IBM Instana 如何让可观测性更智能、更快速、更具预测性
每个人都希望更快地构建、更智能地发布、更快地做出反应并立即扩展，以满足客户、顾客和用户的需求。
微服务、容器和 Kubernetes 等云原生技术帮助应用程序团队提高响应速度，同时提高运营效率。遗憾的是，它们也带来了巨大的复杂性，可能导致可见性差距，而每次新的更新或发布都会扩大这些差距。
这就是为什么应用程序的利益相关者，从架构师和开发人员到管理员、开发运维人员和站点可靠性工程师 (SRE)，会觉得保持应用程序弹性、健康和正常运行是一项无休止的追求。
Instana 的可观测性方法在三个方面独一无二：
事实上，从一开始，自动化、上下文和智能操作以及内置的机器学习功能就是 Instana 的代名词。
今年，IBM 通过新增专为当今 AI 驱动业务设计的功能，将这些核心功能提升到新高度，提升了团队对传统及基于 AI 的工作负载的观测、理解和优化方式。
Instana Intelligent Investigation 使用智能体型 AI 来自动调查事件、关联症状并指导用户解决问题。
Instana 不仅仅是总结哪里出了问题，它还是一个熟练的 SRE，引导您理清因果关系并建议后续步骤。结果是应用程序更强大、问题更少、解决时间更短（MTTR 更短）、手动工作更少，所有这些都通过可解释的数据驱动型答案来提供，从而增强对每次修复的信心。
通过将可观测性数据转化为切实可行的叙述，Instana 可以帮助应用程序运营团队减少补救时间，而将时间投入到创建更多价值上。
Instana 对应用程序中生成式 AI 和智能体型实体的可见性，可捕获性能、资源使用情况和模型级遥测，帮助团队不仅了解 AI 的运行方式，还了解其行为方式（以及原因）。
同时，Instana 还使用 AI 来观测更广泛的环境。通过自适应基线分析、上下文警报和主动异常检测，它能学习系统的正常状态，并在偏差成为事件之前及时发现。其结果是提高运营效率、降低噪音并获得更可靠的人工智能驱动应用程序。
Instana 合成监测功能 允许 Instana 的开发运维和 SRE 用户在生产前环境中运行生产级合成测试，从而左移并提高整体质量。
使用简单的 OpenAPI 调用或命令行工具，团队可以在 Jenkins、GitHub Actions、GitLab CI 或 Azure 开发运维管道中触发这些测试。结果是能够在所有环境（开发、测试、预发布和生产）中使用单一测试定义，帮助在代码上线前强制执行性能和可用性标准。这意味着更少的回归、更快的反馈和更高的发布信心。由于这些测试建立在 Instana 的深度可观测性基础之上，因此合成测试结果会因应用程序、基础设施和最终用户监控而变得更加丰富。
CI/CD 可观测性有助于团队快速、规范地交付，这样他们就能及早发现问题，而不是在上线后才发现。
随着组织扩大对 AI 和自动化的使用，可观测性必须从被动监测演变为主动、智能的操作。Instana 正在引领这一演变，它将传统可观测性与 AI 驱动的洞察分析和决策相结合。
Instana 的最新创新（智能体型 AI 调查、AI 工作负载可观测性和 CI/CD 自动化），代表了朝着自我修复、自我优化系统迈进的后续步骤。
Instana 以自动化、上下文和智能为核心，帮助团队更快地行动、更智能地修复问题并充满信心地进行构建。