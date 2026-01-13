公用事业公司如何借助 IBM 停电预测领先野火风险

当前的电网并非为当今的野火现实而设计。野火已成为公用事业公司全年无休的运营风险。气候变化正导致更热、更干燥、更多风的天气条件，而电力设施引发的火灾正受到公众和监管机构的密切关注。

从夏威夷到德克萨斯的事件表明，当未能及时切断电力时，大风、干旱和高温会多快地使基础设施承受压力，并演变成毁灭性火灾。尽管公用事业公司正在加固基础设施、埋设线路和升级保护方案，但这些项目进展缓慢且耗资巨大。运营团队每天仍面临这样的问题：我们应该在何时、何地切断或限制电力以减少野火风险——同时避免给客户造成不必要的停电？

许多公用事业公司从美国地质调查局 (USGS) 或加拿大环境部等机构发布的全国性野火指数入手。虽然这些地图有参考价值，但其颗粒度可能过于粗略，难以支撑社区层面的决策、公共安全停电 (PSPS) 计划制定以及对资产的详细风险评估。