从海量零散电子表格到资产组合智能管控：RBH 依托 IBM 重塑酒店规划体系

酒店日常运营会产生海量细碎业务数据，一旦酒店资产规模扩大，这类数据将难以统筹管控。客房定价发生调整。餐厅实际经营业绩与预测值存在偏差。顾客评分出现波动。薪资或财务数据推送延迟送达。单家酒店运营时，这类细碎经营数据尚可依靠电子表格完成管理。但当运营数十家酒店物业时，这些数据会衍生出三大难题：版本管控混乱、数据安全风险、经营决策失准。

RBH 酒店管理集团是英国头部酒店管理企业之一，其旗下管理超过 55 家酒店物业，均遭遇了上述数据管理难题。旗下物业覆盖两大类型：一类是有限服务型酒店，客户体验仅围绕入住、住宿、退房核心环节；另一类是高端奢华酒店，配套水疗、高尔夫、餐饮及各类休闲业态。

在使用 IBM Planning Analytics 之前，RBH 的经营预测工作完全依托 Excel 电子表格开展。由于需要为旗下数量庞大的酒店分别维护独立预测表格，企业难以实现敏感数据权限管控、变更版本追踪，也无法保障财务、门店运营与报表团队基于统一口径数据开展分析工作。本次升级的目标并非在业务中彻底摒弃 Excel，而是杜绝各门店依靠相互孤立的电子表格，将其作为经营预测、财务视图、业主报表的核心记录系统。

RBH 使用 IBM Planning Analytics、TM1 数据库、Planning Analytics Workspace、Planning Analytics for Microsoft Excel、TM1 Web 和 IBM Cognos Analytics 构建了一个分析架构。这套技术架构可为用户提供受统一管控的数据访问权限，覆盖经营预测、测算模型、可视化看板与各类报表；同时保留财务团队及深度用户熟悉的原有操作模式。

本文将梳理三大核心内容：RBH 如何从依托电子表格的预测模式，转型至本地部署的分析架构；酒店经营数据与市场数据如何流入 Planning Analytics 多维数据集；以及 IBM 系列产品如何助力 RBH 实现规划业务规模化拓展，同时不丢失对数据、访问权限与报表标准的管控能力。