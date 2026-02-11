MyLÚA Health 如何利用 IBM watsonx Orchestrate 和 watsonx.ai 构建围产期护理智能体式平台。

具有丰富安全性的可组合解决方案助力 MyLÚA 提供一系列 AI 代理，为备孕、孕期和产后的父母提供量身定制的支持。
妊娠相关的健康结局关键在于时机。许多最严重的并发症在传统医疗工作流程发现之前就已出现，尤其是在孕期和产后阶段。在这些脆弱时期为父母提供支持，需要系统具备主动性、隐私保护性，并能在需要时即刻响应，而不是等到数周后的临床就诊。
MyLÚA Health 正是处于医疗服务、AI 和用户体验的交汇点。该组织专注于孕产期支持，构建智能体式 AI 工具，在协调更广泛的护理和财务系统的同时，为父母提供即时支持。这些系统包括导乐、护理团队、雇主和健康保险计划。
MyLÚA Health 平台旨在为孕产妇提供情感、身体、教育和社会支持。该平台使护理人员能够更清晰地了解潜在的需关注领域，因为它捕捉了传统护理模式中常常被忽视的情感、身体和社会信号。
该平台背后的一个关键动机是许多围产期和产后健康结局的可预防性。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，“超过 80% 的妊娠相关死亡是可预防的。”大规模解决这一问题对数据隐私、系统可靠性和 AI 治理提出了严格要求——这些约束条件深刻影响了平台的技术设计。
MyLÚA Health 将其平台构建于 IBM Cloud Code Engine（以实现可扩展性和简化）、watsonx Orchestrate（用于智能体执行和工具调用）以及 watsonx.ai（用于提供基于事实的响应）之上。
核心用例很直接：提供及时、保护隐私的支持，填补临床就诊之间的空白，防止风险升级或需求未被满足。
该平台服务于多个群体：
下方显示的图片是用户界面的一个示例。其设计风格传达出一种平静和支持的感觉。用户通过聊天界面与 MyLÚA Health 智能体进行交互。
对用户而言，价值通过即时性和相关性传递。例如，一位在凌晨 4 点苦于母乳喂养的母亲，无需等待预约即可获得基于循证医学的指导。一次因交通不便而错过的产后访视，可以实时发现之前未知的福利。这些互动将护理从被动响应转变为主动预防，同时减少了整个系统中的摩擦。
该系统围绕一个智能体式 AI 模型构建，其中用户明确选择与哪个智能体交互，而不是依赖完全自动化的编排。这种设计选择将决策权交到用户手中，同时在后台仍能实现结构化的自动化。
客户端应用涵盖移动和桌面环境，使平台能够集成到现有工作流程中，或作为独立应用运行。在后台，一个 FastAPI 服务运行在 IBM Cloud Code Engine 上，这是一个完全托管的平台，可运行容器化工作负载，并提供无服务器执行环境以支持可扩展性和运维简化。
数据持久化依赖于 PostgreSQL 和 Redis，并实施了严格的基于角色的同意和令牌化机制。个人身份信息和受保护的健康信息绝不发送给大语言模型。这种架构边界确保即使下游系统遭到入侵，敏感数据仍能得到保护。
AI 工作流程由 IBM watsonx Orchestrate 执行，它管理智能体执行和工具调用。推理和语言生成发生在 IBM watsonx.ai 中。该平台使用基于检索的增强生成 (RAG)，其知识库由涵盖五个领域的、经整理的循证内容支持：妊娠、产后护理、哺乳、心理健康和营养。工具包括网络搜索功能、用于提醒和签到计划的定时后台任务，以及支持多语言交互的自动语言检测。
风险建模通过机器学习模型单独处理，这些模型用于识别抑郁等问题早期指标。这些风险信号帮助客户调整支持策略，而不会直接呈现给用户或护理团队，从而在保持透明度的同时避免非预期的临床解读。
医疗健康工作负载放大了架构失误的成本。法规遵从性、可审计性和数据隔离并非可选功能。IBM 的数据、AI 和编排服务开箱即用地契合这些约束。
Watsonx Orchestrate 支持受控的自动化，而不会强制采用不透明的智能体行为。Watsonx.ai 通过检索而非开放式响应支持基于事实的生成，这在健康与医疗保健领域至关重要。IBM Code Engine 减少了运营开销，同时保持了跨租户和利益相关者扩展的能力。
对用户而言，这些选择转化为信任和可用性：MyLÚA Health 报告称，79% 的用户表示对分享敏感信息感到舒适。
对于部署该平台的组织而言，他们通过最大限度地减少自定义合规工作、限制随着使用增长而进行的架构调整，以及简化与现有系统的集成，从而降低了总体拥有成本。
通过构建在 IBM 的数据、AI 和编排技术栈之上，MyLÚA Health 将一个深刻的人文医疗挑战转变为一个可扩展的、预防性的数字平台。该架构支持随着新合作伙伴、新工作流程和新用户群体而增长，无需重新设计核心安全或治理假设。
对孕产父母而言，带来的影响是在最需要的时候获得及时、共情的支持。对护理团队和组织而言，它提供了更早的洞察，减少了手动负担，并给出了关于什么方法有效的更清晰信号。对平台本身而言，IBM 的产品提供了在不牺牲信任或控制权的前提下扩展预防性护理所需的稳定性、合规性状态和灵活性。
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