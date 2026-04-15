组织如何实现安全运营现代化，以更快、更协同地应对新兴风险？
多年来，组织通过聚焦内部运营故障、人为错误、流程变异和合规性来管理风险。这些重点仍然至关重要。然而，如今的风险格局已延伸至企业之外。
如今，运营者还面临着越来越多可能快速变化且难以控制的外部干扰。这些事件可能同时影响多个资产或运营区域，给响应时间、决策和跨部门协调带来压力。
这种转变之所以重要，是因为许多组织仍然依赖为更稳定的风险环境而构建的安全与运营系统。在这种背景下，挑战已不再是事后记录事件。相反，挑战在于创造在事件仍在发生过程中所需的可见性、协调性和敏捷性。正如 Transpower 的经验所示，IBM Maximo Application Suite 通过连接安全、资产和运营数据，帮助组织应对这一挑战。
许多环境、健康与安全 (EHS) 流程最初主要是为了支持合规、调查和事后报告而设计的。这些功能仍然重要，但当干扰具有动态性、分布性和时间敏感性时，它们可能就不够用了。
在许多组织中，安全、安保和运营数据仍然存在于不同的系统中。团队往往依赖手动输入、延迟的交接或碎片化的工作流程。在外部干扰期间，这些断层会拖慢分类和升级的速度，并降低对受影响资产的可见性。其结果是，运营、安全和响应团队更难基于对情况的共同认知来采取行动。
问题未必出在能力不足上。更多时候，问题在于能力之间缺乏连接。
组织不仅需要知道事件是否发生，还要了解附近有哪些资产、正在进行哪些工作。他们还需要洞察：可能随之而来的环境影响是什么，需要做出哪些运营调整，以及如何安全高效地进行恢复。这需要一种更具适应性的安全运营模式。
一种更具弹性的安全运营方法，会将环境、安全、运营和资产数据连接起来，使团队能够以更快的速度和更丰富的背景信息做出响应。它把 EHS 从一个主要被动应对的职能，转变为能够支持企业级准备的职能。
在这种背景下，由 IBM Maximo Application Suite 等平台实现的互联资产智能，便具有了战略重要性。组织不再将事件、许可、检查、工作执行和变更管理视为相互独立的流程，而是可以将它们整合到一个更加协同的运营模式中。
对于高风险行业，这种模式可以同时帮助改进多个方面：
这些进步不仅关乎效率，更是一种弹性。
IBM Maximo Application Suite 帮助组织构建一种更具连接性和适应性的安全与运营风险管理方法。在高风险环境中，这意味着让团队能够超越静态报告，迈向更协同的响应、情境感知和持续改进。
当干扰影响到特定区域或资产集群时，位置智能变得至关重要。基于地图的视图可以帮助团队了解事件相对于关键基础设施（如变压器、存储系统或处理单元）的发生位置。这种背景信息有助于更好地确定优先级，并支持更快、更明智的运营决策。
在快速变化的情况下，现场团队需要能够在工作发生的地点获取信息。支持移动的工作流程可以支持近乎实时的事件报告、现场检查、评估和行动启动。这种方法有助于减少延迟、提高数据质量，并加强现场人员与控制团队之间的协调。
响应和恢复依赖于规范有序的执行。数字化工作控制能力可以帮助团队安全地隔离受影响的系统、管理关停和重启流程，并在恰当的防护措施下协调恢复活动。当工作许可、上锁挂牌和风险评估等功能成为集成工作流的一部分，而不是相互孤立的步骤时，它们会变得更加有效。
弹性不是在一次事件中建立起来的。它是通过长期学习逐步构建的。现代安全平台可以帮助识别重复出现的模式、发现风险较高的资产集群，并将当前事件与相关的历史事件联系起来。这种组织层面的学习有助于主动规划，并为应对未来的干扰做好更充分的准备。
Transpower 负责运营新西兰的国家电网，它利用 IBM Maximo 健康、安全与环境 (HSE) 模块，创建了一个更加互联的视图，涵盖事件、危害、风险评估和资产位置。
据 Certus 称，该组织之前依赖多个旧版系统，导致报告工作劳动密集，并延缓了纠正措施。借助 IBM Maximo HSE，Transpower 获得了更清晰的风险可见性，改进了进度监控，并在风险升级过程中为沟通提供了更有力的支持。这种单一平台的方法简化了外部审计，提高了报告的准确性，并帮助组织快速高效地采取纠正措施。
该例子说明了一个更广泛的道理：当安全信息与资产信息互联时，组织可以提高可见性、协调性和响应速度。
对于关键基础设施的运营者来说，弹性不再是次要目标。它正成为一项核心运营能力。这种能力依赖于互联数据、协同工作流，以及在压力下灵活适应。
随着外部风险的演变，组织有机会重新思考安全系统在企业中的角色。目标不仅仅是记录发生了什么，而是要创造所需的运营智能，以便有效响应、安全恢复并持续改进。
IBM Maximo 通过帮助组织将安全、资产和运营流程连接起来，以加强响应能力和长期弹性，从而支持这一转变。