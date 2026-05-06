从代码库清理到产品化交付：Novadoc 如何利用 IBM Bob 构建 FileNet 解决方案

总部位于荷兰的咨询公司及 IBM 合作伙伴 Novadoc 在项目中配置 FileNet 所需的运维工作流时，遇到了一个反复出现的挑战。其团队具备简化该工作流并将其应用于多个项目的领域经验。但与许多咨询公司一样，他们所缺少的是用于将该解决方案自动化和产品化的富余工程能力。

这种情况在 Novadoc 开始使用 IBM Bob 后发生了改变。该团队利用这款基于 AI 的集成开发环境，分析了围绕旧版 IBM FileNet 构建的应用程序的架构和代码。该过程包括创建新的文档，并将其转变为用于 IBM FileNet P8 的现代化配置管理应用程序。

最令人信服的信号之一是：通过使用 IBM Bob，一个周五交给一位工程师的尚未成型的框架，在周一早上就变成了一个可运行的应用程序。

相比之下，即使是一个粗糙的演示原型，通常也需要 Novadoc 团队至少两周时间。这种加速的价值不仅仅在于开发者的效率。能够在一个周末内创建一个可扩展、经过测试且可部署的应用程序，改变了咨询公司将一个一次性项目想法转变为可复用资产的速度。