Knockri 如何借助 IBM watsonx 扩展结构化招聘

一些企业招聘团队每年处理多达 300 万份申请。在这种规模下，人工筛选、不一致的面试做法和碎片化的招聘系统会给招聘人员带来复杂性和延迟，并给候选人带来参差不齐的体验。

总部位于加拿大的 AI 解决方案提供商 Knockri 着手应对这一挑战，为需要以结构化、一致且可辩护的方式评估求职者的企业构建 AI 辅助的招聘工作流。这并不是“AI 面试人”——Knockri 使用自然语言处理和大语言模型来自动化结构化面试的某些环节，同时保持一致性以及基于证据的候选人评估。

Knockri 与 IBM 的合作重点在于扩展结构化招聘流程，同时避免将高风险的决策变成一个不透明的模型。IBM watsonx.ai 支持 Knockri 的运行时 AI 功能，而 IBM watsonx Orchestrate 则帮助协调围绕这些功能的工作流。该架构在 AI 能创造价值的环节使用 AI，在准确性和一致性最重要的环节对其进行管控。