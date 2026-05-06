从代码库清理到产品化交付：Novadoc 如何利用 IBM Bob 构建 FileNet 解决方案

IBM Bob 帮助 IT 咨询公司 Novadoc 在一个周末（而非数周）内完成了一个复杂的 FileNet 现代化项目。
总部位于荷兰的咨询公司及 IBM 合作伙伴 Novadoc 在项目中配置 FileNet 所需的运维工作流时，遇到了一个反复出现的挑战。其团队具备简化该工作流并将其应用于多个项目的领域经验。但与许多咨询公司一样，他们所缺少的是用于将该解决方案自动化和产品化的富余工程能力。
这种情况在 Novadoc 开始使用 IBM Bob 后发生了改变。该团队利用这款基于 AI 的集成开发环境，分析了围绕旧版 IBM FileNet 构建的应用程序的架构和代码。该过程包括创建新的文档，并将其转变为用于 IBM FileNet P8 的现代化配置管理应用程序。
最令人信服的信号之一是：通过使用 IBM Bob，一个周五交给一位工程师的尚未成型的框架，在周一早上就变成了一个可运行的应用程序。
相比之下，即使是一个粗糙的演示原型，通常也需要 Novadoc 团队至少两周时间。这种加速的价值不仅仅在于开发者的效率。能够在一个周末内创建一个可扩展、经过测试且可部署的应用程序，改变了咨询公司将一个一次性项目想法转变为可复用资产的速度。
Novadoc 赢得了一份欧洲招标（欧盟机构和机构使用的正式采购流程），其中包括升级一个基于旧版 IBM FileNet 的主系统以及自定义应用程序。目标是：一种更安全、更具可重复性的方式，用于在开发、测试和生产环境之间迁移配置变更。在许多 FileNet 环境中，该过程仍然是手动的。团队在不同环境间手动重新创建设置，手工比对差异，并接受配置漂移或生产错误带来的持续风险。
虽然存在一些解决方案可以帮助管理跨环境的配置，但它们缺乏对完全自动化方法的支持，无法支持跨版本比较、审批关卡、自动回滚以及现代自动化工作流可利用的接口。
IBM Bob 帮助 Novadoc 做的不仅仅是加速代码生成。它帮助团队理解了文档有限的继承代码；生成了工作文档；并更新和扩展了原始实现，使其成为面向客户的应用程序。
对于 Novadoc 的客户而言，这个过程形成了一条从提取、比对、审批到部署的自动化路径，消除了人为错误，并在关键的业务 FileNet 变更跨环境迁移时提高了可靠性。对于政府机构、银行和保险公司等文档密集型组织来说，这直接转化为更少的运维意外和更可靠的交付。
该解决方案由两个互补的组件构成。第一个是 FileNet Admin Liberty，一个基于 IBM Liberty 和 Jakarta EE 10 构建的轻量级 REST API。其作用是提供对 FileNet 的管理 API 访问，用于执行诸如验证用户和组、管理权限以及查询对象存储等操作。它使用 Java 认证与授权服务 (JAAS) 来针对 FileNet 内容引擎对会话进行认证和授权。
第二个组件是 FileNet Configuration Manager，一个基于 Spring Boot 3.2 构建的生命周期层。提取、比对、部署计划、审批和执行逻辑都位于这一层。
用于配置管理的核心服务使用了一个 FileNet 适配器组件，该组件充当配置与不同内容引擎版本之间的桥梁。快照、比对结果和部署记录存储在 MongoDB 中，与僵化的关系模式相比，MongoDB 更适合 FileNet 元数据的分层和可变结构。
在这些组件之上是一个使用 Vite 构建的 React 前端，允许管理员在批准部署之前以可视方式审查差异。相同的核心逻辑也支持命令行界面路径，使得该设计既适用于交互式管理员，也适用于希望将该工作流集成到 CI/CD 风格自动化中的团队。
IBM Bob 帮助将传统的胖客户端模型转变为 React 网页用户界面，将现有的基于 Swagger 的 API 基础改造为前端与后端之间可工作的交互，并优化了提取和比对管道。它还帮助改进了并排比对体验，使管理员能够审查源环境和目标环境而不会遗漏关键差异。
Bob 还提出了一个团队采纳的设计改进建议：将快照持久化到数据库中，以便操作人员能够恢复先前状态并实现更可靠的回滚方案。
同样重要的是，Bob 研究并提出了通过 REST API 访问 FileNet 内容引擎所需的安全上下文的多种选项，事实证明这一任务比预期的要复杂。
其结果是一个围绕运维保障措施构建的工作流。变更遵循结构化的管道。团队可以提取当前状态，与目标状态进行比对，预览试运行，获得批准，然后部署。
如果出现问题，回滚也是设计的一部分。比对引擎能够理解 FileNet 的构造（如文档类、属性模板和选项列表），然后将变更分类为新增、修改、删除或相同。这使得该工具对管理员来说更加实用，因为他们的工作是判断风险，而不是在无关的噪音中筛选。
通过使用 IBM Bob，Novadoc 在一个周末内（仅从一个粗略的框架开始）构建了一个可用的应用程序，而即使是一个部分演示原型，原本也需要数周的努力。Bob 处理并更新了代码和过时的文档，生成了架构图，研究并推荐了安全选项，并提出了节省时间的设计改进建议。
Bob 还让一位 FileNet 专家能够将深厚的平台知识与 AI 编码助手结合起来。该工具的行为不那么像一个通用的自动补全引擎，而更像一个协作者，能够研究、建议切实可行的实现路径，并加速从提示词到审查后代码之间的工作。对于 Ngcobo 而言，提示、审查建议和验证实现选项的过程，展示了他可能会忽略的一些方法。
Novadoc 的项目已成功部署到其欧盟客户处，并在 Bob 的帮助下实现了多种收益。更安全的升级路径降低了生产错误发生的可能性。审批关卡和可审计性改善了治理能力。用户界面与命令行界面的组合同时支持交互式审查和自动化。
而且，由于该解决方案具备版本感知能力和模块化特性，它可以适用于各种并非完全标准化的 FileNet 环境。部分基于这个原因，Novadoc 计划在未来几个月内将该解决方案部署到其他几个客户处。
更易于管理、灵活的 FileNet 工作流对 Novadoc 及其客户来说是重要的成果。但还有一个更广泛的好处，有助于解决困扰咨询公司的一个老问题：团队为不同客户反复解决同一个问题，却很少有时间将该专有知识转化为可复用的软件。
使用 Bob 所带来的效率提升，使得扩展不再仅仅依靠增加人员，还可以通过基于咨询公司自身专业知识构建的可复用资产来实现。
Novadoc 使用 IBM Bob 构建的 FileNet 配置管理器就是产品化实践的一个具体例子。最初为解决一个客户的部署和治理挑战而构建的解决方案，变成了一个可复用的加速器，将应用于其他几个 Novadoc 客户的类似环境——而无需从头开始。
当领域专业知识能够被固化到软件中，而不是逐个项目地重新创造时，团队就能更快地交付，降低交付风险，并为客户创造更一致的结果。Bob 所做的不仅仅是帮助完成一个项目。它帮助将来之不易的实施知识转变为可扩展的资产。