IBM Instana 如何让可观测性更智能、更快速、更具预测性

微服务、容器和 Kubernetes 等云原生技术帮助应用程序团队提高响应速度，同时提高运营效率。遗憾的是，它们也带来了巨大的复杂性，可能导致可见性差距，而每次新的更新或发布都会扩大这些差距。

这就是为什么应用程序的利益相关者，从架构师和开发人员到管理员、开发运维人员和站点可靠性工程师 (SRE)，会觉得保持应用程序弹性、健康和正常运行是一项无休止的追求。