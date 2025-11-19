人工智能 IT 自动化

智慧扩容，而非蛮力扩张：借助 IBM Blueworks Live 优化业务工作流，降本增效

IBM® Blueworks Live 助力优化并对齐业务流程，让团队无需在行政事务上耗费过多时间，转而将更多精力投入到创造核心成果中。限时特惠，月度或年度订阅可享 30% 折扣。

出版 19 十一月 2025
By Katie Devlin

运营中小企业意味着要同时兼顾运营管理、客户维护、薪资核算与业务增长，还要应对混乱无序、标准不一的工作流。

当增长是核心目标而资源又有限时，企业根本无法承受低效流程带来的损耗。许多组织仍受困于这样的现状：工作流要么深埋在电子表格中，要么仅存在于“知情者”的脑海里。这一痛点往往导致团队耗费大量时间跟进模糊不清的任务，而流程变更也常在缺乏统一可见性的混乱状态下进行。

Blueworks Live 提供统一的云端工作空间，助力团队梳理、管理并监控业务流程。这种模式可确保团队成员目标一致、所有流程全程留痕，进而加速流程优化迭代。

利用 Blueworks Live，您将能够：

  • 轻松绘制专业的工作流程图——无论是员工入职、客户交付还是内部审批流程均可覆盖。
  • 通过统一的安全存储库消除版本混乱问题，告别“我以为你已经处理了”这类衔接失误。
  • 流程变更一次完成，即可在全组织实时同步生效。这种“一次更新、全域同步”的模式，助力团队保持高效协同，提升整体工作效率。
  • 提供更高的透明度、更强的问责制与更快的响应速度——这些原本仅存在于大型企业级工具中的功能，如今已简化适配中小企业需求。

若您管理着 10-100 人的团队，正受困于流程负荷拖慢业务进展，这款解决方案将助您提质增速。当企业步入增长阶段，希望实现有序扩容而非混乱扩张时，它同样是理想之选。

如果您有多个部门，例如销售、运营、物流和财务，并且需要更清晰地进行部门间交接，那么这款工具可以简化这种连接。若您正推动流程从人工转向数字化、从被动应对转向主动预判，这款工具将成为平滑过渡的坚实桥梁。

实际成效：贷款发放速度加快 50%

Elevations Credit Union 希望转向流程驱动型运营、消除工作瓶颈时，他们选择了 Blueworks Live。他们借助这款工具，对全组织范围内相互关联的流程进行了文档化梳理与关联管理。。

三项成果：

  • 住房净值贷款发放时间缩短约 52%
  • 每位核保员的汽车贷款业务量提升 71%
  • 汽车贷款从申请到发放的时间缩短约 61%

即便您的企业没有数千名员工或数百万笔交易，梳理工作流程仍能发现隐藏的效率卡点，进而在速度与吞吐量上实现可量化的提升。

开始使用

注册 Blueworks Live 30 天免费试用——绘制关键工作流，邀请您的团队，亲自查看实时协同运作效果。

结账时，输入 30% 折扣码（部分地区适用），选择一个试点流程（如新员工入职、订单履约或内部审批）并完成绘制。随后邀请团队成员参与，识别流程瓶颈并优化环节——让工具助力高效改进。试用结束后，可放心将其推广至更多流程并逐步扩展，折扣订阅方案将为企业利润保驾护航。

低效流程的隐性成本正随每一周的拖延持续攀升。失误频发、延误累积、沟通错位的问题不断叠加。

立即使用 IBM Blueworks Live 开启您的效率之旅。

