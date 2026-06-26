IBM 如何帮助 SupPlant 将数十亿数据信号转化为全球规模的实时灌溉决策

热浪不会等待农民去解读仪表盘。如果土壤变干，果实生长会减缓，而当天气在一夜之间发生变化时，灌溉决策必须迅速而果断地做出。水太少会使作物受到胁迫并降低产量，但水太多又会导致金钱和能源的浪费。

SupPlant 正是围绕这些时刻构建了其数字体验。该公司将传感器、卫星、天气和作物数据转化为通过 WhatsApp 传送的清晰灌溉建议。这些建议帮助 14 个国家/地区的 10 万多名农民、涉及 33 种以上作物，在变化的田间条件演变为代价高昂的问题之前采取行动。

他们的工作范围是一个熟悉的工程挑战：摄取多样化数据、快速处理、使之有用、服务多个用户群体，并保持体验简洁。

SupPlant 的部署为构建 AI 系统的团队提供了有益的借鉴。最困难的部分并不总是模型，而是在正确的时间、正确的地点，将正确的答案与正确的用户连接起来。

本文详细介绍了 SupPlant 如何利用 IBM Confluent、IBM watsonx.data 中的 Astra DB、Analytics Engine 和 AI 模型，在 AWS 上构建云解决方案，以支持实时摄取、处理和传送。该解决方案与 WhatsApp 协同工作，在全球范围内生成并传送个性化、精准的灌溉建议。