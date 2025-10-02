IBM Concert 如何重新定义网络安全和 IT 运营

为确保 IBM Concert 具备切实的业务价值，IBM 内部的首席信息官团队与首席信息安全官团队以“零号客户”的身份开展深度合作。这一战略合作使我们能够以大型企业的规模对该平台进行测试、验证与优化，确保 IBM Concert 已完全具备服务 IBM 大型客户的成熟能力。

这绝非仅在企业级规模部署一款新工具那么简单。我们更借此重新构想企业应用的安全防护与运维模式，力求以更快速度、更智能的决策与更精准的执行，重塑核心业务支撑体系。