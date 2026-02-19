IBM MQ AI 智能体：自主时代的消息传递

作为全球许多关键应用程序背后的消息传递主干，IBM MQ 备受信赖。支付、订单、物流和制造流程每天依赖 MQ 来提供可预测、可靠的大规模消息流——即使在要求最苛刻的环境中也是如此。

IBM MQ 智能体在这一值得信赖的基础之上，通过帮助管理员快速了解其环境中发生的情况、诊断问题并确定后续步骤，而无需进行长期调查或升级到专家处理，从而对其进行补充。

实际效果是简化了日常管理，加快了问题解决速度，并使更广泛的人员能够获得 MQ 专业知识。