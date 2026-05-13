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两天、一位工程师、零猜测：使用 IBM Bob 简化复杂的现代化改造

IT 咨询公司 Novacomp 借助 IBM Bob（IBM 的 AI 优先开发环境）对基于遗留技术构建的业务关键型企业 API 进行了现代化改造。其结果远远超出了速度和效率的提升。

发布日期 2026年5月13日

编者按：IBM Bob 现已正式发布。本文是一系列简短的技术客户成功案例之一，深入探讨 IBM 的 AI 开发助手如何帮助实现遗留代码库的现代化、创建新文档、确保合规性并建议关键安全更新。

2025 年秋季，IT 咨询公司 Novacomp 承担了一项具有挑战性的内部运营升级项目：对业务关键的 Java REST API 进行现代化改造，同时不干扰现有业务逻辑。这类项目通常需要一个三到五人的 Novacomp 团队花费数月时间完成：查找过时的依赖项、手动执行复杂的升级——同时还要管理安全风险并保留所有行为和底层契约。

作为 IBM 的合作伙伴，Novacomp 参与了 IBM Bob（IBM 基于 AI 的集成开发环境 (IDE)）的预览版。该公司决定在其内部现代化工作中试用 IBM Bob。

结果令人印象深刻。通过使用 IBM Bob，一名高级解决方案架构师兼 2026 年 IBM Champion（Novacomp 的 Jorge De Trinidad）在两天内完成了复杂的升级。结果比通常需要更大团队所需的时间快了约 98%。Novacomp 报告称，IBM Bob 远不止是一个代码生成器。它提供上下文感知、详细的代码库分析，主动建议结构改进和升级，甚至为未来的升级选项规划路线图。

在本文中，我们将深入探讨核心用例、IBM Bob 所现代化改造的架构细节，以及 IBM Bob 为 Novacomp 及其客户带来的好处。

用例：对分层 Java 服务进行现代化改造

Novacomp 客户项目的核心用例是一次结构性升级：重新平台化一个分层的逻辑单体，以实现云原生微服务架构。这些应用程序由使用旧版 Java 编写的企业 REST API 和日益难以维护且安全性难以保障的遗留依赖树组成。

API 的使用者是 IT 基础设施环境中的工程团队，包括在变更数据捕获 (CDC) 环境下工作的团队。该工具监控 IBM 技术的复制，并公开供内部利益相关者使用的 API。 

由于这些是业务关键的 API，Novacomp 团队面临着严格保留功能的挑战。他们需要在升级架构的同时保持业务逻辑和 API 契约的稳定。

现代化改造之前，参考架构是分层的 Java 服务：REST 控制器、服务层和 Java 持久化 API (JPA) 仓库，背后是关系数据库，依赖管理通过 Maven 或 Gradle 处理（参见下图）。

图示：使用 IBM Bob 的 Novacomp 现代化项目流程

作为现代化改造的基础驱动力，IBM Bob 不仅仅是代码生成器；它是嵌入工程验证循环中的、具备仓库感知能力的助手。Bob 的建议需要能够感知现有代码库的上下文，对其技术建议具有高可解释性，并为工程师提供验证和完善这些建议的机会。

本质上，IBM Bob 需要充当“认知放大器”，而非开发者决策的替代品。例如，在升级 Java 和 Spring Boot 版本的过程中，IBM Bob 会审查代码结构、配置和依赖关系，提出基于代码的增量更改。

它识别并解释已弃用的注解、框架版本之间潜在的破坏性变更，并在升级前提供完整的依赖分析。虽然 Bob 通过干净构建和依赖冲突解决来持续验证更改，但它会停下来进行架构审查，将人纳入流程。其可追踪的变更文档在工程师批准合并更改之前充当验收标准。

现代化改造之后，架构仍然是分层的，但在结构上更清晰、更具面向未来的能力：升级了 Java（从 Java 17 到 Java 21 LTS）、现代化的 Spring Boot、经过整合和验证的依赖树，以及按照当前云原生实践重构的配置。已弃用的注解和遗留模式被移除，易受攻击的库被消除，架构与现代部署模型更加契合，并兼容容器化。

IBM Bob 在此场景中的价值体现在四个实际方面：

  • 与代码库相关的现代化指导。IBM Bob 不仅推荐 Java 的升级，还推荐 Java 系统中常用的其他工具（包括 Maven、Gradle 和 Spring Boot）的升级。
  • 无需数周手动深挖的影响分析。工作流从试错式升级转变为更受控的流程，能够更早地发现破坏性变更、传递性依赖交互以及细微的配置变化。
  • 作为变更一部分的文档和测试现代化。现代化工作包括生成更新的文档和更新测试用例，以匹配升级后的技术栈。
  • 工程师可明确把控的风险降低。即使 CVE 数量不是最突出的问题，迁移本身也带有风险，尤其是在框架变更和依赖对齐方面。IBM Bob 通过使变更更加系统化且可审查，降低了这种风险。

不仅提升速度，还改善 TCO 的收益

该现代化项目的若干成果对工程领导者至关重要，因为它们直接关系到成本、风险以及交付的可预测性：

  • 更快的现代化周期，更少的意外。将“数月”变为“数天”改变了升级的调度和治理方式，尤其是当替代方案是长期占用团队资源并推高协调成本的工作时。
  • 迁移期间更低的运维风险。手动升级在生产环境中引入回归问题或下游安全及稳定性问题的可能性大大降低。
  • 通过结构和文档改善开发者体验。遗留系统往往比构建它们的团队更长久。现代化工作流生成了清晰的文档和增量式、原子化变更的记录，这支持了一种在快速演进与风险缓解之间取得平衡的工作流。
  • 具体、真实的问题发现。分析过程中出现的一个例子是：一个变量未能执行其预期功能——这种细微问题可能隐藏在“能跑”的代码中持续多年。
  • 更全面的覆盖。许多 AI 编码智能体可以编写代码，但缺乏现代化所需的关键上下文。然而，IBM Bob 能够感知依赖关系、配置、测试和下游影响。

IBM Bob 还为 Novacomp 提供了一系列建议，说明如何从旧版本升级到新版本的各种路径（例如，微服务与传统方法之间的选择）。这种方法使得创建转型路线图成为可能，而 IBM Bob 充当了能够证明其建议合理性的向导。

将模式扩展到应用程序、团队和客户项目

对 Novacomp 而言，除了 IBM Bob 在此特定重构项目中的作用之外，另一个重大影响是发现了一种可重复的现代化方法。IBM Bob 使得能够利用 AI 尽早揭示依赖关系和配置的现实情况，让人保持对架构决策的控制，并将文档、测试和治理视为产出物，而非事后才考虑的事项。

这种可重复性正是该方法适用于咨询模式的关键所在。同样的工作流可以作为预防性评估应用于重大升级之前，也可以作为拉取请求审查的一部分，以在开发过程早期防止破坏性变更和技术债务的累积。

它还支持不同的交付模式。它可以涵盖“软件工厂”交付（工作在受控环境中完成），以及人员扩充模式（客户购买许可证，使联合团队能够使用一致的工具和治理进行协作）。

通过将 IBM Bob 作为 AI 优先的现代化层，Novacomp 将复杂高风险的 Java 和 Spring Boot 升级转变为可管控、可重复的工程实践。这一实践有助于降低迁移风险、提高可维护性，并使团队能够更容易地演进关键服务，而无需每次都重建基础。

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