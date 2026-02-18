人工智能 IT 自动化

借助 IBM Maximo 升级设施运营：Mitie 如何高效处理每月 300 万份工单与 30 分钟 SLA 响应要求

这家英国领先的设施管理集团依托 IBM Maximo 灵活的现代化工作流引擎，统筹管理数千个站点与数万名员工的工作分配。

发布日期 2026年2月18日
设施管理是一项大体量、高差异性的工程挑战，涉及数百万服务请求、异构资产、严苛的服务级别协议 (SLA)，以及在不增加风险的前提下提升资源利用率的持续压力。

对于总部位于伦敦的英国顶尖设施管理公司 Mitie Group plc 而言，安全、高效、规模化地提供工作场所与建筑服务，是一项全天候不间断的核心工作。该组织每月处理多达 300 万份工单，IBM Maximo® Application Suite 是其核心系统，以严苛的 SLA 标准跨多个实例统筹物料与人力分配。

在要求最高的业务场景中，SLA 响应时限更是低至 30 分钟。在人口密集的城市环境中，这一目标极具挑战性，能否快速调配合适的技术人员，直接决定了问题影响是可控还是逐级扩散。

用例：高效处置，从问题分类到快速解决

Mitie 的最终用户是每天身处、途经、工作并依赖各类建筑环境的人群，涵盖办公室、交通枢纽、医院及其他复杂场所。如果您在英国生活或工作，您很可能已是 Mitie 的服务用户，只是自己未曾察觉。其用户体验目标简单明了：让设施管理人员快速完成维护与故障处理，让最终用户完全感知不到后台干预

那么核心挑战是什么？设施管理并非单一类型的工作负载。单一工单流涵盖全场景需求，从低优先级的环境舒适度问题，到泄漏、关键设备故障等高优先级安全与业务连续性事件，无一不包。

在如此复杂多变的场景下满足 30 分钟 SLA 要求，必须始终满足三个条件：

  1. 工单快速完成分类与优先级判定。
  2. 为适配的技术人员提供完整场景信息，并完成精准派单。
  3. 技术人员可立即开展处置工作，或无延迟上报专业人员以求支援。

交付给最终用户的价值以故障控制时长与问题解决时长为核心衡量标准。远程协助就是典型案例：可指导现场工作人员完成第一步应急处置（如关闭阀门止水），快速消除对用户的影响，后续再安排彻底维修。

技术架构：全流程依托 IBM Maximo 开展

Mitie 的架构以 Maximo 为记录系统与工作流引擎，配套系统则提供调度、移动办公、数据分析与用户访问等支撑能力。

这套最终架构可被视作围绕 Maximo 核心的“卫星”模式，同时主动向“套件优先”的整合方向转型，把原先外置的各项能力统一纳入 Maximo Application Suite 的体系范围。

核心工作管理与服务执行

IBM Maximo 是承载工作全流程闭环的核心平台，涵盖 SLA、物料管理、人员配置与工作分配等全环节。

调度管理、移动办公与现场赋能

Clik 和 MiJobs（内部自研的移动应用程序）这两款卫星工具主要用于调度与移动协助，并通过中间件层与 Maximo 完成对接。

Mitie 团队正在评估 Maximo Remote Assist（9.1 版本更名为 Maximo Collaborate），以此提升严苛 SLA 的履约能力，同时减少对专家现场派驻的依赖。

Maximo Collaborate 借助 AI 与增强现实 (AR) 技术，帮助技术人员更高效地排查并解决设备故障。这款远程协助工具还能搭建起资深技术人员与新员工的沟通桥梁，实现专业经验的有效传承。随着现有员工逐步进入退休阶段，这款工具也成为培育新一代技术人员的支撑。

对话式入口、自助服务界面与分析能力

在资产与设施运营场景中，各类门户与聊天入口通常由基于角色的访问控制和 API 中介层提供前置支撑。这一设计能够有效区分客户可视范围与内部运营流程，在简化用户操作体验的同时，改善整体安全状况。

Mitie 搭建了名为 ESME赋能与支持平台）的专属模块，支持聊天机器人功能与会议室预订工作流。独立的客户门户会向 Mitie 的客户开放运营数据，方便利益相关者查看相关服务信息。

数据湖为数据分析提供支撑，报表生成则通过 Power BI 完成。

基础设施与部署模型

Mitie 的部署方案主要由治理要求与运营管控需求决定：

  • Maximo 采用基础设施即服务 (IaaS) 模式部署，而非软件即服务(SaaS)，目的是根据客户需求保留完整的管控权限。
  • 该组织使用多云战略，同时使用 AWS 与 Azure，将商业类业务负载部署在 AWS，高安全等级业务则部署在 Azure。
  • 英国政府的安全要求（包括国防部相关标准），促使其采用英国本土托管的专用服务器架构。

Maximo Application Suite 基于 Red Hat® OpenShift® 构建，具备混合云可移植性，同时支持多云与本地部署。

实践经验：架构效能倍增方案

简化并优化 Mitie 架构的关键举措是两项技术决策：

  • 配置优先于定制：团队尽可能避免定制开发，依托系统原生能力与标准配置，确保升级与变更始终可控。
  • 将升级效率纳入运营关键绩效指标 (KPI)：大型升级项目在约 90 天内完成，未出现 P1/P0 级故障，仅存在少量轻微的第三方整合问题。

优势：降低总体拥有成本 (TCO) 与运营负担

Maximo Application Suite 的灵活性（包括集成化应用程序与混合云能力）为 Mitie 的工程师和技术产品经理带来了诸多实用价值。Mitie 团队表示，总体拥有成本 (TCO) 下降的最主要原因是，整合能力的提升与运营负担的减轻。

  1. 套件整合有效缩减了需要对接的整合范围。从分散的“卫星”应用模式转向以 Maximo 为核心的套件模式，减少了需要整合、同步、安全防护与升级的系统数量。
  2. 依托原生架构设计，有效提升了变更迭代的效率。减少自定义代码的使用，既实现了快速升级，也降低了版本迭代过程中出现重大故障的风险。
  3. 远程协助功能既保障了 SLA 的履约效果，也支撑了团队规模的灵活扩展。远程专家指导能够快速稳定故障现场，减少专业技术人员的差旅成本，这一点在站点地域分散、设备老化的场景中尤为重要。
  4. 依托现代化平台底座实现性能提升。升级至全新平台组件后，即便基础设施搭建的复杂度有所提升，同等硬件条件下的性能仍实现了翻倍。

Mitie 近期已将全部 Maximo 实例升级至 Maximo Application Suite 9.1，打造出统一的现代化平台，可支撑规模化的自动化、AI 与分析应用，彻底摆脱版本混杂与老旧系统的限制。从性能图表可以看出，与旧版本相比，9.1 版本为 Mitie 带来了显著的性能提升，且几乎没有故障发生。

IBM Maximo 7.6 性能图表（共三个） Maximo 7.6 性能
IBM Maximo 9.1 性能图表（共三个） Maximo 9.1 性能

支撑规模化拓展与业务增长的基础

Mitie 的 Maximo 架构真实展现了设施运营规模化的场景：每月数百万份工单、严苛的 SLA，以及必须随资深技术人员退休而迭代更新的人力模式。

容量扩展能力是实现业务规模化的重要支撑。与此同时，无需重复搭建底层架构，就能降低新工作流程（新站点、新客户需求、新渠道）的边际成本，这一点同样至关重要。

Mitie 以 IBM Maximo 平台为底座，秉持套件优先的整合理念，将海量设施工单处理转化为更模块化、可移植的运营模式。这套模式能够兼容新站点、新服务线与新人力限制，同时持续提升依托其维护的建筑及基础设施使用者的日常体验。

