Oracle 于 2026 年 6 月发布的最新发展方向声明，延续并体现了 IBM 与 Oracle 之间长期稳固的合作关系。长期以来，双方持续支持客户在 IBM Power® 硬件与 AIX® 操作系统上运行关键业务级工作负载。

对于运行中间件平台的企业环境，此次合作包含对 IBM AIX 上未来版本 Oracle WebLogic Server 与 Oracle Fusion Middleware 的计划支持。