从文档散乱到可信情报：深入解读 Migrato 面向合规 AI 文档洞察的混合架构

纸质记录的数字化解决了一个大问题，也带来了另一个问题：组织不必再管理成箱的纸张，但仍需弄清楚散落在各个存储库中的多年 Word 文件、PDF、电子邮件、扫描件、图像和电子表格里到底有什么。

总部位于荷兰的 Migrato B.V. 帮助组织理清非结构化数据，通过分析、盘点、清理和迁移那些并非整齐存放在数据库行中的内容。该公司的 MICC（Migrato Intelligent Content Classifier）平台分析所有这些数据，将非结构化内容转化为可搜索、已分类且受治理的信息，供员工实际使用。

规模一大，情况很快就会变得棘手。一个市政当局可能在网络驱动器、SharePoint、旧版文档管理系统和业务应用程序中存有数 TB 的历史内容。

在某些部署中，MICC 可能需要检查数百万份文档。在市政环境中，存储的内容常常包含完全重复项、近似重复项、过时的文件类型、超期保存的简历以及存放在错误位置的敏感员工信息。在各种用例中，受保护的内容（包括银行账号和其他个人身份信息）必须保留在本地。

本文介绍 Migrato 如何利用 watsonx.ai、IBM Cloud、IBM AI 和 NLP 库以及 IBM Build Labs 的协作，将 MICC 构建成一个混合 AI 文档智能和治理平台。由此产生的平台可帮助客户大规模地对海量内容进行分类，同时将敏感信息置于客户自己的控制之下。