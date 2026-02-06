Serre Chevalier 如何利用 AI 编排来提升客户体验

Serre Chevalier 求助于 IBM watsonx Orchestrate，以期重塑客户选择滑雪通行证和解决常见问题的方式。
Serre Chevalier 是 Compagnie des Alpes (CDA) 运营的几个主要滑雪胜地之一，此外还有 Tignes、La Plagne 和 Méribel 等度假村。由于这些高知名度的山地目的地每年均会接待数百万游客，因而提供无缝、直观的预订与客户服务体验便成了成功的关键，尤其是在需求量、复杂程度和客户期望值最高的旺季。
Serre Chevalier 认识到整个旅游与酒店业所面临的一个日益严重的现实：传统的客户服务模式无法跟上日益增长的复杂性、季节性高峰以及对个性化数字体验的需求。它们无需添置更多的聊天机器人或单点解决方案，而是需要一个能协调整个企业内各项行动、数据和决策的基础。
为应对该挑战，Serre Chevalier 借助 IBM watsonx Orchestrate 来重塑客户选择滑雪通行证和解决常见问题的方式。最初，它只是一项有针对性的客户服务计划，但很快就发展成面向人工智能驱动式运营的全企业蓝图。
滑雪通行证选择看似简单，但当有多个变量会导致决策复杂时便不可同日而语。正确的通行证取决于：
此复杂性会在每个季节都引发成千上万的客户问题。服务团队被重复性询问所困扰：“我适合哪种通行证？”和“多日门票的处理规则是什么？”；如此一来，留给解决高价值问题或敏感问题的时间就会减少。
Serre Chevalier 面临双重挑战：
该团队认识到，该挑战不仅仅是一个客户服务问题。它反映了整个组织所面临的更广泛的协调挑战：如何以可扩展、可控的方式通过 AI 来智能地协调任务、系统和知识。
Serre Chevalier 部署 watsonx Orchestrate 来为其 Serre Chevalier 网站上嵌入的全新 AI 驱动式体验提供支持。当访客通过简单直观的聊天界面进行交互时，watsonx Orchestrate 会在后台协调一系列专业智能体，而这些智能体会共同提供准确、个性化的支持。
那时，Serre Chevalier 从“聊天机器人项目”转变为一项编排战略。
该系统的核心是一个网站编排智能体。其作用是：
Serre Chevalier 并未依赖于单个庞大的聊天机器人，而是使用模块化、多智能体式架构，从而能轻松更新功能或添加新的功能，而无需重建整个系统。
有两种智能体类型支持该编排层：
这些智能体既可与结构化逻辑（例如，用于通行证规则的 Python 工具）交互，也可与精选的知识源交互。此方法可让系统不仅能回答问题，还能执行实际任务，例如引导客户完成购买步骤。
结果立竿见影且意义深远：
负责 Serre Chevalier 多个销售渠道的 Alexandre Sode 指出：“当客户从聊天机器人中得到答案时，我们的团队就能投入更多时间来解决复杂的问题。这对客户整体满意度产生了非常积极的影响。”
早期反馈凸显出极高的客户采用率，而 Serre Chevalier 进行了更深入的调查，以评估对解决率和购买历程的全面影响。
或许，Serre Chevalier 团队最令人惊讶的洞察在于：该系统发展得如此之快。曾经需要数周的迭代可在几天内完成，因而可大幅降低实施成本并缩短实现价值的时间。
它们对探索类似 AI 计划的组织的建议如下：
Serre Chevalier 的架构说明了为何编排比任何单个用例都更重要。
会话层
度假村网站上嵌入的聊天界面可作为入口点：可访问、直观且方便游客上手。
治理层
每次交互均会经过负责任的 AI 与治理框架，从而确保安全、透明与合规。
编排层
在此阶段，watsonx Orchestrate 会决定：
协作智能体层
专门构建的智能体可处理特定领域的事务，例如滑雪通行证、文件或其他操作功能。
数据+工具层
包含自定义 API、Python 工具和 RAG 管道，以提升知识准确性。
Serre Chevalier 通过将编排、领域智能化和数据访问相分离，创建了一个具备以下特点的基础：
此架构为它们战略的下一阶段提供了动力。
在验证了面向客户的聊天机器人取得成功后，Serre Chevalier 立即意识到更广泛的机遇。
但重要的是，此方法不是一系列用例。它是一种可扩展的模式，而 Serre Chevalier 现在可将其应用于需要编排的任何领域。
付款和账单
助理可引导游客解答常见账单问题，通过整合数据识别异常，并简化问题解决方式。
人力资源
AI 智能体可自动执行重复性任务，例如入职、安排查询和季节性员工流程，从而让人力资源团队有更多时间为员工提供支持。
滑雪索道和山区运营
智能体式工作流可从传感器、维护日志和天气系统中获取数据，以支持更主动的运营决策。
在所有这些领域中，该模式会保持不变：
编排任务 → 连接系统 → 提升人类专业知识
Serre Chevalier 已超越部署聊天机器人的范畴，而采用了一种全企业范围的 AI 编排能力，而此能力可立即提供价值并推动未来创新。
Serre Chevalier 的历程表明，AI 在旅游与酒店领域的应用不仅仅是自动开展对话。它涉及协调整个企业的行动、知识和工作流，以提供更好的体验和更具弹性的运营。
借助 watsonx Orchestrate，Serre Chevalier 将单个客户服务用例转变为企业 AI 的可扩展基础，并让游客、员工和运营商都能从中受益。
现代数字化转型不在于提供单点解决方案，而在于提供能帮助组织更智能地工作、更快地响应和持续地创新的平台。