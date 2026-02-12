从第一天起就保护每个数据库：Guardium 和 Terraform 实现可扩展的自动化保护

在创新竞赛中，开发团队需要越来越多样的数据存储，从向量数据库到云原生服务。这给数据安全团队带来了巨大压力：业务要求速度，但手动保护每个新数据存储并证明其合规性会制造瓶颈并推高运营成本。

这种手动方法根本无法跟上现代 CI/CD 工作流程的步伐。安全必须成为直接集成到日常工作中的“核心原则”，而不是最后一项耗时的步骤。

通过使用 Terraform 自动化配置 Guardium 数据保护的免代理监控和漏洞评估，我们简化了这一流程。数据库审计、漏洞扫描和合规接入现已直接集成到数据存储配置工作流中。结果是：数据存储从第一天起就得到监控、扫描和保护。