根据 IBM 商业价值研究院的报告，在采购领域使用 AI 的组织已将成本削减了高达 70%。此外，它们的供应商入驻速度提高了 10 倍，定价分析时间也从 2 天缩短到仅仅 10 分钟。这些成果都是巨大的进步。它们是游戏规则的改变者，从而可让人们有时间去做最重要的事情：建立关系和推动战略。

我们关注的不仅是科技；而是利用负责任的 AI 解决真正的业务挑战。采购涉及组织的每一个环节。然而，它在执行手动任务和合规性检查时常常会减缓。我们将深厚的行业专业知识与可解释、可扩展且安全的 AI 相结合，以帮助团队解决此问题。