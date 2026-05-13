两天、一位工程师、零猜测：使用 IBM Bob 简化复杂的现代化改造

IT 咨询公司 Novacomp 借助 IBM Bob（IBM 的 AI 优先开发环境）对基于遗留技术构建的业务关键型企业 API 进行了现代化改造。其结果远远超出了速度和效率的提升。
编者按：IBM Bob 现已正式发布。本文是一系列简短的技术客户成功案例之一，深入探讨 IBM 的 AI 开发助手如何帮助实现遗留代码库的现代化、创建新文档、确保合规性并建议关键安全更新。
2025 年秋季，IT 咨询公司 Novacomp 承担了一项具有挑战性的内部运营升级项目：对业务关键的 Java REST API 进行现代化改造，同时不干扰现有业务逻辑。这类项目通常需要一个三到五人的 Novacomp 团队花费数月时间完成：查找过时的依赖项、手动执行复杂的升级——同时还要管理安全风险并保留所有行为和底层契约。
作为 IBM 的合作伙伴，Novacomp 参与了 IBM Bob（IBM 基于 AI 的集成开发环境 (IDE)）的预览版。该公司决定在其内部现代化工作中试用 IBM Bob。
结果令人印象深刻。通过使用 IBM Bob，一名高级解决方案架构师兼 2026 年 IBM Champion（Novacomp 的 Jorge De Trinidad）在两天内完成了复杂的升级。结果比通常需要更大团队所需的时间快了约 98%。Novacomp 报告称，IBM Bob 远不止是一个代码生成器。它提供上下文感知、详细的代码库分析，主动建议结构改进和升级，甚至为未来的升级选项规划路线图。
在本文中，我们将深入探讨核心用例、IBM Bob 所现代化改造的架构细节，以及 IBM Bob 为 Novacomp 及其客户带来的好处。
Novacomp 客户项目的核心用例是一次结构性升级：重新平台化一个分层的逻辑单体，以实现云原生微服务架构。这些应用程序由使用旧版 Java 编写的企业 REST API 和日益难以维护且安全性难以保障的遗留依赖树组成。
API 的使用者是 IT 基础设施环境中的工程团队，包括在变更数据捕获 (CDC) 环境下工作的团队。该工具监控 IBM 技术的复制，并公开供内部利益相关者使用的 API。
由于这些是业务关键的 API，Novacomp 团队面临着严格保留功能的挑战。他们需要在升级架构的同时保持业务逻辑和 API 契约的稳定。
现代化改造之前，参考架构是分层的 Java 服务：REST 控制器、服务层和 Java 持久化 API (JPA) 仓库，背后是关系数据库，依赖管理通过 Maven 或 Gradle 处理（参见下图）。
作为现代化改造的基础驱动力，IBM Bob 不仅仅是代码生成器；它是嵌入工程验证循环中的、具备仓库感知能力的助手。Bob 的建议需要能够感知现有代码库的上下文，对其技术建议具有高可解释性，并为工程师提供验证和完善这些建议的机会。
本质上，IBM Bob 需要充当“认知放大器”，而非开发者决策的替代品。例如，在升级 Java 和 Spring Boot 版本的过程中，IBM Bob 会审查代码结构、配置和依赖关系，提出基于代码的增量更改。
它识别并解释已弃用的注解、框架版本之间潜在的破坏性变更，并在升级前提供完整的依赖分析。虽然 Bob 通过干净构建和依赖冲突解决来持续验证更改，但它会停下来进行架构审查，将人纳入流程。其可追踪的变更文档在工程师批准合并更改之前充当验收标准。
现代化改造之后，架构仍然是分层的，但在结构上更清晰、更具面向未来的能力：升级了 Java（从 Java 17 到 Java 21 LTS）、现代化的 Spring Boot、经过整合和验证的依赖树，以及按照当前云原生实践重构的配置。已弃用的注解和遗留模式被移除，易受攻击的库被消除，架构与现代部署模型更加契合，并兼容容器化。
IBM Bob 在此场景中的价值体现在四个实际方面：
该现代化项目的若干成果对工程领导者至关重要，因为它们直接关系到成本、风险以及交付的可预测性：
IBM Bob 还为 Novacomp 提供了一系列建议，说明如何从旧版本升级到新版本的各种路径（例如，微服务与传统方法之间的选择）。这种方法使得创建转型路线图成为可能，而 IBM Bob 充当了能够证明其建议合理性的向导。
对 Novacomp 而言，除了 IBM Bob 在此特定重构项目中的作用之外，另一个重大影响是发现了一种可重复的现代化方法。IBM Bob 使得能够利用 AI 尽早揭示依赖关系和配置的现实情况，让人保持对架构决策的控制，并将文档、测试和治理视为产出物，而非事后才考虑的事项。
这种可重复性正是该方法适用于咨询模式的关键所在。同样的工作流可以作为预防性评估应用于重大升级之前，也可以作为拉取请求审查的一部分，以在开发过程早期防止破坏性变更和技术债务的累积。
它还支持不同的交付模式。它可以涵盖“软件工厂”交付（工作在受控环境中完成），以及人员扩充模式（客户购买许可证，使联合团队能够使用一致的工具和治理进行协作）。
通过将 IBM Bob 作为 AI 优先的现代化层，Novacomp 将复杂高风险的 Java 和 Spring Boot 升级转变为可管控、可重复的工程实践。这一实践有助于降低迁移风险、提高可维护性，并使团队能够更容易地演进关键服务，而无需每次都重建基础。