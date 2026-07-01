从海量零散电子表格到资产组合智能管控：RBH 依托 IBM 重塑酒店规划体系

酒店管理公司借助 IBM® Planning Analytics 与 IBM® Cognos Analytics，整合旗下各类英国酒店资产的酒店运营、财务及市场数据，形成规范化预测报表、仪表板与业主专项报告。
酒店日常运营会产生海量细碎业务数据，一旦酒店资产规模扩大，这类数据将难以统筹管控。客房定价发生调整。餐厅实际经营业绩与预测值存在偏差。顾客评分出现波动。薪资或财务数据推送延迟送达。单家酒店运营时，这类细碎经营数据尚可依靠电子表格完成管理。但当运营数十家酒店物业时，这些数据会衍生出三大难题：版本管控混乱、数据安全风险、经营决策失准。
RBH 酒店管理集团是英国头部酒店管理企业之一，其旗下管理超过 55 家酒店物业，均遭遇了上述数据管理难题。旗下物业覆盖两大类型：一类是有限服务型酒店，客户体验仅围绕入住、住宿、退房核心环节；另一类是高端奢华酒店，配套水疗、高尔夫、餐饮及各类休闲业态。
在使用 IBM Planning Analytics 之前，RBH 的经营预测工作完全依托 Excel 电子表格开展。由于需要为旗下数量庞大的酒店分别维护独立预测表格，企业难以实现敏感数据权限管控、变更版本追踪，也无法保障财务、门店运营与报表团队基于统一口径数据开展分析工作。本次升级的目标并非在业务中彻底摒弃 Excel，而是杜绝各门店依靠相互孤立的电子表格，将其作为经营预测、财务视图、业主报表的核心记录系统。
RBH 使用 IBM Planning Analytics、TM1 数据库、Planning Analytics Workspace、Planning Analytics for Microsoft Excel、TM1 Web 和 IBM Cognos Analytics 构建了一个分析架构。这套技术架构可为用户提供受统一管控的数据访问权限，覆盖经营预测、测算模型、可视化看板与各类报表；同时保留财务团队及深度用户熟悉的原有操作模式。
本文将梳理三大核心内容：RBH 如何从依托电子表格的预测模式，转型至本地部署的分析架构；酒店经营数据与市场数据如何流入 Planning Analytics 多维数据集；以及 IBM 系列产品如何助力 RBH 实现规划业务规模化拓展，同时不丢失对数据、访问权限与报表标准的管控能力。
RBH 平台的核心应用场景包含：编制预算、维护实时预测数据、对比当期预期与历史各版预测结果，并根据用户岗位、所属酒店、产权归属权限，向每位用户开放对应专属数据视图。
但酒店经营数据极少能来自单一、标准统一的企业数据源。每家酒店可独立部署专属物业管理系统 (PMS)，用于处理预订、客房管理、房价设置、入住率统计及宾客入住全流程。酒店同时使用收银 POS 系统，记录餐厅、酒吧、水疗及其他配套服务产生的营收。在 RBH 管理的全部酒店资产组合中，各类业务系统对外输出数据的形式各不相同，包含接口 API、定时报表、SFTP 文件、邮件附件，部分场景还需人工手动导出数据。
RBH 还整合外部数据，将预测数据转化为可操作的洞察分析。STR 基准测试数据显示每家酒店相对于竞争对手的表现，而收入创造指数 (RGI) 则直接将每间可用客房的收入与市场基准进行比较。
宾客情绪数据能够提供额外一层数据维度与业务洞察。ReviewPro 系统聚合各大预订及旅游平台的宾客点评，生成满分 100 分的全球点评指数 (GRI)，同时识别客房、餐厅、酒吧、公共区域等板块反复出现的宾客反馈关键词与核心议题。
Juyo Analytics 通过添加前瞻性、AI 驱动的需求洞察进一步加强了这一生态系统。该系统整合市场走势、价格波动规律与预订行为特征，精准预判未来经营风险与增长机遇。此功能使 RBH 能够从被动报告转变为主动、数据驱动的决策。
财务、薪酬与经营运营数据相结合，再辅以 Juyo 前瞻性需求洞察分析，让 RBH 能够在一套动态规划模型中，打通市场定位、宾客体验、未来需求信号与财务经营成果之间的数据关联。
若缺少规范化管控的数据架构，多渠道业务信号会造成经营业绩数据口径冲突、预测测算周期拉长，同时面向业主的报表可靠度大幅下降。RBH 平台针对性解决该痛点：统一标准化数据采集流程，将全部数据归集至共享 Planning Analytics 模型；同时为用户配置分级受控权限，使其可调取口径统一的经营报表、数据仪表板与预测数据。
该架构图的起点与绝大多数分析类架构一致：企业级源头数据源。RBH 的企业数据源层包含酒店及管理公司的全量数据，来源涵盖 PMS、收银系统（POS）、薪酬、财务、人力资源模块、受控文件上传通道，以及筛选后的外部数据集。
一项关键设计要点：RBH 平台不会预设所有数据源都能采用现代化 API 对接模式。
部分系统提供直接 API 访问。有些生成预定文件。有些将报告发送到电子邮件收件箱。有些通过 SFTP 传输数据。部分数据源仍需人工导出数据，原因是上游业务系统无法提供更高效的数据输出通道。RBH 在数据接入层统一处理各类数据源的格式差异，完成标准化后再将数据送入经营规划测算模型。
数据接入层负责定时数据加载、数据校验、账务核对、运行监控、日志记录与异常问题处置。整套架构的稳定可靠能力，集中体现在数据接入层。数据加载流程并非单纯搬运文件。该流程会校验数据源是否完整送达、核查数据结构合规性、按需核对数值一致性，同时支持增量式接入新增业务数据域。这样 RBH 就可以添加新的数据集，而无需将每个新属性或数据源都变成一次性的整合项目。
IBM Planning Analytics 使用 TurboIntegrator 流程进行数据移动和转换。在 RBH 的环境中，该工具可将数据加载到 Planning Analytics 多维数据集中，多维数据结构使用户能够分析跨维度的度量标准，例如酒店、时间段、客户、部门、预测版本和方案。无需为每家酒店单独维护独立的电子表格计算逻辑，RBH 仅需搭建一套通用标准化模型结构，即可在全部托管酒店资产组合中复用。
建模层（即架构图中中间粉色框区域）以 IBM Planning Analytics 作为核心规划与建模运算环境。Planning Analytics Workspace (PAW) 提供基于 Web 的界面，用于规划、创建和分析内容。Planning Analytics for Microsoft Excel 可为高阶业务用户提供原生 Excel 操作体验，同时对接经过标准化管控的 Planning Analytics 数据，替代彼此孤立的本地电子表格文件。TM1 Web 支持基于浏览器的 TM1 内容交互。综合各类交互界面，RBH 能够适配不同用户原有工作操作习惯，同时全程保持数据标准化管控。
暂存和转换层为获得一致的组合洞察分析准备数据。该层包括预处理、参考数据、主数据和跨物业的标准化。参考数据和主数据是共享定义，保持模型的一致性，如属性列表、账户结构、部门代码、报告层级和所有权视图。RBH 统一会计科目表在此环节起到关键作用，它为旗下所有酒店提供标准化财务架构，保障各门店损益报表口径统一。
这套共享标准化架构相当于一层统一业务定义层。RBH 不允许各酒店自行制定差异化财务指标，而是将所有数据统一映射至集团通用会计科目体系与标准化报表模型。该机制实现全集团酒店数据口径统一，同时架构可兼容各类异构上游业务系统与多样化原始数据格式。
输出层为用户提供了多种访问数据的途径。财务和业务用户可通过 TM1 Web、PAW 和 Cognos Analytics 访问模型和报告。PAW 手册可提高酒店和管理公司员工的报告可用性。Cognos Analytics 仪表板可支撑面向酒店业主的经营报表输出，同时提供多维度可视化深度分析能力。平台保留 Excel 交互入口，供需要熟悉表格操作模式的高阶业务人员使用。
安全性和治理贯穿整个架构。用户只能看到与其角色或属性相关的数据。全程可审计能力与受控变更管理机制，能够保障经营规划周期稳定有序推进。标准化管控的指标口径定义，可规避多份报表针对同一经营问题输出不一致结果的风险。
RBH 还做出一项重要部署决策：整套系统环境采用英国数据中心本地自建基础设施部署模式，而非 Cloud - SaaS SaaS 部署方案。其理由是成本和控制。原有硬件设备达到使用寿命，报表运算性能持续下降后，RBH 同步评估了两种方案：全新自建本地基础设施，以及各类云端部署方案。
自建本地部署方案具备显著更低的综合成本结构，同时 RBH 仍可获取配套的数据中心运维与灾备恢复服务支持。该架构方案的取舍十分明确：相较于 SaaS 云端部署的高可用能力，RBH 优先考量成本管控与业务适配性；在业务可承受范围内，接纳短时系统停机的潜在风险。
RBH 的架构将运营、财务、市场基准、客户情绪和前瞻性需求数据连接到单个受管控的规划环境中。这套数据互通体系对于业态多元的资产组合而言价值尤为突出：旗下涵盖奢华、高端全服务酒店至经济型有限服务酒店；标准化报表模型可同时满足两类业态的经营分析需求，且完整保留单店颗粒度的明细数据。
这套全域联动的数据视图，让各业务团队的工作重心升级为经营优先级研判与重点事项排期。STR 数据显示与竞争对手相比的性能，而 Juyo 则强调新兴需求趋势、定价以及前瞻性风险和机遇。ReviewPro 系统可识别宾客负面体验问题分别来源于客房、公共区域、餐饮或其他板块；财务数据则能够量化这类体验问题对利润表各项收支产生的传导影响。
这些信号共同为决策提供了明确的前瞻性基础——帮助企业领导者优先考虑是否投资于房间更新、公共空间升级、定价战略调整或服务改进。
系统不会直接代为做出经营决策，而是为业务团队提供更充分的数据依据，支撑其自主研判决策。财务团队使用受控的预测版本进行工作，从而提高整个投资组合的一致性和预测准确性。酒店各岗位人员可查看匹配自身权限的专属报表；资深业务人员仍可通过 IBM Planning Analytics Excel 插件灵活操作 Excel，且全程不破坏统一数据治理规范。
因此，RBH 减少了手动对账工作，并简化了报告制作，所有者报告现在通过 Cognos Analytics 仪表板以更加一致和可审计的格式提供。通过更好地协调运营、市场和财务数据，预测准确性得到提高，这有助于减少与实际数据的差异，并实现更自信、数据驱动的决策。该体系同时缩短了报表出具周期、最大限度减少线下人工调账操作，并让全员充分信赖这套唯一可信的统一数据基准。
版本管理还带来另一个切实优点。RBH 在整个经营规划周期内保留动态可编辑的预测版本；当预算或滚动预测定稿确认后，系统会锁定该版本并生成存档副本。系统按月生成数据快照，业务团队可将当期预测预期与往期版本对照查看，完整留存预测数据随时间迭代变更的全量历史记录。
RBH 的架构说明了为什么规划系统需要的不仅仅是一个中央数据库。这套体系的核心价值来源于配套的数据标准化架构：统一会计科目定义、稳定可靠的数据接入机制、受控管理的多版预测、基于岗位角色的权限体系，以及适配各类用户需求的报表输出渠道。
IBM Planning Analytics 为预算、预测、情景规划和基于立方体的分析提供了建模层。Planning Analytics Workspace、Planning Analytics for Microsoft Excel 和 TM1 Web 提供了处理同一已治理数据的多种方法。IBM Cognos Analytics 支持仪表板和业主报告。
这套底层基础架构同样有助于优化总体拥有成本。RBH 可分阶段新增业务分析领域，复用多维数据集架构、统一标准化报表模板，并采用契合自身成本收益诉求的本地自建模式部署整套系统环境。同时平台保留 Excel 工具供用户高效完成灵活测算，但杜绝以离线独立表格作为预算规划的核心载体。
依托 IBM Planning Analytics 与 IBM Cognos Analytics 搭建数字化体系，RBH 将原本零散割裂的酒店预测难题，转化为一套可规模化扩展的规划架构。该架构能够兼容各类酒店业态、适配持续迭代的上游业务系统、接入市场行情数据、宾客口碑舆情数据，并输出业主专属经营报表，无需每次新增业务维度都重构底层基础框架。