组织面临的压力持续加剧：不仅要开展 AI 试点，更要可靠、安全地将其投入生产，快速构建竞争优势。
与此同时，AI 工作负载对计算、内存、互联互通与存储的资源消耗，远高于传统工作负载。传统云模式与旧版数据中心在实现规模化 AI 应用方面，往往难以达到企业预期。云环境虽具备灵活便捷的启动优势，但多租户架构会导致性能波动，大模型训练还会产生突发成本，实时推理也面临延迟瓶颈。
欧洲的数据主权与监管限制（如 GDPR、数据驻留要求及行业专项规则），进一步限制了组织向公有云传输数据的自由度。旧版系统、本地数据孤岛与高度复杂的企业工作流，往往难以适配简单化云迁移；多家企业反馈，迁移停滞或不完整会直接影响 AI 应用效果。
IBM Consulting 正与合作伙伴 NVIDIA、Dell 紧密协作，助力各类组织与国家通过专用 AI 工厂实现规模化发展，把握 AI 时代的发展机遇。
由 Dell Technologies 与 NVIDIA 联合研发的 Dell AI Factory with NVIDIA，将 AI 转化为可复用、可扩展的企业能力，打造高效的数字智能生产线。对于企业管理者而言，该方案将 AI 嵌入核心流程，加速业务转型，提升运营效率、盈利能力，并开拓全新收入来源。
对于技术管理者而言，该方案提供经过验证的完整架构，涵盖 GPU 密集型计算、高性能网络与企业级存储。它还提供覆盖全生命周期的 AI 软件栈，包含数据摄取、模型训练、部署、监控与治理全流程。
Dell AI Factory with NVIDIA 作为基础设施核心骨干，为企业 AI 应用提供可扩展、高性能、节能的底层支撑。该方案基于 Dell 优化服务器构建，搭载 NVIDIA 加速计算、存储与网络能力，为计算密集型现代化改造与 AI 工作负载提供安全、高密度的运行平台。
Dell AI Factory with NVIDIA 是一款多功能平台，可支撑各类 AI 项目落地，其核心价值在于在关键业务领域实现可量化的业务成果。无论是助力银行业实现更快速的欺诈检测、医疗行业加速精准医疗落地，还是制造业提升生产稳定运行时长，Dell AI Factory with NVIDIA 均能为企业创新提供坚实支撑。该方案还能帮助组织从 AI 试点项目，顺利迈向企业级规模化应用。
这些解决方案可助力管理者开拓全新增长机遇、降低风险、提升运营效率，让 AI 不仅是技术投入，更成为核心战略业务优势。
美国与欧洲的银行正面临交易量攀升、即时支付普及、监管审查趋严的多重挑战。用于欺诈检测与反洗钱的 AI 模型需要具备超低延迟的实时推理能力。
在欧洲，《AI 法案》与 GDPR 均对患者数据提出严格的数据驻留要求，纯云方案因此难以落地。
欧美制造企业正广泛部署 AI 驱动的数字孪生技术，模拟工厂全流程运营，实现工业设备预测性维护。模型的训练与迭代更新需要高带宽互联互通组件与低延迟基础设施作为支撑。
各行业人力资源管理者都在探索运用生成式 AI，开展招聘、技能匹配与人力规划工作。
AI Factory 即服务模式将传统基础设施与现代化改造项目，转化为类 SaaS 的持续性平台化运营模式。该模式屏蔽了混合云与多云生态系统的架构复杂性，让企业可将现代化改造、AI 赋能与平台创新作为托管能力使用，而非一次性项目。
这种方法使 AI Factory 能够实现自主迭代演进，成为持续迭代的服务体系，在企业级规模下持续输出自动化、合规管控与 AI 驱动的智能能力。
IBM Consulting 提供丰富的加速工具与 AI 融合方法，为 AI Factory 的服务化落地提供坚实支撑。这类加速工具（含 ICA4CT、ICCA、ICA4AA 及配套组件），为 AI Factory 构建了核心自动化与治理支柱。这些加速工具可实现云着陆区标准化、现代化改造自动化、AI 工作负载快速接入，并内嵌合规与可观测能力，保障 AI Factory 即服务拥有统一、可复用、可扩展的交付模式。
IBM 还广泛采用 Dell AI Factory with NVIDIA，推动企业核心转型项目的现代化升级，具体包括：
从 AI 初期试点到企业级规模化落地，依托 IBM Consulting 在转型与应用程序现代化领域的专业能力，Dell AI Factory with NVIDIA 平台为企业提供清晰、安全的发展路径。