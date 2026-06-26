IBM 如何帮助 SupPlant 将数十亿数据信号转化为全球规模的实时灌溉决策

SupPlant 将传感器、卫星、天气和作物数据转化为实时灌溉建议，帮助 14 个国家/地区的农民针对 33 种作物改进决策，其方法是使用 IBM watsonx.data 存储和检索数据，并使用 IBM Confluent 传送建议。
热浪不会等待农民去解读仪表盘。如果土壤变干，果实生长会减缓，而当天气在一夜之间发生变化时，灌溉决策必须迅速而果断地做出。水太少会使作物受到胁迫并降低产量，但水太多又会导致金钱和能源的浪费。
SupPlant 正是围绕这些时刻构建了其数字体验。该公司将传感器、卫星、天气和作物数据转化为通过 WhatsApp 传送的清晰灌溉建议。这些建议帮助 14 个国家/地区的 10 万多名农民、涉及 33 种以上作物，在变化的田间条件演变为代价高昂的问题之前采取行动。
他们的工作范围是一个熟悉的工程挑战：摄取多样化数据、快速处理、使之有用、服务多个用户群体，并保持体验简洁。
SupPlant 的部署为构建 AI 系统的团队提供了有益的借鉴。最困难的部分并不总是模型，而是在正确的时间、正确的地点，将正确的答案与正确的用户连接起来。
本文详细介绍了 SupPlant 如何利用 IBM Confluent、IBM watsonx.data 中的 Astra DB、Analytics Engine 和 AI 模型，在 AWS 上构建云解决方案，以支持实时摄取、处理和传送。该解决方案与 WhatsApp 协同工作，在全球范围内生成并传送个性化、精准的灌溉建议。
SupPlant 服务于三个主要用户群体。通常经营 50 公顷以内的小农户使用无传感器的“Plant”产品。管理牛油果、柑橘、杏仁和葡萄等高价值作物的企业种植者则使用 SupPlant 更精密、基于传感器的 SNS 产品进行精准灌溉。最后，政府及大型农业项目采用混合模式，将物理传感器与卫星数据相结合，支持大片区域内的众多种植者。
跨群体来看，用户需求始终一致：可操作的灌溉指导。在此背景下，精准农业意味着利用有关植物、土壤、天气和作物行为的数据来决定何时灌溉以及施用多少水。
SupPlant 的设计始于一个现实的观察：许多农民没有时间进行复杂的分析，也没有专门的农学团队（农学是研究作物与土壤管理的科学）。因此，SupPlant 的技术在后台应用分析和农学，然后通过一个熟悉的渠道——WhatsApp——传递简洁的建议。
该产品支持基于传感器的部署，从而生成高质量的田间数据。它还支持无传感器的部署，利用卫星和天气数据为没有专门设备的农场提供建议。传感器提供精准度，而卫星驱动的模型则提供覆盖广度。SupPlant 的数字体验架构同时支持这两种部署，而无需为每个市场、每种作物或每个客户群体创建独立的系统。
架构图从左到右组织系统：实时数据事件发生，数据被摄取并处理，然后生成建议，最终农民通过 WhatsApp 收到这些建议。这种简单的视觉流程背后，隐藏着几项重要的工程选择。
图的左侧显示数据源层。它包括实时田间传感器，用于采集树木、果实、土壤、水压和树干数据。它还包括卫星图像，SupPlant 将这些图像与田间传感器数据相关联，以便能够将来自已部署传感器农场的经验应用到未安装传感器的更广阔区域。
传感器数据辅以天气预报数据、农民和作物信息、植被健康状况、冠层结构、土壤湿度以及热胁迫和水分胁迫数据。历史数据完善了这一层，其中包含来自 40 多种作物、超过 2200 个生长季的数据。
这些数据点的到来方式并不相同。传感器数据可以近乎实时地到达，而天气数据、卫星图像、农民记录和作物信息则可能以较慢的节奏到达。因此，该架构必须同时摄取流数据和批数据，对这些输入进行标准化，并使它们能够一同使用。通过供应商 API 进行的批量加载将数据移入中央数据层，在那里数据可被处理、存储和检索以供分析。
图的中间显示的是 IBM watsonx.data 中的 Astra DB。Astra DB 构建在 Apache Cassandra 之上，作为运营型 NoSQL 数据库，旨在存储和检索那些无法很好地适应传统行与列结构的数据。
这使得它非常适合处理大量的传感器、卫星和事件数据。在 SupPlant 的架构中，该层为分析和推荐引擎提供可扩展的存储、快速检索和实时访问支持。Astra DB 还有助于自动化传感器和卫星数据的摄取与检索，使其能被丰富以供 AI 使用。
原始数据层既为即时推荐提供支持，也为长期模型改进提供输入。例如，牛油果传感器可每半小时捕获一次果实大小的快照，然后原始测量数据可被加工成每日摘要、异常检测、生长阶段转换、季末分析以及跨作物、跨季节和跨农户的对比。
Analytics Engine 处理天气、作物和灌溉数据，并将其输入 ML/AI 模型，以检测作物胁迫（例如由高温或缺水引起）、预测灌溉需求并预估生长或产量。目标并非向农户展示每一个变量。而是生成下一步最佳行动：今天灌溉、在热浪来临前增加一次夜间灌溉、调查低土壤湿度警报或调整周计划。
借助 SupPlant 基于生长的灌溉模型，传感器将植物和气候数据传输至云端。系统处理这些数据，并可支持自主灌溉，即由实测的植物状况驱动灌溉行为。SupPlant 将这些已部署传感器的参考站点用作真实数据：即经过验证的真实世界数据，用于训练和测试模型。这些成果能够优化作物模型和作物系数，这些系数是用于估算作物在特定生长阶段需水量的数值。
图中随后从推荐转向实时消息传递。消息队列充当缓冲区，允许系统的一部分发布工作，而另一部分以适当的速度消费工作。Kafka 通常用作事件总线，生产者发布事件，消费者读取事件。SupPlant 使用 IBM Confluent 作为其 Kafka 消息队列，位于分析层和 WhatsApp 交付之间。
这种解耦至关重要。农户可能希望在特定时间收到每周推荐。一次恶劣天气警报可能需要在高峰事件期间触达数十万农户。架构不能依赖于模型与消息之间直接且脆弱的连接。通过使用事件总线，SupPlant 能够吸收峰值、路由事件，并在需求上升时保持交付可靠性。
图的右侧展示实时推荐层。推荐、警报和支持通过 WhatsApp 传递，为农户提供每周灌溉指导、即时警报和帮助，无需他们安装其他应用程序或登录门户网站。
IBM watsonx.data 为 SupPlant 奠定了处理大容量、时间敏感的农业数据的数据基础。Astra DB 支持对历史和运营背景的快速访问，当需要将当前田间状况、过往作物行为、卫星数据和天气信号综合分析时，推荐引擎正需要这种能力。IBM watsonx.data 中的 Astra DB 有助于使这些输入可用于分析和 AI，同时支持实时行动和长期模型改进。
IBM Confluent 和 Kafka 支持事件驱动层，将推荐与面向农户的交付连接起来。模型、算法和分析服务可以发布灌溉事件、警报和行动号召，而无需与 WhatsApp 交付紧耦合。这种分离有助于 SupPlant 处理高峰需求，例如向大量农户发送热浪警报，而不会让系统不堪重负。
结果是农户获得了更简单的体验。一条每周消息可以建议灌溉多少水量。一条热浪警报可以告诉农户在夜间增加灌溉，以免作物胁迫加剧。卫星图像还有助于解释田间状况，例如土壤湿度不均，这可能指向阀门或灌溉覆盖问题。
SupPlant 的架构为 AI 部署提供了有益的启示：智能只有及时触达用户并融入正确的工作流，才能创造价值。迟到的建议或需要农户解读复杂仪表盘的建议，无法改善灌溉决策。
借助 IBM 解决方案，SupPlant 的设计将数据、模型和交付分离开来。这一基础为 SupPlant 提供了扩展无传感器灌溉、扩大作物覆盖范围和支持政府项目的空间，而无需为每个市场重建产品。每个新的生长季、每种作物和每个地区都能将更多数据反馈回系统，从而改进模型，同时保持农户体验的简洁。
通过基于 IBM 的数据产品组合进行构建，SupPlant 将植物、天气和卫星信号转化为实时农场决策。对农户而言，这意味着更优的灌溉决策、更高效的水资源利用和更好的作物收成。对 SupPlant 而言，这创造了一条可扩展的路径，以服务更多用户、支持更多商业模式并发展精准农业，而无需让最终用户承担复杂性。