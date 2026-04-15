多年来，组织通过聚焦内部运营故障、人为错误、流程变异和合规性来管理风险。这些重点仍然至关重要。然而，如今的风险格局已延伸至企业之外。

如今，运营者还面临着越来越多可能快速变化且难以控制的外部干扰。这些事件可能同时影响多个资产或运营区域，给响应时间、决策和跨部门协调带来压力。

这种转变之所以重要，是因为许多组织仍然依赖为更稳定的风险环境而构建的安全与运营系统。在这种背景下，挑战已不再是事后记录事件。相反，挑战在于创造在事件仍在发生过程中所需的可见性、协调性和敏捷性。正如 Transpower 的经验所示，IBM Maximo Application Suite 通过连接安全、资产和运营数据，帮助组织应对这一挑战。