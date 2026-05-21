ViClinic 如何利用 IBM Watson X 技术栈将智能体 AI 引入医疗保健工作流

众多医疗 AI 项目失败的原因很简单：它们脱离了本应优化的诊疗流程。这类工具或许能整理病历摘要、解答相关问题，但无法在接诊、诊疗、文书记录、费用结算到后续随访的全流程中，连贯同步患者信息。它们也不太适配临床医生已经使用的工具。

ViClinic 打造了智能体医疗操作系统 (AHOS)，以此解决上述问题。该平台允许多个 AI 智能体在真实护理工作流中工作，共享最新的患者背景信息，并处于临床医生的监督之下，而不是自行做出决定。

核心理念十分简单：信息一次录入，关联患者病历，并在整个诊疗流程中重复调用。ViClinic 表示，该系统由医生构建，为医生构建。创始人兼 CEO Boris Jinjolava 曾先后担任全科医生与麻醉医师，之后投身医疗行业管理领域，并创办了远程医疗企业 ViClinic。此后，他拓展了业务版图，着手解决一个更普遍的问题：临床工作流程相互割裂。

ViClinic 表示，该系统可从单家诊所逐步拓展至多医院网络，同时处理数千份患者病例，并且能够部署在公有云、混合云及本地部署环境中。对于 10 名开发者组成的团队，这种规模由 IBM watsonx Orchestrate、IBM watsonx.data、IBM watsonx.governance、IBM Z 和 IBM Cloud 提供支持。

ViClinic 反馈称，系统可缩短诊疗启动时长、优化接诊与事前审批流程、减少行政工作量，整体效率最高提升 20%。