Fiducia AI 如何利用 IBM watsonx.ai、IBM Cloud Object Storage 和 IBM Cloud 将时装周转变为可扩展的购物体验

时装秀 T 台凭借其华丽与奇观，旨在快速吸引注意力。挑战在于如何将那一刻转化为持续的用户参与、产品理解和购买信心。对于高度结构化的服装，这一挑战尤为严峻，因为静态产品摄影和尺码表很少能展示一件衣服如何贴合身体、如何随身体移动或变化。

Kate Barton 是一位纽约设计师，以雕塑般、高度结构化的服装著称，她需要一种数字体验，既能保持其设计的完整性，又能让该系列更易于在线浏览。

总部位于加利福尼亚州圣拉蒙的 Fiducia AI 与 Kate Barton 和 IBM 合作打造了 SpeedShotX，这是一款 AI 镜头和对话式智能手机体验，于 2026 年 2 月在纽约时装周首次亮相。嘉宾可以通过基于 IBM Cloud 上的 IBM watsonx.ai 构建的体验，识别系列中的单品，通过语音或文本用几乎任何语言提问，并查看逼真的虚拟试穿效果。

部署速度很快。为纽约时装周和电子商务打造的 Kate Barton 激活体验大约用了五天时间构建，然后又用了约两天时间扩展到该品牌的 Shopify 店面。在不到两个月的电子商务使用中，超过 2500 名客户参与了虚拟试穿体验。