掌控未来：IBM® Digital Intelligence Suite for Defense 如何实现决策优势

防务领导者需要应对一个极度复杂的时代：多域运营、网络威胁和情报过载，以及全球安全挑战节奏不断加快。过去需要几天才能完成的决策周期，现在需要在几分钟内完成。传统系统无法跟上指挥中心流入数据的数量、速度和种类。

为了应对这些挑战，IBM 正在加倍投入防务领域的 AI 能力建设，IBM Digital Intelligence Suite for Defense。此工具是下一代生成式 AI 驱动的 IBM Consulting 资产，专为特定目的而构建的智能体。它为防务和政府客户提供了决策边缘，通过基于自然语言的用户界面提供快速洞察分析、可操作的情报和卓越的决策优势。