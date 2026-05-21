ViClinic 如何利用 IBM Watson X 技术栈将智能体 AI 引入医疗保健工作流

了解这位 IBM 客户如何搭建 AI 应用，以此加快诊疗服务效率、提升医护人员工作效能，并优化患者就医体验。
众多医疗 AI 项目失败的原因很简单：它们脱离了本应优化的诊疗流程。这类工具或许能整理病历摘要、解答相关问题，但无法在接诊、诊疗、文书记录、费用结算到后续随访的全流程中，连贯同步患者信息。它们也不太适配临床医生已经使用的工具。
ViClinic 打造了智能体医疗操作系统 (AHOS)，以此解决上述问题。该平台允许多个 AI 智能体在真实护理工作流中工作，共享最新的患者背景信息，并处于临床医生的监督之下，而不是自行做出决定。
核心理念十分简单：信息一次录入，关联患者病历，并在整个诊疗流程中重复调用。ViClinic 表示，该系统由医生构建，为医生构建。创始人兼 CEO Boris Jinjolava 曾先后担任全科医生与麻醉医师，之后投身医疗行业管理领域，并创办了远程医疗企业 ViClinic。此后，他拓展了业务版图，着手解决一个更普遍的问题：临床工作流程相互割裂。
ViClinic 表示，该系统可从单家诊所逐步拓展至多医院网络，同时处理数千份患者病例，并且能够部署在公有云、混合云及本地部署环境中。对于 10 名开发者组成的团队，这种规模由 IBM watsonx Orchestrate、IBM watsonx.data、IBM watsonx.governance、IBM Z 和 IBM Cloud 提供支持。
ViClinic 反馈称，系统可缩短诊疗启动时长、优化接诊与事前审批流程、减少行政工作量，整体效率最高提升 20%。
ViClinic 的主要用户包括医院、医疗体系机构、联合诊疗机构、专科诊所，以及其内的医师与医护团队。该平台还将医保支付方纳入业务流程，尤其在事前授权、理赔申请与诊疗使用审核环节——费用报销的依据，就是清晰说明诊疗的必要性。
在端到端访问工作流中，流程在预约之前开始。就诊前接待人员会收集症状和病史，为医生准备病例，并在服务开始前处理与付款方相关的信息。
诊疗过程中，AI 语音记录助手会采集医患对话内容。文档智能体将自由文本转换为所需格式，协调智能体则跟踪订单和延误情况。编码与计费智能助手负责完成费用结算所需的各类单据录入工作。诊疗结束后，其他智能体会支持后续跟进和持续护理。
这种连续性就是价值的来源。医生可掌握更完整的诊疗背景信息，医护团队无需重复录入资料，计费与协作团队也能依托规范清晰的档案开展工作。
ViClinic 将这套方案同样应用于医疗机构与支付方之间的业务流程。该平台没有将预授权、文档和理赔视为单独的步骤，而是将它们作为一个基于案例的流程来处理。这让医疗机构与支付方使用统一的标准化信息，既能加快审批进度、减少重复工作，也能让整体流程更具确定性。该系统不是逐一改进一项任务，而是减少交接和重复数据输入，避免减缓医疗和支付的速度。
ViClinic 的架构以共享临床背景引擎（即上图中粉色的AHOS 执行层模块）为核心，该引擎可整合各类数据源（对应蓝色模块）。该过程包括将电子病历 (EMR) 数据、实验室数据、影像数据和设备输入到每个智能体都可以使用的实时病例环境中。
AHOS 执行层协调智能体完成接收、文档、预授权、护理协调、编码、收入周期管理和后续工作。这些智能体依托临床背景引擎获取实时患者信息，该引擎可调用医师专属知识库，并结合 watsonx Discovery 实现能力支撑，这是一套对接 Elasticsearch 的检索增强生成 (RAG) 集成方案。这种布局明确了设计意图：每个工作流智能体都是从同一个不断发展的案例状态开始运行的，而不是从孤立的提示或断开连接的应用程序会话开始运行。
工作流输出内容会推送至用户端渠道及其他对接系统，例如患者门户、WhatsApp 和移动设备。它们还会出现在医生和管理门户以及支付渠道中（图中右侧的黑色方框进一步呈现）。
架构图的底部为全天候运行的治理与管控层。它负责管控各智能体的使用权限、数据访问范围、所需审批流程，并记录每一项操作行为。该模块还支持策略与授权执行、审计追踪、模型及智能体全生命周期管理，同时配备符合 HIPAA 标准的安全、隐私及合规管控能力。这有助于确保 AI 辅助工作流的可追溯性，同时让临床医生保持控制权。
IBM 为 ViClinic 架构的规模化部署与治理奠定了坚实基础。ViClinic 依赖 watsonx Orchestrate 进行智能体编排和 AI 运营，依赖 IBM 数据和整合功能来统一上下文层。
watsonx.governance 助力 ViClinic 对 AI 系统进行评估与监控，并在 AI 全生命周期内落实风险管控。该运行环境可部署于 IBM Cloud、混合架构及 IBM Z。这一点取决于客户对数据位置和运行态势的控制程度。
实际部署模式是混合型的。ViClinic 的智能体主要运行在 IBM Cloud 上，部分专有上下文和 UI 组件运行于 Azure，必要时可移动到 IBM Cloud 上。
临床情境引擎涵盖这两个环境，由 watsonx.data 为智能体提供情境信息。这种混合态势很重要，因为医院很少彻底更换现有系统。他们需要一种方案，在 EMR、检验系统、影像系统以及外部付费方基础设施之上叠加全新的流程逻辑，且无需对整个平台进行重构。
该团队还使用 IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit，而非仅依靠低代码界面连接器，以此更灵活地对接外部数据。
ViClinic 并不能让 AI 自行做出临床决策。由人工启动智能体任务，并在数据录入档案或同步至外部系统前，对输出内容进行审核。这种人为参与的模式是医疗应用的核心架构要求，信任、问责和可审计性与速度同等重要。
类似的纪律也体现在数据处理中。ViClinic 智能体依托内部病例编号与患者标识开展工作，不使用患者个人身份信息；整套流程基于授权机制运行，并通过基于角色的访问控制限定系统操作权限。在预诊工作流中，患者可以通过门户或 WhatsApp 互动，但系统通过医院提供的凭据进行身份验证。然后，它会将对话与内部案例绑定，而不是将患者个人身份信息暴露给智能体层。
该设计方案既保障团队可共享充足的业务信息，让工作流有效运转，又避免所有智能体在交互时无限制调取患者原始身份数据。
这里也蕴含着关于模型运行表现的实用经验。ViClinic 的收入周期和编码工作流不依赖于开箱即用的完美基础模型。大型机构仍然希望根据自己的历史数据和编码约定调整模型。一体化管控体系可在 AI 系统从原型阶段投入正式使用前，对其开展评估、版本管理、运行监控与审核工作。
医疗机构对智能体式 AI 的关注度持续提升，但多数机构对于将自主智能体直接部署到敏感的临床及业务流程中仍持谨慎态度。
ViClinic 的 AHOS 方法正是基于这种现实而设计的。该平台并没有要求医疗系统采用固定的 AI 智能体，而是提供了一个规范化的运营框架。该方案支持组织针对各类应用场景，划定流程边界、设定审批阈值、配置人工监督机制，并建立常态化评估流程。
该方法使医院和支付方能够从严格限制的试点开始，安全地学习和调整模型，并在自身运营环境中逐步扩展到更广泛的医疗 AI 运营模型。
ViClinic 的实践成效，印证了医疗机构真正关注的各类价值提升：接诊与预授权准备效率提升、医护人员文书工作负担减轻、病案编码完整度改善、理赔驳回率下降、协作效率优化，以及后续跟进更为及时。通过端到端协调和简化工作流程，医疗机构的效率估计可提高 20%，从而可同时改善文书工作、报销和诊疗运营。
在端到端就诊工作流中，这种累积效应变得具体起来。接诊、文书录入、医嘱下达及后续跟进均在统一协同的流程中完成，数据仅需一次录入，便可在后续环节重复调用。该策略可减少人工操作，降低关键信息遗漏风险，并让全程诊疗服务更加顺畅。
医疗机构与付费方的协作流程应用场景，在费用结算环节也呈现出类似模式。在此场景下，标准化病例数据取代了低效的反复沟通，有效简化审批与理赔流程，减少来回对接。
这种价值贯穿患者就诊过程：减少重复提问，更好地为临床医生提供背景信息，为行政团队提供更简洁的文档，以及减少下游账单中断。
对于医疗机构而言，这意味着更有可能将分散的运营转变为更可靠的执行系统。对于工程团队而言，这也带来一项启示：原生嵌入流程的 AI，比独立助手类工具更能创造长效价值。它优化的是整体业务流程架构，而非仅仅提升单个环节的运转效率。对于患者而言，从预检登记到费用结算，整套医疗服务流程衔接顺畅、协作高效。
ViClinic 的 AHOS 方案直面医疗j机构的实际痛点——对接电子病历系统、外部平台以及付费方流程始终存在不小挑战。落地推行同样存在难题，这有赖于医疗机构、管理人员以及费用结算各方建立互信。ViClinic 自身的经验教训也反映了这一转变：孤立的 AI 工具成效有限，而协调一致的工作流与共享的语境信息则更具价值。
通过依赖 IBM 的 AI 编排、治理和混合云功能，ViClinic 已将一系列互不关联的医疗保健任务转变为可扩展的协调层。该层可适配医疗机构新增的业务流程、系统集成方案以及更复杂的费用结算模式，无需每次都重构核心架构。
结果：医护人员的工作体验更为简洁，诊疗与费用结算流程运转效率大幅提升；患者也能感受到一体化的医疗服务，而非一连串繁琐的行政交接环节。