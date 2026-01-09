掌控未来：IBM® Digital Intelligence Suite for Defense 如何实现决策优势
IBM® Digital Intelligence Suite 为防务和政府客户提供决策优势，通过基于自然语言的用户界面提供快速洞察分析、可操作的情报和卓越的决策优势。
防务领导者需要应对一个极度复杂的时代：多域运营、网络威胁和情报过载，以及全球安全挑战节奏不断加快。过去需要几天才能完成的决策周期，现在需要在几分钟内完成。传统系统无法跟上指挥中心流入数据的数量、速度和种类。
为了应对这些挑战，IBM 正在加倍投入防务领域的 AI 能力建设，IBM Digital Intelligence Suite for Defense。此工具是下一代生成式 AI 驱动的 IBM Consulting 资产，专为特定目的而构建的智能体。它为防务和政府客户提供了决策边缘，通过基于自然语言的用户界面提供快速洞察分析、可操作的情报和卓越的决策优势。
IBM® Digital Intelligence Suite (IDIS) 基于 API 驱动的开放框架构建，可以在 IBM® Cloud、AWS、Azure 或 Google Cloud 等任何云平台上启动，也可以借助 Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes，作为容器化应用部署在本地和边缘。这种灵活性能够满足防务环境对安全和数据主权的严格要求。
IDIS 由 IBM® Watsonx 提供支持，将复杂的提示技术与近乎实时的数据检索相结合，以生成既精确又具有丰富上下文的生成式输出。其专有的“上下文工程”方法有助于确保每个回答都以最相关的信息为依据。
IBM® Digital Intelligence Suite 采用模块化、API 优先的设计，可与任何一流大语言模型 (LLM) 和小型语言模型 (SLM)（IBM® Granite、Llama、GPT‑OSS、Claude Sonnet 等）无缝集成。此外，它还在最新宣布的 IBM® Defense Model（与 Janes 合作开发）之上叠加了高级编排和智能，可提供无与伦比的分析能力。
这些能力共同将不同的数据源转化为可操作的、不断改进的洞察分析：
IDIS 的智能体针对各种防务场景进行了优化，包括：
随着生成式 AI 的快速发展，IDIS 始终保持领先地位——通过持续整合最新的专业大语言模型，确保其能力绝不会落后于新兴解决方案。
每一项实验、原型和部署都在严格监管的环境中进行，所有任务关键型决策均嵌入“人机回圈”机制，为防务运营提供必需的可靠性、可追责性和合规性。
IDIS 将原始数据转化为可操作的洞察分析，使指挥官和政策制定者能够在当今复杂的安全形势中更快、更智能、更自信地采取行动。
通过与 IBM Consulting 合作，并利用成熟的 IBM® Garage 设计思维框架，客户可以快速进行实验、开发原型、实施并持续优化解决方案。这种方法有助于实现决策优势，同时保持最高的安全标准和卓越运营。
每次部署都发生在安全、受监管的环境中，确保任务关键型决策的合规性、问责性和可靠性。访问 IBM 咨询网站，了解 IDIS 如何帮助您获得决策优势。