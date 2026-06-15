面向在 AIX 上运行 Oracle 中间件的企业的实践型演进路径。
Oracle 于 2026 年 6 月发布的最新发展方向声明，延续并体现了 IBM 与 Oracle 之间长期稳固的合作关系。长期以来，双方持续支持客户在 IBM Power® 硬件与 AIX® 操作系统上运行关键业务级工作负载。
对于运行中间件平台的企业环境，此次合作包含对 IBM AIX 上未来版本 Oracle WebLogic Server 与 Oracle Fusion Middleware 的计划支持。
此公告为企业 IT 领导者提供了清晰的前进路径指引。它使企业能够评估升级路径，并将平台决策与长期业务目标保持一致。这一方法提供了一条结构化的现代化路径，可分阶段推进，并根据业务优先级、时间规划及整体架构进行定制化调整。
对 AIX 上未来版本 WebLogic 与 Fusion Middleware 的计划支持，使企业能够在维持现有平台运行的同时评估升级路径。
对于运行 12.2.1.4/12.2.1.19 版本的团队，该指南提供了参考框架，用于评估新版本如何融入现有基础设施策略。它支持渐进式升级路径，而非一次性大规模迁移。
随着 Fusion Middleware 12c（12.2.1.4/12.2.1.19）逐步逼近关键支持节点——其中 Premier Support 将于 2026 年 12 月结束，Extended Support 将于 2027 年 12 月结束——Oracle 已明确其后续支持规划。Oracle 计划在 2027 年之后引入市场驱动支持计划。
该计划预计将以年度形式持续延长对 12.2.1.4/12.2.1.19 的支持至 2030 年，为企业规划并执行向新版本迁移提供更充裕的时间窗口。
对许多团队而言，这一延长期为更审慎的现代化路径创造了条件，使升级能够与以下关键因素协同推进：
企业无需在时间压力下加速决策，而是可以以技术与业务双重优先级为导向，结构化推进转型路径。
尽管 AIX 仍处于 Oracle 的规划支持体系之中，企业在中间件环境的演进路径上仍保持较大灵活性。根据不同战略路径，企业可选择：
例如，在评估混合策略时，企业可将部分中间件工作负载迁移至 Linux 上的 Oracle Fusion Middleware 14c，同时继续在 AIX 上运行其他核心系统。
这一灵活性体现了企业系统现代化的典型路径：通过多阶段、协同推进的渐进式决策，而非一次性平台替换。
WebLogic Server 与 Fusion Middleware 通常运行于高并发、业务关键型系统环境中。在此类环境中，稳定性、一致性以及可控变更流程始终是基础设施与中间件决策的核心考量。
在企业评估升级路径或现代化战略时，这些要求持续塑造其推进节奏与实施结构。
IBM 始终致力于支持在 AIX 上运行 Oracle 工作负载的企业客户。我们将持续与 Oracle 协作，并与客户共同应对以下关键领域的挑战：
随着企业环境向更高集成度、数据驱动与 AI 赋能的工作负载演进，我们的重点始终是帮助企业清晰前行，同时维持其业务所依赖的运营稳定性。
Oracle 的发展方向声明指出，许多企业正在实践同一理念：“现代化并非一次性替换系统，而是在技术与业务优先级之间保持一致的持续演进过程。”
对于在 AIX 上运行 WebLogic 与 Fusion Middleware 的企业而言，这一背景进一步说明，现有平台仍可被纳入长期演进路径之中。