AXA 巴西内部集成卓越中心：IBM 的 webMethods 堆栈如何帮助这家保险公司大规模暴露 API

AXA Group 的总部位于巴黎，在近 60 个国家/地区运营，拥有约 150000 名员工。其巴西分公司 AXA Brazil 服务于南美洲人口最多的国家。其业务范围涵盖从手机和消费品的微保险到复杂的商业和车队产品。该业务覆盖了 B2B 和 B2C 模式下的广泛风险。

为了编排通常需要实时协助的客户旅程，并满足新兴的金融监管要求，AXA Brazil 着手对其集成层进行转型。该团队将分散的开发工作整合到一个专门的卓越中心 (COE)，并标准化采用 IBM webMethods Hybrid Integration，以安全地向合作伙伴和分销渠道大规模暴露 API。

该平台在外部和内部都取得了增长。在外部，它现在处理数千万笔交易，可用性接近 99.99%。在内部，这种改进反映了更强的工程实践。随着需要管理的事故减少，整个集成团队的员工满意度 得以提升。

由 IBM 支持的 COE 结构支持 AXA Brazil 的业务部门、合作伙伴生态系统和开发团队之间实现更快速、更简单的连接。