设施管理是一项大体量、高差异性的工程挑战，涉及数百万服务请求、异构资产、严苛的服务级别协议 (SLA)，以及在不增加风险的前提下提升资源利用率的持续压力。

对于总部位于伦敦的英国顶尖设施管理公司 Mitie Group plc 而言，安全、高效、规模化地提供工作场所与建筑服务，是一项全天候不间断的核心工作。该组织每月处理多达 300 万份工单，IBM Maximo® Application Suite 是其核心系统，以严苛的 SLA 标准跨多个实例统筹物料与人力分配。

在要求最高的业务场景中，SLA 响应时限更是低至 30 分钟。在人口密集的城市环境中，这一目标极具挑战性，能否快速调配合适的技术人员，直接决定了问题影响是可控还是逐级扩散。