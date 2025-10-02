IBM Concert 如何重新定义网络安全和 IT 运营

网络安全与 IT 运维管理的复杂性前所未有，其重要性亦愈发凸显。首席信息官与首席信息安全官正面临双重压力：既要保障规模庞大且分布广泛的混合环境安全，又要紧跟快速迭代的创新节奏。在 IBM，我们将自身作为首个客户验证解决方案。
为确保 IBM Concert 具备切实的业务价值，IBM 内部的首席信息官团队与首席信息安全官团队以“零号客户”的身份开展深度合作。这一战略合作使我们能够以大型企业的规模对该平台进行测试、验证与优化，确保 IBM Concert 已完全具备服务 IBM 大型客户的成熟能力。
这绝非仅在企业级规模部署一款新工具那么简单。我们更借此重新构想企业应用的安全防护与运维模式，力求以更快速度、更智能的决策与更精准的执行，重塑核心业务支撑体系。
由 watsonx 赋能的 IBM Concert 绝非简单的仪表板。它是智能安全运维背后的核心智能层。该解决方案整合实时数据、AI 驱动的优先级排序与开发者工作流，助力团队穿透海量冗余信息、聚焦核心关键事项、更快采取有效行动。从漏洞管理到运维洞察，Concert 始终致力于将复杂的 IT 安全场景转化为清晰可控的管理体系。
IBM Concert 仅用 24 小时便识别出 874 个内部应用中的潜在安全风险，与 IBM 此前使用的基于 CVSS 的传统工具相比，其漏洞识别数量提升了 32%。更值得关注的是什么？该解决方案还优先标记了约 70 个低严重级别的 CVE 漏洞，这些漏洞虽 CVSS 评分较低，但实际存在真实风险；若仅依据 CVSS 评分进行评估，它们很可能会被遗漏优先级排序。
IBM Concert 通过优化安全关注重点，有效缓解了警报疲劳问题：与 IBM 此前使用的基于 CVSS 的传统工具相比，低优先级告警数量减少 67%，助力团队集中精力应对那些已在实际环境中被主动利用的高风险漏洞。
通过将漏洞优先级排序逻辑从“纯严重程度导向”转变为“可利用性导向”，Concert 帮助 IBM 实现了从被动应急响应到主动威胁管控的战略转型。
IBM Concert 不仅能检测漏洞，其设计核心更在于驱动落地行动。通过直接集成至开发者工作空间，该解决方案有望加速漏洞修复进程，打通检测和解决的闭环链路。
在我们明确安全优先级后，目前正将重心转向借助 Concert 的集成能力，将安全防护更深层次地嵌入开发全生命周期。这一方向将助力构建“设计即安全”的文化理念，安全不再是事后补充的环节，而是从项目初始阶段便贯穿始终的基础要素。
在持续拓展 IBM Concert 功能的同时，我们正探索整合新数据源，并将其应用场景延伸至更广泛的 IT 运营领域。作为一家业务遍及 170 多个国家和地区、拥有数万个应用系统、复杂混合云架构及海量运维数据的全球性企业，IBM 率先在内部完成了 Concert 的规模化验证。这一过程确保该解决方案真正具备企业级场景的承载能力。
此次内部部署不仅印证了 Concert 应对复杂环境与海量规模的实力，更为向客户交付稳健、智能的运营奠定了坚实基础。我们的目标？打造更智能、更具韧性的企业形态，一个具备前瞻性、预测性且安全的现代化组织。
IBM Concert 绝非又一款普通的安全工具，它是驱动变革的催化剂。
通过内部实践，我们亲身体验到它如何借助 AI 驱动的洞察，提升风险可视度并赋能团队更快响应。若您已准备好从被动应对式安全迈向主动防御式安全，IBM Concert 正是为助力您引领这场转型而生。