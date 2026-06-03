深入支撑美国网球公开赛球迷互动的 IBM 架构

IBM 的数据、AI 和混合云技术堆栈，帮助美国网球协会为这项网球盛事构建了快速、可扩展的洞察平台，为球迷提供实时背景、预测和叙述。
在美国网球公开赛，场上最重要的时刻并非总能从比分中明显看出。一名球员可能落后两盘，却开始积蓄势头。一位普通球迷打开美国网球公开赛应用程序，可能一次看到十几场比赛，并需要一个快速答案：此刻哪场比赛值得我关注？
以下是“实时获胜可能性”所面临的挑战，这是 IBM SlamTracker 中一个由人工智能驱动的预测引擎。它每分更新，预测哪位球员更可能获胜，以及该概率如何随势头变化而变化。
美国网球协会 (USTA) 每年在纽约法拉盛草地公园举办其大满贯赛事——美国网球公开赛。赛事期间，美国网球公开赛应用程序和网站有超过 1400 万独立用户参与。在这一体验背后，有超过 700 万个数据点，每一分产生 150 多个变量，例如发球速度、回合长度和击球落点。
挑战在于让这些实时数据在赛事规模下实时发挥作用，而不是把产品变成一个数据仪表盘。通过基于 IBM 的 AI 和数据产品进行构建，USTA 将比赛预测变成了一个可扩展的洞察平台，以应对不可预测的比赛、全球流量高峰和不断增长的球迷期望。
实时比分告诉球迷谁赢了上一分、上一局或上一盘，但并不总能显示比赛是否胶着、势头是否已经转移，或一场普通的比赛是否正变得值得关注。
“实时获胜可能性”填补了这一空白。在 IBM SlamTracker 中，它以逐分图表的形式呈现，让球迷持续了解比赛的走向。
当球迷可能同时有多达 20 场比赛可选时，这种简洁性很重要。高级用户可能想要深度的球员统计数据，普通球迷可能想知道是否要打开直播。同一个系统必须兼顾这两种行为。
设计原则很实用。预测必须逐分反映当前比赛，因为网球没有固定时长。体验必须快速，只有 5 到 10 秒的时间窗口来摄取数据、重新计算概率并发布更新。输出也必须可信：足够灵敏以捕捉决定性时刻，但又足够稳定，不会显得嘈杂。
这种信任要求塑造了模型设计。团队构建了内部叙事指标，用以衡量预测是否在平稳比赛期间保持稳定，是否对真正的势头变化做出反应，以及是否在不反应过度的情况下及早识别出可能的获胜者。
“实时获胜可能性”背后的技术架构采用多层设计，将赛前情报与实时逐分执行分开。它结合历史数据和实时数据生成预测。该模型基于 20 多年的历史数据和超过 700 万个实时数据点构建。
一项关键的工程决策是为合适的时机选用合适的计算方法。赛前层包含更多数据，可以使用更丰富的特征工程和机器学习模型，因为它有更多计算时间。然而，逐分层的数据需要更快的、基于模拟的方法，以便在比赛开始后跟上输入的数据点。
从上图左侧蓝色的“数据来源”框开始，赛前层用于在比赛开始前确定基线概率。数据来自结构化和非结构化数据来源。
这些来源包括职业网球联合会 (ATP) 和女子网球协会 (WTA) 的球员排名，以及来自 Sportradar 的历史交锋数据。还包括通过 IBM Discovery 挖掘出的专家和媒体信号，以及为赛事专门开发的定制网球预测指标。
随后，随着比赛开始，数据开始流入逐分层。在这里，实时比分和比赛遥测数据被持续摄取。比赛统计数据——包括发球速度、比赛统计、Ace 球、双误、非受迫性失误、回合长度、跑动距离、截击和接发球统计——也被实时摄取。
其特别强大之处在于，获胜概率并非静态不变。它在每一分后动态更新，根据球场上的实时情况，持续重新计算每位球员获胜的可能性。
IBM watsonx.data 是统一的数据基础（图中粉色的“统一数据”框）。该层汇集了历史网球数据、来自 Sportradar 的实时数据流以及 USTA 的实时比赛数据。数据通过 IBM Db2、IBM Cloudant 和 IBM Cloud Object Storage 进行管理，为系统提供了批量模型训练和实时分析的基础。
赛前层在比赛开始前进行大量分析工作。机器学习模型摄取各种信号——包括关于球员先前表现的媒体报道，以及对手之间以往交锋的数据。这些信号被组合成诸如 Watson Power Index 之类的预测因子，提供球员实力和比赛背景的结构化视图。
系统还考虑到了媒体关注或叙事信号可能扭曲纯统计预测的情况。峰值预测模块会识别这些异常并调整其影响，从而使模型能够在纳入情境信号的同时，不让它们压倒核心预测。
随着比赛开始，实时比赛事件通过消息队列遥测传输 (MQTT) 发布/订阅框架流式传输，并通过 20 多个 Red Hat OpenShift Pod 逐分处理。此外，处理后的输出整合了实时数据和赛前数据，并经过整理后通过 Apache Kafka 发送给实时预测引擎。
Kafka 的有效载荷可以包括谁赢得了这一分、是否为 Ace 球、回合长度、击球类型、球的位置和球员位置。实时层模型利用当前比赛状态，采用确定性和统计模拟技术，结合当前势头、场上表现和历史能力，在每一分后更新预测。
赛前背景与实时比赛模拟的分离使得延迟目标得以实现。系统不会在每一分后尝试执行所有计算。它预先执行较重的计算，然后让实时层专注于快速更新，能够在所需的 5 到 10 秒窗口内运行。
输出被打包为 JSON 比赛信息流，持久化存储在 IBM Cloud Object Storage 中，并通过 IBM 内容分发网络 (CDN) 全球分发。该信息流为美国网球公开赛网站和移动应用程序提供支持。选择 IBM CDN 是因为它既能满足延迟要求，又能在男女单打决赛期间全球流量激增时实现扩展。
数据分发对于该应用程序来说是一项关键功能。美国网球公开赛创造了一种突发性的运营模式：一个相对短暂的年度赛事，流量会出现巨大的峰值。全球分发需要高可用性。要求能够处理高达 5000% 的流量峰值，并维持 99.999% 的正常运行时间。
通过使用 Red Hat OpenShift、自动化部署、可观测性、跨 AWS 和 IBM Cloud 的容错机器以及基于 CDN 的分发，USTA 获得了比一次性预测服务更具可扩展性的运营模式。
其成果是一种 AI 体验，既能带来娱乐，也能帮助将球迷的注意力引导至现场比赛中最关键的时刻。了解比赛中势头何时发生转变，也能为其他 USTA 团队产生有用的下游信号。势头变化可帮助编辑团队了解比赛中势头是在何处发生改变的。
例如，这些信息可以为创建精彩集锦视频的工作流提供依据。最终，它们可以支持主动式球迷提醒，例如识别何时可能出现爆冷，或某位球员何时掌控了比赛。
该平台运行在 Red Hat OpenShift 上（如图底部绿色框所示），组件以容器化微服务形式部署。Red Hat OpenShift 提供编排、韧性和灵活的可扩展性。IBM Terraform 支持基础设施即代码，有助于自动完成环境配置和部署。IBM Instana 提供跨 Red Hat OpenShift Pod、服务及依赖关系的可观测性，这对于实时微服务系统在短时段、高关注度的赛事窗口期内必须可靠运行至关重要。
IBM Consulting 设计并集成了端到端解决方案，将数据基础、AI 建模、实时处理、交付层和球迷端体验连接为一个生产系统。
“实时获胜可能性”最初作为面向球迷的功能推出，但其更大价值在于成为美国网球公开赛将实时网球数据转化为有用洞察的基础。
对球迷而言，好处是即时的。他们无需浏览比分并猜测哪场比赛正在升温，而是可以通过实时预测信号了解比赛当前状态。他们看到的不仅仅是原始比赛数据，还有背景、势头和叙事。
对 USTA 而言，该系统为未来的数字体验创建了可复用的层。同样的底层信号可以支持 IBM SlamTracker、应用程序体验、编辑工作流、精彩集锦、比赛提醒以及更个性化的球迷旅程。随着模型和解释的改进，体验可以不再局限于展示预测发生了变化，而是解释为何发生变化。
对于工程师和产品团队，教训很明确：当生产级 AI 融入真实工作流、由可靠的数据基础设施支撑，并针对其所服务的体验进行调优时，它才能成功。
在美国网球公开赛，AI 并非附加在记分板上的独立功能。它是实时系统的一部分，基于 IBM 的数据、AI 和混合云技术栈构建，旨在帮助数百万球迷在比赛进行的同时了解场上正在发生什么。