从第一天起就保护每个数据库：Guardium 和 Terraform 实现可扩展的自动化保护

数据库审计、漏洞扫描和合规接入现已直接集成到数据存储配置工作流中。
在创新竞赛中，开发团队需要越来越多样的数据存储，从向量数据库到云原生服务。这给数据安全团队带来了巨大压力：业务要求速度，但手动保护每个新数据存储并证明其合规性会制造瓶颈并推高运营成本。
这种手动方法根本无法跟上现代 CI/CD 工作流程的步伐。安全必须成为直接集成到日常工作中的“核心原则”，而不是最后一项耗时的步骤。
通过使用 Terraform 自动化配置 Guardium 数据保护的免代理监控和漏洞评估，我们简化了这一流程。数据库审计、漏洞扫描和合规接入现已直接集成到数据存储配置工作流中。结果是：数据存储从第一天起就得到监控、扫描和保护。
从历史上看，将新数据库接入 Guardium Data Protection (GDP) 一直是一个成熟可靠的过程。GDP 提供强大的内置功能，可以快速启用审计、配置策略、连接日志和验证合规性准备情况。即使没有自动化，团队也可以跨环境高效一致地部署 GDP。
Terraform 通过将 GDP 的接入工作流程集成到基础设施即代码中，扩展了这一坚实基础，消除了手动步骤并加速了大规模部署。借助此增强功能，每个数据库（无论是本地部署还是在云中）都将自动：
GDP 开箱即用地提供强大的安全性，而 Terraform 只是使其更快、更一致且完全自动化。
这种自动化的影响在一个真实场景中最为清晰：一家与 IBM 合作、管理着 2000 多个数据库的大型金融服务公司报告称，手动安全上线导致了严重的延迟和高昂的运营成本。
基于每个数据库 35 分钟的手动流程，为所有 2000 个数据存储执行接入将需要超过 1166 小时的人工操作。通过将 Guardium Terraform 自动化集成到他们的 CI/CD 管道中，他们将这 1166 小时的任务转变为针对所有 2000 个数据库仅耗时不到 70 小时的自动化工作流程。这种自动化带来了：
这种自动化使他们能够在无需增加人员的情况下，在其环境中扩展保护范围，同时将安全直接嵌入其 CI/CD 管道。
这种自动化方法不仅使单个群体受益，它通过解决每个角色的关键问题来协调团队：
Terraform 自动化能够在异构环境中实现一致、可重复且无错误的部署——无论您运行的是 Oracle、SQL Server、PostgreSQL 还是各种云原生数据库。
除了速度之外，这种自动化还能确保从一开始就满足合规框架要求。Guardium 的持续审计和漏洞管理使企业能够更轻松地保持可见性、控制和保证——所有这些都不会减慢创新速度。
这种集成通过 IBM HashiCorp 领先的基础设施即代码 (IaC) 平台，为数据安全团队提供了强大的支持。它建立在运维团队已广泛采用的 Terraform 工作流程之上，可在混合云环境中协调 Guardium 数据保护，同时自然地围绕共享的自动化实践协调团队。
入门不需要彻底改造现有流程。从将这种自动化应用于您的下一个开发项目开始。
仅需为一个新数据存储自动执行安全接入流程，您就能立即证明其价值——将原本 35 分钟的手动任务大幅缩短至几分钟。这是一个短期可见的成果，为在整个企业中扩展安全和合规性提供了一条清晰、可重复的路径。
您可以在 Terraform 注册中心找到入门所需的一切：