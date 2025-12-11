人工智能 IT 自动化

IBM Cloud VPC 如何通过使用 IBM Cloud 服务改造其质量保证平台和基础设施

发布日期 2025年12月11日
以立方体和方块为基础、顶部带有仪表板与窗口图标的数字插画

IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 团队采用全面的质量保证框架，以标准化测试用例的开发与执行、管理结果报告并高效处理问题跟踪与分级。

该团队每天在包括所有生产区域在内的多重环境中运行超过 77,000 套测试用例组合。为支撑此规模的操作，开发人员与测试人员均需依赖能够持续执行测试的稳健可靠框架。这些测试结果必须为合规目的予以保留，并通过仪表板实现便捷访问，从而快速有效地评估整体系统质量。

在评估了多种本地部署与云托管方案后，团队决定借助 IBM Cloud 服务实施全面的云原生转型。这一战略转变不仅简化了底层基础设施、降低了维护投入，还减轻了质量保证团队的操作负担。最终，此次转型揭示了资源优化与成本节约的新机遇。

挑战：质量保证框架面临托管式、复杂且成本高昂的基础设施

IBM Cloud VPC 质量保证团队最初依赖一套庞大而复杂的基础设施，该设施由多种专用工具、服务器及网络组件构成。维护这一环境需要跨多个技术领域的众多专家，导致成本高昂且运维困难。

完整的质量保证环境托管于 IBM Cloud VPC 虚拟服务器实例上，如图所示：

显示架构概览的仪表板

为推进运营现代化与简化，团队将其质量保证系统迁移至 IBM Cloud 服务。他们以 IBM Cloud 对象存储替代原有文件服务器，将数据库迁移至托管的 PostgreSQL 与 Elasticsearch 服务，并以基于 Tekton 的自动化流水线取代了自定义编排系统。这一转变实现了每日超过 77,000 次自动化运行，而无需自行维护基础设施。团队还将质量保证框架重构为运行在弹性 Kubernetes 集群上的容器化微服务。

整体而言，此次转型降低了复杂性，减少了维护需求，并构建了可扩展的云原生质量保证架构。 

新架构如下所示：

显示架构概览的仪表板

成果：更简洁、更轻运维的架构

通过此次转型，质量保证基础设施团队得以摆脱管理庞大复杂环境所带来的沉重运营负担。这一转变使团队能够将重心重新聚焦于内部测试框架的改进与演进。

向云原生模式的转型也暴露出测试设计与执行中的低效问题，进而推动了资源利用率的提升与成本优化。此前，由于对资源消耗的可视性有限，部分团队创建了多个冗余资产，且往往在测试执行后未能妥善清理。

通过运用 IBM Cloud 的计费与使用报告功能，各团队如今能清晰掌握自身资源消耗及相关成本，从而建立起权责明确与高效资源管理的文化。

此次转型使整体基础设施及配套测试成本降低了近三分之一。

目前，由 6 人组成的质量保证基础设施团队管理着约 80 条流水线，同时支持其他支柱团队运营的 90 条流水线。此前需要专人负责基础设施维护的情况已得到根本改变。此外，系统管理与运营所需的技术能力结构也发生显著转变，现在更接近典型的 VPC 开发人员所需技能。网络、操作系统及数据库管理等高级专业知识不再成为必需。

IBM Cloud VPC 作为首批用户

通过在企业内部积极采用 IBM Cloud 服务，该组织不仅验证了自身技术的稳健性与可靠性，还加速了这些技术走向成熟、为更广泛企业应用做好准备的进程。

此次内部应用提供了宝贵的实际场景反馈，推动持续改进、增强韧性，并确保解决方案真正达到企业级标准——使 IBM 能更好地满足客户不断演进的需求。

Rossella De Gaetano

Distinguished Engineer, IBM Cloud, VPC Release Engineering, Master inventor

IBM

Soumyanil Banerjee

Product Manager, IBM Cloud Platform Automation

IBM