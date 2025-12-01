使用 IBM MQ SaaS 预留实例解决关键业务消息传递的停机难题
旨在帮助企业更快实现现代化、更高效地运营，并对每一次消息交换保持信心。
旨在帮助企业更快实现现代化、更高效地运营，并对每一次消息交换保持信心。
随着业务扩展到混合云和多云环境，领导者很可能会面临多云、多平台和多编排工具带来的挑战。这种复杂环境可能导致难以确保无缝的数据交换、维持数据完整性，并防止因停机或安全漏洞造成损失。这种做法最终可能影响您的客户满意度和收入增长。
对许多组织而言，问题不在于是否要现代化，而在于如何在不中断关键业务工作负载的情况下实现现代化。
IBM MQ SaaS (SaaS) 直面这些压力，提供作为服务交付的全托管、高可用性 MQ 实例，该服务已在 IBM® Cloud 上提供，现亦登陆 Amazon Web Services (AWS)。
IBM MQ SaaS 提供了一个托管的消息传递骨干，它基于企业数十年来信赖的相同技术构建。其设计旨在帮助企业更快实现现代化、更高效地运营，并对每一次消息交换保持信心。
您可以通过利用 IBM MQ SaaS 驱动混合云连接来实现业务转型。跨混合云和多云环境的单一标准化应用程序编程接口 (API)，简化了连接，并使工作负载在平台间的迁移更加容易。其结果是：更高的敏捷性、更低的运营开销以及始终如一的可靠性。在 IBM MQ SaaS 的帮助下，您能够快速响应不断变化的业务需求，改善客户体验，并在市场上获得竞争优势。
在当前混合云格局下，企业现代化进程迅速，但其应用程序和数据的迁移速度并不一致。任务关键型系统通常保留在本地，而新的工作负载则构建在云端。这导致形成了一个必须实现无缝、安全、可靠通信的复杂混合环境。
混合架构的成功依赖于集成。IBM MQ SaaS 作为可信赖的骨干，连接着私有数据中心与多个云之间的应用程序、系统和服务。它有助于确保消息在环境之间被传递一次且仅传递一次，提供企业进行交易、支付和物流所依赖的可靠性。
通过以托管服务模式运营，MQ SaaS 能帮助组织更快实现现代化，同时降低维护消息传递基础设施的复杂性。它专为支持混合连接而设计，使团队能够更轻松地将工作负载迁移到云端，而不会干扰现有运营。
IBM MQ 被 G2 (2023 年冬季报告) 评为“领导者”，并 被 TrustRadius (2024 年) 评为“顶级产品”，其总体评分为 9/10，超过 150 条经过验证的评价均强调了其可靠性和性能。
企业常将运营、可用性和维护视为现代化的障碍。借助 MQ SaaS，IBM 负责管理平台的运行状况、更新和扩展，使团队能够专注于提供新功能，而非维持正常运行时间。
这种向托管模式的转变有助于降低运营成本并提高跨环境的一致性。
在分布式世界中，每一次连接都至关重要。MQ SaaS 为传输中的数据提供加密，并通过虚拟私有云 (VPC) 端点提供私有连接，帮助组织在数据于本地系统和云系统间传输时保护敏感数据。
现代应用程序需要敏捷性。MQ SaaS 提供 API 和基础设施即代码支持，允许团队自动化部署并将消息传递集成到持续交付管道中。这一过程使得构建和扩展云原生及事件驱动架构变得更容易，且不损害可靠性。
通过采用 IBM MQ SaaS，企业能够：
IBM MQ SaaS 帮助企业更快行动、更智能集成，从而在混合云时代构建优势。