AXA 巴西内部集成卓越中心：IBM 的 webMethods 堆栈如何帮助这家保险公司大规模暴露 API

AXA 集团总部位于巴黎，是全球最大的保险公司之一，它求助于 IBM，帮助其协调数百个 API 和接口服务的复杂组合。双方共同构建了一个提供无缝、快速最终用户体验的平台。
AXA Group 的总部位于巴黎，在近 60 个国家/地区运营，拥有约 150000 名员工。其巴西分公司 AXA Brazil 服务于南美洲人口最多的国家。其业务范围涵盖从手机和消费品的微保险到复杂的商业和车队产品。该业务覆盖了 B2B 和 B2C 模式下的广泛风险。
为了编排通常需要实时协助的客户旅程，并满足新兴的金融监管要求，AXA Brazil 着手对其集成层进行转型。该团队将分散的开发工作整合到一个专门的卓越中心 (COE)，并标准化采用 IBM webMethods Hybrid Integration，以安全地向合作伙伴和分销渠道大规模暴露 API。
该平台在外部和内部都取得了增长。在外部，它现在处理数千万笔交易，可用性接近 99.99%。在内部，这种改进反映了更强的工程实践。随着需要管理的事故减少，整个集成团队的员工满意度得以提升。
由 IBM 支持的 COE 结构支持 AXA Brazil 的业务部门、合作伙伴生态系统和开发团队之间实现更快速、更简单的连接。
AXA Brazil 所处的市场中，保险正变得日益开放且即时。巴西的开放保险计划 (OPIN) 正推动保险公司暴露安全的、基于同意的 API，并近乎实时地返回有竞争力的报价，同时，客户对道路救援等高触感服务能够即时响应的期望也在提高——这些服务通常通过多个合作伙伴提供。这些压力共同将速度、可靠性和治理转变为核心产品能力，而不仅仅是 IT 部门关心的问题。
巴西的开放保险计划于 2021 年启动，将权力转移给了投保人，他们现在可以授权在保险公司和金融机构之间共享数据，以换取更快、更有竞争力的报价。这一转变对像 AXA Brazil 这样的金融服务提供商提出了很高的技术要求：暴露治理良好的 API、与监管机构和合作伙伴紧密集成，并在数秒而非数分钟内做出响应。
OPIN 通过 API 规范了客户保险单、理赔和风险数据的安全、基于同意的共享。其目标是通过以下方式促进创新、构建竞争性生态系统并提供高度个性化的保险产品：
在这种环境下，基础设施的速度至关重要。如果一家保险公司的报价哪怕比竞争对手晚几十秒出现，机会可能就已经丧失。
除了法规遵从和报价之外，AXA Brazil 还聚焦于一个高风险的用例：当在路上遇到问题时提供实时援助。
端到端的流程大致如下：
从客户的角度来看，这种体验是无缝的：一次对话，就能完成车辆被拖走和安排回家的行程。在内部，这变成了跨多个系统和公司进行的保单查询、资格检查、合作伙伴选择和凭证发放的协同编排。
为了在 B2B 车队产品、B2C 微保险和开放保险比较网站等各种场景中大规模地实现此类复杂流程，AXA 需要：
团队为新的集成平台确定了几项设计原则：
该架构的核心是 IBM webMethods Hybrid Integration，它提供用于暴露和管理 API 的集成和 API 管理能力。
IBM webMethods Hybrid Integration 为集成模式（包括 API、应用程序、B2B 和文件）提供了一个统一的控制平面，并旨在支持混合云和多云部署。AXA Brazil 需要一个基于市场领先平台构建的、能够促进安全性、治理和创新的、一致、可靠且经济高效的 API 管理方案。
在 AXA 的高层架构图中，数据源位于右侧，数据消费者位于左侧。分销渠道涵盖从 AXA 门户到第三方服务提供商的各类渠道。集成层和 API 层包括：
核心系统包括保单管理、计费、理赔和客户数据系统，以及一个作为保单和险种检查“单一事实来源”的 整合数据层。最后，运营和治理层包括：
目前，集成和 API 管理栈运行在本地，这一战略选择基于以下几点：
同时，AXA Brazil 每天与 SaaS 组件进行交互，并正在评估 IBM 面向 webMethods 的、市场领先的基于云端的混合产品，因为平台正朝着微服务和基于容器的部署方向发展。
该项目的大部分成功源于组织和文化层面，而非纯粹的技术层面。IBM webMethods 堆栈没有让集成工作分散在各个小团队中，而是帮助 AXA Brazil 建立了一个拥有明确职责和集中所有权的正式 COE。
此前，孤岛、不一致的实践和有限的治理使集成工作支离破碎。架构师和开发人员分散在各个团队中，在标准或长期平台方向上几乎没有达成一致。COE 将这些角色统一领导，将新的架构能力与现有开发人员相结合。它还为集成设计、交付质量和平台演进创造了共同的责任。
COE 引入了针对 API 设计、安全性和日志记录的一致标准，并通过定期但轻量级的治理节奏提供支持。每周和每月的评审、共享的代码标准以及定义的复用模式，提高了可预测性，且没有给交付团队带来负担。相关工具协调了工作并提高了透明度，使领导层能够为开发人员提供支持，而不是引入不必要的流程。
这种结构强调赋能而非控制。通过集中专业知识和鼓励复用共享的经验与模式，COE 创造了一个让团队能够共同学习与进步的环境。近三年来，这种方法将集成平台成熟度从 AXA 内部标准的第 1 级（“初始级”）提升到了第 3 级，该标准中第 5 级代表“优化级”。它还引入了正式的治理和文档化流程，现在这些流程已在各团队间共享。
COE 已经取得了可衡量的成果，包括事故减少和运营效率提升，趋势表明到 2025 年支持工单将持续减少。
集成现代化改造带来了几项具体成果：
对于最终客户和经纪人而言，技术工作转化为了实实在在的改进：
这种以 API 为中心的运营模式支持了开放保险的总体目标——更高的透明度、客户对数据的控制权以及更个性化的产品。
AXA Brazil 已将运营挑战转变为标准化其集成环境并加强技术核心的机会。通过将集成工作整合到一个专门的 COE 内，并采用 IBM webMethods Hybrid Integration，该组织如今运营着一个高可用性、低延迟的平台。该平台支持数千万笔交易，并编排复杂的、多合作伙伴的客户旅程。
所做出的架构选择——为严格控制 SLA 和成本而采用的本地部署、API 优先模式、强大的治理以及统一的集成团队——使该平台能够朝着超自动化的方向发展。随着 IBM 用其数据和 AI 产品组合扩展 webMethods 及相关产品，像 AXA Brazil 这样的保险公司获得了一条融入 AI 驱动编排、高级监控和基于智能体的自动化的路径。他们无需重建基础即可做到这一点。
通过基于 IBM 的集成和 API 管理堆栈进行构建，AXA Brazil 现在可以将其平台扩展到新产品、合作伙伴和自动化场景中。这种方法使公司能够跟随客户进入新的旅程，而无需每次都重新实施核心功能，同时在最关键的时刻提供更具弹性、更实时的体验。