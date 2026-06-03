深入支撑美国网球公开赛球迷互动的 IBM 架构

在美国网球公开赛，场上最重要的时刻并非总能从比分中明显看出。一名球员可能落后两盘，却开始积蓄势头。一位普通球迷打开美国网球公开赛应用程序，可能一次看到十几场比赛，并需要一个快速答案：此刻哪场比赛值得我关注？

以下是“实时获胜可能性”所面临的挑战，这是 IBM SlamTracker 中一个由人工智能驱动的预测引擎。它每分更新，预测哪位球员更可能获胜，以及该概率如何随势头变化而变化。

美国网球协会 (USTA) 每年在纽约法拉盛草地公园举办其大满贯赛事——美国网球公开赛。赛事期间，美国网球公开赛应用程序和网站有超过 1400 万独立用户参与。在这一体验背后，有超过 700 万个数据点，每一分产生 150 多个变量，例如发球速度、回合长度和击球落点。

挑战在于让这些实时数据在赛事规模下实时发挥作用，而不是把产品变成一个数据仪表盘。通过基于 IBM 的 AI 和数据产品进行构建，USTA 将比赛预测变成了一个可扩展的洞察平台，以应对不可预测的比赛、全球流量高峰和不断增长的球迷期望。