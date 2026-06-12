ModulAire 和 IBM 如何降低采用 AI 的门槛

IBM 及其合作伙伴 modulAIre 正在为非营利组织提供企业级 AI 能力支持。
modulAIre 快速成长为 IBM 白金合作伙伴，进一步印证了该体系正在加速非营利组织获取 AI 能力的进程。依托安全的混合式 “AI-in-a-Box™” 平台，该方案整合 IBM Fusion、IBM watsonx® 以及 modulAIre 的专有 AI 能力，使非营利组织能够在数周内完成企业级 AI 的部署，而非以月为周期。
非营利组织日益意识到，AI 正在重塑其运营方式——不仅提升捐赠者参与度，加速科研资金筹措，还能优化行政流程，并为受益群体提供更高质量的服务。
然而，大多数非营利组织仍面临共同的结构性挑战：数据分散、内部技术能力有限，以及构建安全 AI 基础设施所带来的高成本与高复杂度。
与此同时，AI 初创企业与解决方案提供商也常常难以在兼顾速度、效率与成本可控的前提下，将企业级 AI 方案快速推向市场。非营利组织因此需要一个安全、可扩展且可即刻部署的平台，以避免耗费数月进行复杂的工程开发与系统集成。同时，他们也需要可靠且值得信赖的技术支持，以确保能够在安全可控的前提下，持续履行其社会服务使命
modulAIre 旨在通过其 “AI-in-a-Box™” 解决方案弥合这一能力鸿沟，该平台可让非营利组织以更高信心快速采用 AI 技术。但要实现这一点，他们需要：
通过整合 modulAIre 在 AI 与机器学习工程、开发及部署领域 15 年以上的实践经验，并结合 IBM Fusion 与 IBM watsonx，该 “AI-in-a-Box™” 解决方案正在为最需要 AI 能力的组织提供企业级支持，尤其是那些长期缺乏起步资源的机构。
以 IBM Fusion 为基础架构、以 IBM watsonx® 作为 AI 引擎，结合 modulAIre 的专有能力，共同构建出一个完整的 AI 平台，可覆盖多类非营利用例，包括捐赠者互动、受益人服务及运营效率优化等场景。原本需要数月才能完成的系统搭建与集成工作，如今可在数周内实现部署并进入生产环境，同时整体成本显著低于传统 AI 部署模式，并有效消除不确定的云端变量成本。
modulAIre 的解决方案使非营利组织能够接入先进的 AI 能力，包括大语言模型（LLMs）、预测分析、优化与自动化功能，并通过内建安全、治理与合规机制的系统加以交付。对于需处理受益人及捐赠人等敏感信息的机构而言，这种级别的信任与透明机制尤为关键。
modulAIre 在完成新一轮接入后，仅用不到 5 个月便晋升至 IBM 白金合作伙伴等级。这一进展表明，在经验丰富的 AI 与机器学习专家驱动下，IBM Fusion 与 IBM watsonx 能够支持面向非营利组织的可扩展商业 AI 产品快速落地。
modulAIre 已推出面向非营利领域的行业平台，以规模化方式交付 “AI-in-a-Box™”，将企业级 AI 能力带给成千上万的非营利组织。
该平台提供 AI 驱动的捐赠者互动、自动化服务流程、预测分析以及面向非营利组织业务场景的生成式 AI 工具。客户在内部运营成本上实现约 15–20% 的节省，同时收入增长约 20%，整体投资回报周期由数年缩短至数月。
Arrow Electronics 与 IBM 通过快速入驻支持、Arrow 体验中心环境、市场资源、创新融资方案及工程支持，共同推动 modulAIre 落地。通过 IBM 的 OMA 创新中心，modulAIre 成功汇聚多家国家级非营利组织与 IBM 高管，共同开展解决方案演示与研讨会。modulAIre 展示了其交付世界级 AI 与机器学习（ML）的能力，并呈现基于 IBM Fusion 与 IBM watsonx 驱动的 AI-in-a-Box™ 平台。
这一系列合作共同提升了 modulAIre 的行业影响力与增长动能，也进一步验证了 IBM 生态体系在加速创新与扩大非营利领域 AI 可及性方面的作用。