IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 团队采用全面的质量保证框架，以标准化测试用例的开发与执行、管理结果报告并高效处理问题跟踪与分级。

该团队每天在包括所有生产区域在内的多重环境中运行超过 77,000 套测试用例组合。为支撑此规模的操作，开发人员与测试人员均需依赖能够持续执行测试的稳健可靠框架。这些测试结果必须为合规目的予以保留，并通过仪表板实现便捷访问，从而快速有效地评估整体系统质量。

在评估了多种本地部署与云托管方案后，团队决定借助 IBM Cloud 服务实施全面的云原生转型。这一战略转变不仅简化了底层基础设施、降低了维护投入，还减轻了质量保证团队的操作负担。最终，此次转型揭示了资源优化与成本节约的新机遇。