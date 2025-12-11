打造智能体企业：AI 如何改写采购的运行手册
采购团队面临严峻的现实：复杂的采购流程、漫长的招标周期以及日益增长的合规要求。这些挑战会减慢决策速度并消耗员工精力。但 AI 正在改变这一故事。
根据 IBM 商业价值研究院的报告，在采购领域使用 AI 的组织已将成本削减了高达 70%。此外，它们的供应商入驻速度提高了 10 倍，定价分析时间也从 2 天缩短到仅仅 10 分钟。这些成果都是巨大的进步。它们是游戏规则的改变者，从而可让人们有时间去做最重要的事情：建立关系和推动战略。
我们关注的不仅是科技；而是利用负责任的 AI 解决真正的业务挑战。采购涉及组织的每一个环节。然而，它在执行手动任务和合规性检查时常常会减缓。我们将深厚的行业专业知识与可解释、可扩展且安全的 AI 相结合，以帮助团队解决此问题。
我们的方法基于 3 项实用原则：
其成果如何？采购团队在不牺牲信任的情况下可提高速度，从而缩短周期时间、提升供应商多样性、降低风险敞口，从而为专员腾出更多时间来专注于战略伙伴关系。
当各组织共同合作时，就会催生负责任的创新。这便是 IBM 和 Salesforce 等合作伙伴关系如此重要的原因所在—不是因为各自的徽标，而是因为协作会带来信任、透明度和共同问责。
Salesforce UK&I 首席执行官 Zahra Bahrololoumi 表示：“我们与 IBM 携手，赋能采购团队解锁 AI 的变革潜力—从被动流程转向主动，并在整个企业中实现洞察分析驱动式合作伙伴关系。”“借助 Salesforce 值得信赖的数据与 AI 功能，加上 IBM 的行业专业知识，组织可以构建更具弹性的供应链、推动实现更明智的决策，并创造长期的可持续价值。”
采购不仅仅关乎流程，而是采购人员在压力下努力将自己的工作做到最好。这就是 Agentforce 和 AI 的用武之地—不是作为替代品，而是作为合作伙伴：
这些智能体不会取代人类的判断，而是放大此判断。它们可让专员免于处理枯燥任务，从而为协作、创造力和战略思考腾出时间。
IBM Consulting 的 UK&I 执行合伙人 Rahul Kalia 表示：“协作和值得信赖的 AI 正对采购职能进行重新定义，而不仅仅是实现交易自动化，而是转变为针对战略决策和长期价值创造的变革杠杆。”
采购领域正在快速变化。其中的问题不在于 AI 是否会改变工作，而在于我们如何负责任且相互协作地用好它。IBM 和 Salesforce 对此对话并不陌生。我们的合作关系已超过二十年，且植根于信任和创新之上，并因对负责任的 AI 做出的共同承诺而得以加强。
从 2017 年整合 IBM Watson 和 Salesforce Einstein，到如今的生成式 AI 解决方案，我们始终如一地开展合作，从而帮助组织重新构思工作方式。当两位领导者将专业知识和平台相结合时，其结果不仅仅是提升效率，而是实现整个价值链的弹性、敏捷性和影响力。
准备好深入了解各种可能性了吗？让我们就打造您的智能体企业开启对话。