Knockri 如何借助 IBM watsonx 扩展结构化招聘

Knockri 使用 IBM watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 watsonx.governance，通过模块化智能体和受治理、可追溯的工作流将结构化行为面试落地实施，将招聘速度提升多达 60%，并将每个招聘周期中招聘人员的工作量减少多达一天。
一些企业招聘团队每年处理多达 300 万份申请。在这种规模下，人工筛选、不一致的面试做法和碎片化的招聘系统会给招聘人员带来复杂性和延迟，并给候选人带来参差不齐的体验。
总部位于加拿大的 AI 解决方案提供商 Knockri 着手应对这一挑战，为需要以结构化、一致且可辩护的方式评估求职者的企业构建 AI 辅助的招聘工作流。这并不是“AI 面试人”——Knockri 使用自然语言处理和大语言模型来自动化结构化面试的某些环节，同时保持一致性以及基于证据的候选人评估。
Knockri 与 IBM 的合作重点在于扩展结构化招聘流程，同时避免将高风险的决策变成一个不透明的模型。IBM watsonx.ai 支持 Knockri 的运行时 AI 功能，而 IBM watsonx Orchestrate 则帮助协调围绕这些功能的工作流。该架构在 AI 能创造价值的环节使用 AI，在准确性和一致性最重要的环节对其进行管控。
通过结构化行为面试，同一职位的每位候选人都会被问到相同的与工作相关的问题，依据相同的评分标准进行评估，并根据过去行为的具体事例予以评价。这种方法在预测质量、减少受保护群体之间的差异以及与真实工作绩效保持一致之间取得了平衡。
其局限在于实施层面。人类可以进行结构化面试、应用评分标准并记录证据，但在庞大的申请人池中始终如一地这样做需要时间、培训和协调。
Knockri 的解决方案减少了招聘人员的工作量，提高了一致性，并为招聘团队提供了更清晰的证据来支持推荐。它在准确性、公平性和确定性权重最高的环节（如评分和分类）使用传统的机器学习方法。生成式 AI 和 LLM 则支持摘要、解读、编排和候选人支持等任务，在这些任务中，语言的灵活性创造价值，同时不会让核心决策逻辑变得无法追踪。
这种平衡正是管控的关键所在：工作流可以更快推进，同时保持一致性、可追溯性和人工监督。该设计同时改善了多个利益相关者的体验。招聘人员花费更少时间在重复性流程步骤中推进候选人。招聘团队获得更标准化的证据。候选人获得更具结构化的体验和有吸引力的展示相关技能和经验的机会。企业在不取消对招聘决策负责人的监督的前提下减少了摩擦。
Knockri 整体架构的一个组成部分是“评估智能体”，负责设置和启动结构化面试。但该系统并非试图执行所有任务的通用智能体，而是一组专门的处理层，负责配置、部署、编排、运行时执行、管控和下游集成。这些层的设计均旨在支持更快的评估启动、标准化的评估流程、更好的候选人体验以及更强的合规性与可审计性。
我们按照从左到右的顺序浏览架构图。
在构建/配置层（图中左侧的紫色矩形），IBM watsonx Orchestrate SDK 帮助构建评估工作流的结构。该层定义了驱动流程的核心输入：评估内容、评分标准、启动规则、流程配置文档和评分映射。这些工件将招聘科学和业务规则转化为机器可操作的工作流
在部署层，IBM Cloud 上的 watsonx Orchestrate 支持环境设置、端点配置、密钥管理、申请人跟踪系统集成和企业部署配置。申请人跟踪系统 (ATS) 集成尤为重要。招聘团队已在现有系统中运行关键工作流，因此 AI 层需要融入该运营模式，而不是强迫客户采用新工具。
在编排/启动层，watsonx Orchestrate 协调评估工作流。它可以启动面试、管理候选人互动、处理提醒和日程安排、路由评估、跟踪完成状态并管理异常。该层负责协调流程，而非充当不受约束的招聘决策者。
在运行时层，IBM watsonx.ai Runtime 支持工具执行、模型推理、启动自动化、评分服务准备和下游交接。编排层决定需要做什么，而运行时服务则执行完成工作流所需的 AI 和基础设施任务。
管控是横跨整个架构的基础层。watsonx.governance 支持对整个工作流的监督、风险控制、可追溯性和可审计性等更广泛的要求。在招聘场景中，系统需要展示评估了哪些能力、使用了哪些证据、评分是如何进行的、如何检查公平性和偏见，以及建议是如何生成的。
Knockri 重新设计了工作流，以确保职责与企业实际做出招聘决策的方式保持一致。这一转变强化了 AI 产品团队的一条实用规则：自动化在尊重现有治理模式时效果最佳。工作流即便在技术上很优雅，如果赋予了错误的角色错误的权限，也依然会失败。
Knockri 部署（以及整个生成式 AI 领域）最重要的工程经验之一是，更大的上下文窗口并非总是更好。早期的 AI 设计通常假设一个大型智能体能够端到端地处理整个工作流。Knockri 则走向了另一个方向。
该平台将工作流分解为专门的智能体和严格限定的职责，这反映了组织心理学工作流已有的运作方式。这种功能分解提高了可靠性和可维护性。每个智能体在较窄的推理边界内运行，这有助于减少幻觉、简化调试并使输出更易于检查。它还在系统组件之间创建了更清晰的接口。输入和输出可以作为结构化工件进行审查、记录并传递给下游。
这种方法也为 Knockri 提供了在不破坏核心系统稳定性的前提下进行扩展的空间。由于整体架构已预期专门组件通过编排协同工作，因此可以以较低的风险添加新的智能体、评分标准、工作流或报告功能。
Knockri 的 IBM 技术栈在三个主要方面带来了价值：编排、运行时支持和管控。
第一个优势是编排和部署的便捷性。借助 watsonx Orchestrate 及其 SDK，团队可以设计结构化工作流、加载知识库、提供指令，并快速轻松地启动一个可工作的智能体——同时不牺牲科学严谨性。对于更简单的用例，例如创建一个候选人支持智能体，这降低了实验成本，并便于在开展更深入的工程工作之前对工作流进行验证。
第二个优势是开发者灵活性。Knockri 的工作流并非简单的聊天机器人流程，它们结合了定制化的机器学习模型、结构化的企业流程和管控要求。IBM Cloud 上的 watsonx Orchestrate 提供了部署基础，而 watsonx.ai Runtime 则支持模型推理、工具执行、启动自动化和下游交接。这些产品共同为技术团队提供了编排逻辑、集成、模型控制以及更深层次的配置入口，使他们能够适配工作流，而不是被迫绕开平台。
第三个优势是设计内置的管控。在高风险的人力资源技术中，管控不能等到工作流上线之后才引入。Knockri 需要将可解释性、可审计性、基于角色的权限、可追溯性和人工监督内置到架构中。watsonx.governance 为管控提供了基础，使其能够贯穿整个工作流运行，而非独立于工作流之外——帮助 Knockri 在扩展结构化招聘时保持监督。
这一组合对总拥有成本也具有影响。watsonx Orchestrate 中可复用的编排模式减少了对每个用例重建工作流基础设施的需求。通过 watsonx.governance 实现的集成式管控，降低了之后拼凑独立合规工具的成本、风险和运营负担。部署和运行时支持则帮助系统适配那些已有 ATS 平台、安全要求和既定评审流程的企业环境。
最明显的结果表现在招聘速度和招聘人员产能上。在一次企业部署中，录用时间缩短了 60% 以上。
招聘人员在重复性流程管理上花费的时间更少，意味着有更多时间投入更高价值的工作，如与候选人互动、为招聘经理提供支持以及改进流程质量。更快的周期时间也降低了因协调缓慢、后续步骤不明确或沟通不一致而流失合格候选人的风险。
Knockri 更广泛的评估产品也带来了令人瞩目的候选人和业务成果，包括候选人满意度评分达到 4.7 分（满分 5 分）、每位筛选候选人的成本降低，以及更出色的录用后绩效指标。
Knockri 基于 IBM 的架构为该公司奠定了不止于单个招聘工作流的基础。招聘和选拔是当前的焦点，但相同的模式可以扩展到入职、培训、发展、绩效管理和内部流动等领域。
这种扩展之所以成为可能，是因为该架构依赖于可复用的编排、受治理的运行时服务、结构化的输入、角色感知的工作流以及与企业系统的集成点。新的用例可以继承相同的基础，而不必每次都要求新的平台。
通过基于 watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 watsonx.governance 进行构建，Knockri 已将海量招聘这一挑战转化为可扩展的 AI 工作流架构。该系统帮助企业加快速度，同时保持流程的结构化、可解释性，并与招聘决策的实际制定方式保持一致。
对候选人而言，这意味着更公平、更一致的体验。对招聘人员和招聘团队来说，这意味着更少的事务性负担。对企业而言，这意味着一条受治理的路径，以实现更低的成本、更快的处理量、更清晰的证据以及更具可辩护性的招聘工作流。