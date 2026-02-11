MyLÚA Health 如何利用 IBM watsonx Orchestrate 和 watsonx.ai 构建围产期护理智能体式平台。

妊娠相关的健康结局关键在于时机。许多最严重的并发症在传统医疗工作流程发现之前就已出现，尤其是在孕期和产后阶段。在这些脆弱时期为父母提供支持，需要系统具备主动性、隐私保护性，并能在需要时即刻响应，而不是等到数周后的临床就诊。

MyLÚA Health 正是处于医疗服务、AI 和用户体验的交汇点。该组织专注于孕产期支持，构建智能体式 AI 工具，在协调更广泛的护理和财务系统的同时，为父母提供即时支持。这些系统包括导乐、护理团队、雇主和健康保险计划。

MyLÚA Health 平台旨在为孕产妇提供情感、身体、教育和社会支持。该平台使护理人员能够更清晰地了解潜在的需关注领域，因为它捕捉了传统护理模式中常常被忽视的情感、身体和社会信号。

该平台背后的一个关键动机是许多围产期和产后健康结局的可预防性。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，“超过 80% 的妊娠相关死亡是可预防的。”大规模解决这一问题对数据隐私、系统可靠性和 AI 治理提出了严格要求——这些约束条件深刻影响了平台的技术设计。

MyLÚA Health 将其平台构建于 IBM Cloud Code Engine（以实现可扩展性和简化）、watsonx Orchestrate（用于智能体执行和工具调用）以及 watsonx.ai（用于提供基于事实的响应）之上。