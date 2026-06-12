ModulAire 和 IBM 如何降低采用 AI 的门槛

非营利组织日益意识到，AI 正在重塑其运营方式——不仅提升捐赠者参与度，加速科研资金筹措，还能优化行政流程，并为受益群体提供更高质量的服务。

然而，大多数非营利组织仍面临共同的结构性挑战：数据分散、内部技术能力有限，以及构建安全 AI 基础设施所带来的高成本与高复杂度。

与此同时，AI 初创企业与解决方案提供商也常常难以在兼顾速度、效率与成本可控的前提下，将企业级 AI 方案快速推向市场。非营利组织因此需要一个安全、可扩展且可即刻部署的平台，以避免耗费数月进行复杂的工程开发与系统集成。同时，他们也需要可靠且值得信赖的技术支持，以确保能够在安全可控的前提下，持续履行其社会服务使命

modulAIre 旨在通过其 “AI-in-a-Box™” 解决方案弥合这一能力鸿沟，该平台可让非营利组织以更高信心快速采用 AI 技术。但要实现这一点，他们需要：

一个灵活的 AI 软件栈，以同时支持传统 AI 与生成式 AI 解决方案的构建。

能够在多个非营利组织之间快速开展原型设计、测试与验证的方法与机制。

需要一个具备加速接入、技术就绪与市场推进能力的合作伙伴生态体系。

通过整合 modulAIre 在 AI 与机器学习工程、开发及部署领域 15 年以上的实践经验，并结合 IBM Fusion 与 IBM watsonx，该 “AI-in-a-Box™” 解决方案正在为最需要 AI 能力的组织提供企业级支持，尤其是那些长期缺乏起步资源的机构。