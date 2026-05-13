两天、一位工程师、零猜测：使用 IBM Bob 简化复杂的现代化改造

2025 年秋季，IT 咨询公司 Novacomp 承担了一项具有挑战性的内部运营升级项目：对业务关键的 Java REST API 进行现代化改造，同时不干扰现有业务逻辑。这类项目通常需要一个三到五人的 Novacomp 团队花费数月时间完成：查找过时的依赖项、手动执行复杂的升级——同时还要管理安全风险并保留所有行为和底层契约。

作为 IBM 的合作伙伴，Novacomp 参与了 IBM Bob（IBM 基于 AI 的集成开发环境 (IDE)）的预览版。该公司决定在其内部现代化工作中试用 IBM Bob。

结果令人印象深刻。通过使用 IBM Bob，一名高级解决方案架构师兼 2026 年 IBM Champion（Novacomp 的 Jorge De Trinidad）在两天内完成了复杂的升级。结果比通常需要更大团队所需的时间快了约 98%。Novacomp 报告称，IBM Bob 远不止是一个代码生成器。它提供上下文感知、详细的代码库分析，主动建议结构改进和升级，甚至为未来的升级选项规划路线图。

在本文中，我们将深入探讨核心用例、IBM Bob 所现代化改造的架构细节，以及 IBM Bob 为 Novacomp 及其客户带来的好处。