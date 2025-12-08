AWS 可观测性新功能：AI 现代化、EKS 效率提升与云成本优化

在今年 AWS re:Invent 大会上，Instana 发布了新的主要功能。去年，我们讨论了 AWS Bedrock LLM 以及 Instana 监控这些工作负载的能力。今年，Instana 的新 AI 功能聚焦于生产环境中的智能体化 AI。其中一个不同之处是对整体云成本、Kubernetes 成本和 AI 成本的更加关注。

在过去 12 个月里，Instana 发布了涵盖 AI、云原生、AWS 和 Kubernetes 可观测性领域的十余项新功能。以下是一些最佳示例。