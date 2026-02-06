Serre Chevalier 如何利用 AI 编排来提升客户体验

Serre Chevalier 是 Compagnie des Alpes (CDA) 运营的几个主要滑雪胜地之一，此外还有 Tignes、La Plagne 和 Méribel 等度假村。由于这些高知名度的山地目的地每年均会接待数百万游客，因而提供无缝、直观的预订与客户服务体验便成了成功的关键，尤其是在需求量、复杂程度和客户期望值最高的旺季。

Serre Chevalier 认识到整个旅游与酒店业所面临的一个日益严重的现实：传统的客户服务模式无法跟上日益增长的复杂性、季节性高峰以及对个性化数字体验的需求。它们无需添置更多的聊天机器人或单点解决方案，而是需要一个能协调整个企业内各项行动、数据和决策的基础。

为应对该挑战，Serre Chevalier 借助 IBM watsonx Orchestrate 来重塑客户选择滑雪通行证和解决常见问题的方式。最初，它只是一项有针对性的客户服务计划，但很快就发展成面向人工智能驱动式运营的全企业蓝图。