IBM MQ AI 智能体：自主时代的消息传递

隆重推出 IBM MQ 智能体：一种全新的、AI 辅助的 MQ 管理方法，旨在帮助组织理解和诊断复杂混合环境中的消息传递问题并加以解决。
通过引入 AI 驱动的 IBM MQ 智能体，IBM MQ 在 MQ 控制台中直接增添了智能、上下文感知的管理助手，从而扩展了其作为高可靠性消息传递系统久经考验的角色。
作为全球许多关键应用程序背后的消息传递主干，IBM MQ 备受信赖。支付、订单、物流和制造流程每天依赖 MQ 来提供可预测、可靠的大规模消息流——即使在要求最苛刻的环境中也是如此。
IBM MQ 智能体在这一值得信赖的基础之上，通过帮助管理员快速了解其环境中发生的情况、诊断问题并确定后续步骤，而无需进行长期调查或升级到专家处理，从而对其进行补充。
实际效果是简化了日常管理，加快了问题解决速度，并使更广泛的人员能够获得 MQ 专业知识。
想象一下， 每位 MQ 管理员都能在需要时获得深入、情境化的 MQ 专业知识——无需搜索命令，无需翻阅手册或文档，无需升级就能理解问题所在。这正是 IBM MQ 智能体旨在解决的问题。
如果您领导 IT 运营或集成战略，您可能遇到过这样的时刻：“我的消息为什么不流动了？”
这是一个简单的问题，却会产生严重的后果。当消息停滞时：
找出根本原因通常并不简单——尤其是在跨越多种应用程序和部署模式的混合 MQ 资产环境中。
有两个因素往往会加剧这一挑战：
与此同时，业务影响迅速扩大。 从银行业、零售业到制造业和医疗保健业，各行各业中即使是短暂的消息传递中断，也可能转化为重大的运营和财务成本。
IBM MQ 智能体重新构想了 MQ 管理——使其更易于理解和诊断复杂混合环境中的消息流，并进行管理。在实践中，这转化为四个强大的功能。
MQ 管理员可以就以下方面提出自然语言问题
例如，管理员可以询问发送方通道为何重试，并收到一个将通道状态、远程队列管理器可用性以及近期错误模式关联起来的解释。
这就在各个队列管理器或整个 MQ 网络中创建了一个一致的洞察点——减少了对分散工具和视角的依赖。
这些智能体有助于识别常见类型的问题：
这省去了通常为了解消息流在何处中断及中断原因所需的人工调查。
在实践中，组织可以期待：
其结果是更顺畅的日常 MQ 管理和更少的长时间事件。
IBM MQ 智能体可以连接到 MQ 网络中的多个队列管理器并进行推理，帮助管理员理解问题的整体背景，而非孤立地看待问题。
这些智能体可以连接到 MQ 运行的任何地方的队列管理器——在公有云环境中、本地、商用硬件、大型机和 MQ 设备上——并与管理员的操作范围保持一致。
MQ 首次能够解释消息传递层内部发生的情况，并引导管理员清晰、自信地找到解决方案。
IBM MQ 智能体基于深入的、特定于 MQ 的智能构建，这些智能融入了 MQ 概念、行为和真实消息传递网络模式。
通过智能体式设计，它们能够推理复杂情况，并以对话方式呈现见解——帮助管理员不仅了解发生了什么，而且了解发生的原因。
这使得团队能够超越表面信号，直接基于消息传递层本身的洞察进行工作，从而更快地理解和解决消息流问题，直接影响业务连续性、服务质量和正常运行时间。
IBM MQ 面向负责日常运营的 MQ 管理员、管理 MQ 资产的集成工程师和架构师，以及对正常运行时间和弹性负责的 IT 及中间件领导者。
对于 CTO、架构师和中间件领导者，IBM MQ 智能体提供三大战略优势：
IBM MQ 仍然是企业所依赖的稳定、可信的消息传递主干——现在，通过智能辅助功能对其进行补充，这些功能将改变 MQ 环境的日常管理体验。
IBM MQ 智能体通过 IBM MQ Advanced 提供，为您提供一种实用方式，体验 AI 辅助管理如何改变日常使用 MQ 的现实情况。
深入了解 IBM MQ 智能体如何改变您环境中的 MQ 管理。