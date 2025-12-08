AWS 可观测性新功能：AI 现代化、EKS 效率提升与云成本优化
今年，Instana 发布了涵盖 AI、云原生、AWS 和 Kubernetes 可观测性领域的十余项新功能。
在今年 AWS re:Invent 大会上，Instana 发布了新的主要功能。去年，我们讨论了 AWS Bedrock LLM 以及 Instana 监控这些工作负载的能力。今年，Instana 的新 AI 功能聚焦于生产环境中的智能体化 AI。其中一个不同之处是对整体云成本、Kubernetes 成本和 AI 成本的更加关注。
在过去 12 个月里，Instana 发布了涵盖 AI、云原生、AWS 和 Kubernetes 可观测性领域的十余项新功能。以下是一些最佳示例。
Amazon EKS 是许多现代化应用程序和 AI 平台的核心。随着集群规模扩大，成本变得与性能同等关键。这就是为什么 Instana 提供 Kubernetes 性能和支出的统一可见性，其 Kubernetes 成本报告功能由 KubeCost 驱动，帮助团队直接将应用行为与实际基础设施成本关联起来。
成本对于许多 CloudWatch 用户来说也是个问题，他们也苦于该工具中传统轮询方式的低效。通过 Amazon CloudWatch 指标流，Instana 仅摄取实际的指标变化，而非重复轮询相同数据。这将 CloudWatch 数据延迟降低了 70% 至 80%。更重要的是，它降低了 API 和摄取成本，使得通过 Instana 进行 CloudWatch 监控更具可扩展性。更妙的是，将这些指标流与 Amazon Data Firehose 结合，可在大型多账户 AWS 环境中实现更快、更具成本效益的遥测。
随着智能体化 AI 进入生产环境，客户正在使用 Amazon Bedrock AgentCore 构建自主多步骤系统。这些系统带来的复杂性，是传统可观测性难以应对的。Instana 现在通过直接从智能体摄取 OpenTelemetry (OTel) 信号，并在 AWS 基础设施的上下文中可视化推理链、工具调用和模型行为，为 AgentCore 提供深度可观测性。
Instana 可观测性也正变得更加具有对话性。Instana MCP Server 在 AWS Marketplace 上免费提供，允许开发者直接从 Amazon Kiro IDE 和 Kiro CLI 使用自然语言查询 Instana。这使得 AI 辅助的故障排除和更快速的根因分析成为可能。工程师可以提出诸如“我的 EKS 集群今天发生了什么变化？”或“哪些服务的错误率很高？”等问题，并获得实时洞察，从而将 AI 辅助的可观测性直接融入日常开发与运维工作流。
Instana 扩展了对端到端私有可观测性的支持，现已支持 AWS PrivateLink，允许遥测数据流无需经由公共 IP 或暴露在互联网上。数据通过 AWS 的低延迟骨干网络传输，支持受监管环境下的区域内及跨区域架构。早期客户部署显示，与使用 NAT 网关相比，网络出口成本降低了 70% 至 90%。
为支持全球及受监管客户，Instana 还推出了新的新加坡 SaaS 区域以及符合 FedRAMP 要求的 AWS GovCloud（美国）SaaS 环境。
Instana 扩展了其在 AWS Marketplace 的覆盖范围，以便客户能更快地开始：提供含 14 天试用的按使用量付费 SaaS 产品、支持快速启动的自托管产品、用于 EKS 部署的 Instana Operator 以及用于对话式可观测性的 Instana MCP Server。所有产品均可通过标准的 AWS 采购流程获取。
在 AWS re:Invent 大会上，有一点很明确：AI 现代化不仅仅是构建更智能的系统；更是要充满信心地运营它们。过去一年，IBM® Instana 与 AWS 携手合作，确保使用 Amazon EKS 和 Amazon Bedrock 等服务进行现代化的客户，拥有所需的可观测性基础，以便扩展规模、控制成本，并放心地将智能体化 AI 投入生产。
您可以通过以下网络研讨会回放观看这些功能的实际演示：网络研讨会：3 次点击实现云清晰度——用 IBM Instana 重塑 AWS 可观测性。