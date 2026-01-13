公用事业公司如何借助 IBM 停电预测领先野火风险

IBM 停电预测通过超本地化洞察预测野火风险，帮助公用事业公司在安全与服务之间取得平衡。这些洞察带来更智能的停电规划、更少的不必要停电，以及基于社区层面而非国家层面的决策。
当前的电网并非为当今的野火现实而设计。野火已成为公用事业公司全年无休的运营风险。气候变化正导致更热、更干燥、更多风的天气条件，而电力设施引发的火灾正受到公众和监管机构的密切关注。
从夏威夷到德克萨斯的事件表明，当未能及时切断电力时，大风、干旱和高温会多快地使基础设施承受压力，并演变成毁灭性火灾。尽管公用事业公司正在加固基础设施、埋设线路和升级保护方案，但这些项目进展缓慢且耗资巨大。运营团队每天仍面临这样的问题：我们应该在何时、何地切断或限制电力以减少野火风险——同时避免给客户造成不必要的停电？
许多公用事业公司从美国地质调查局 (USGS) 或加拿大环境部等机构发布的全国性野火指数入手。虽然这些地图有参考价值，但其颗粒度可能过于粗略，难以支撑社区层面的决策、公共安全停电 (PSPS) 计划制定以及对资产的详细风险评估。
在与公用事业公司的合作中，两大问题反复浮现：
在这两种情况下，公用事业公司都需要从基于全国性广泛警报的被动决策，转向主动、本地化、可解释的行动。
IBM 停电预测通过根据预报条件预测停电，帮助公用事业公司理解天气与运营之间的关联。它已在恶劣天气来临前，为风暴中心和输配电团队的队伍、资源和通信规划提供支持。
我们已在 IBM 停电预测中扩展了野火风险功能。此功能提供了比全国性可用指标更精细的野火风险视图。
在 IBM 停电预测中，公用事业公司可以查看分辨率达 375 平方米的每日野火风险指标。这远比传统的 10 平方公里或 1 平方公里全国性指数精细。现在，公用事业公司不仅可以依赖区域火灾危险等级，还能看到叠加在其自身辖区和资产上的野火风险。此功能支持美国境内的 PSPS 计划、资产健康状况和日常运营决策，并计划于 2026 年扩展至加拿大。
停电预测中的野火风险功能，与公用事业公司已在开展的更广泛的资产生命周期管理工作相融合。从修剪干燥灌木的植被管理人员，到识别存在潜在健康问题的电杆的风险分析师，野火风险是管理资产暴露风险的关键信号。结合 IBM Maximo 的资产和植被管理能力，它帮助公用事业公司洞察资产的脆弱环节，并在小问题演变为重大野火事件前采取行动。
随着野火风险功能融入 IBM 停电预测，公用事业公司能更好地决策在何处、何时以及如何切断或限制电力以降低野火风险，同时最大限度减少对客户的不必要影响。
如果您正在重新思考如何在能源和公用事业运营中管理野火风险，请预约演示，了解如何借助 IBM 停电预测实现更主动的预防。