Fiducia AI 如何利用 IBM watsonx.ai、IBM Cloud Object Storage 和 IBM Cloud 将时装周转变为可扩展的购物体验

Fiducia AI 借助 IBM 帮助时装品牌 Kate Barton 创建并推出了一款交互式虚拟试穿购物体验。这一创新将稍纵即逝的时装秀互动转变为商务平台，并为未来的人工智能驱动零售体验构建了基础。
时装秀 T 台凭借其华丽与奇观，旨在快速吸引注意力。挑战在于如何将那一刻转化为持续的用户参与、产品理解和购买信心。对于高度结构化的服装，这一挑战尤为严峻，因为静态产品摄影和尺码表很少能展示一件衣服如何贴合身体、如何随身体移动或变化。
Kate Barton 是一位纽约设计师，以雕塑般、高度结构化的服装著称，她需要一种数字体验，既能保持其设计的完整性，又能让该系列更易于在线浏览。
总部位于加利福尼亚州圣拉蒙的 Fiducia AI 与 Kate Barton 和 IBM 合作打造了 SpeedShotX，这是一款 AI 镜头和对话式智能手机体验，于 2026 年 2 月在纽约时装周首次亮相。嘉宾可以通过基于 IBM Cloud 上的 IBM watsonx.ai 构建的体验，识别系列中的单品，通过语音或文本用几乎任何语言提问，并查看逼真的虚拟试穿效果。
部署速度很快。为纽约时装周和电子商务打造的 Kate Barton 激活体验大约用了五天时间构建，然后又用了约两天时间扩展到该品牌的 Shopify 店面。在不到两个月的电子商务使用中，超过 2500 名客户参与了虚拟试穿体验。
该用例始于时尚体验中的一个简单缺口。秀场观众可以看到服装，但通常无法实时识别每一件单品、提出详细问题或了解某件衣服如何适合自己。在线购物者面临一个相关的问题：他们常常从静态图片中做选择，这些图片抹平了服装的结构、比例和动态。
SpeedShotX 通过让系列互动起来，弥补了这一缺口。用户可以拍摄或上传一张 Kate Barton 连衣裙的图片，然后收到包含设计、灵感、工艺和造型可能性的信息回复。
用户还可以通过虚拟试穿获得自己穿上某件服装的实时可视化效果。该体验还支持多语言交互，因此更多用户无需依赖面对面帮助或专用应用程序即可与该系列互动。
对于 Kate Barton 的客户而言，价值既实用又具有沉浸感。该系统帮助用户识别秀场造型，以自己偏好的语言深入了解产品细节，并在进一步推进购买旅程之前对服装进行可视化。对于品牌而言，它将时装周的时刻延伸为一种电子商务能力，客户在活动结束后仍可继续使用。
Fiducia 在 IBM Cloud 上部署了该解决方案，并在 IBM watsonx.ai 上构建，采用多模型架构，结合了用于结构化工作流的 IBM Granite、用于视觉处理的 Llama 以及用于对话交互的 OpenAI 模型。Watsonx Model Gateway 服务协调模型层，而 IBM Cloud Object Storage 则支持在直播活动和 Shopify 店面上进行视觉资产管理及交付。
该系统将管理端工作流与运行时客户交互分离开来。在管理端，Granite 和 Llama 支持 SpeedShotX 工具，用于产品数据验证、内容审核、元数据增强和智能建议。随着时尚系列每季更迭，平台需要一种易于管理的方式来更新产品内容并保持准确性，而无需每次都重建体验。
在运行时，通过 watsonx Gateway 访问的 OpenAI GPT 模型将处理拍摄或上传的图像、解读用户意图，并为消费者生成格式化的响应。这种基于任务的模型选择让 SpeedShotX 能够针对每个工作流使用正确的模型，而不是强制每一次交互都通过单一模型。这也确保 Fiducia 能够灵活地在 IBM Cloud、watsonx、其他超大规模云服务商、大语言模型以及人工智能驱动的 API 之间开展工作，以适应模型格局的变化。
IBM Cloud Object Storage 充当了内容支柱。服装图像、系列数据、元数据、生成的内容、验证输出和运行时激活素材都存储于此。该平台为系统提供了可扩展且安全的位置，用于管理管理工作流和实时消费者体验所需的资产。
该架构图展示了生产级的 IBM Cloud 设计。公共流量通过 DNS 和边缘控制进入 IBM Cloud 区域和虚拟私有云。
应用程序流量通过负载均衡和入口进入 Kubernetes 集群，而数据服务则保留在私有网络路径上。托管服务包括 watsonx.ai、用于将请求路由至 OpenAI 和其他 LLM 提供商的 watsonx Gateway、用于密钥管理的 HashiCorp Vault，以及搭配 pgvector 实现可扩展 RAG 的 PostgreSQL。该架构还使用 MySQL 存储配置数据，使用 Redis 进行高吞吐量元数据缓存，并使用 Cloud Object Storage 存储视频、图像、3D 模型和文档。
端点由 Cloudflare 保护，这也有助于全球内容分发。Cloudflare 与 Redis 缓存共同帮助平台扩展以应对高流量，同时为庞大的客户群提供无缝、一致的体验。
Fiducia 还在努力扩展该架构。正在进行 OpenCLAW 集成，以改进跨 AI 服务的编排、工作流自动化与互操作性。NVIDIA 视频搜索与摘要 (VSS) 集成也在推进中，以支持视觉搜索、加速图像理解以及 GPU 优化的推理，从而实现更丰富的多模态体验。
该项目的核心技术挑战并非简单地选择一个模型，而是要让多个模型、视觉资产、商务流程和现场活动要求协同工作，以对用户来说响应迅速的方式运作。最棘手的工作是编排，而非模型调优，这与已部署系统的结构相吻合：模型选择、资产交付、安全的服务连接和运行时性能都必须协调一致，才能使体验在现场观众面前顺畅运行。
IBM watsonx.ai 和 watsonx Model Gateway 帮助 Fiducia 协调该模型层，同时保持架构的灵活性。IBM Cloud 为现场活动流量和持续的电子商务使用提供了部署基础。IBM Cloud Object Storage 为产品图像、元数据和生成的资产提供了可扩展的内容层。这些组件协同配合，使 SpeedShotX 以最少的返工从活动激活过渡到店面集成。
该功能让时装周嘉宾能够实时识别服装，通过文字或语音提出关于系列的问题，并虚拟试穿造型。Shopify 购物者可以直接从浏览器中的特定产品页面访问虚拟试穿。这一体验通过在购买前帮助客户理解廓形、比例和动态，使 Kate Barton 的设计语言在线上更加清晰易读。
该项目还明确了 AI 在零售领域的重要经验：视觉质量是用户体验的一部分。在开发过程中，Fiducia 团队了解到，精细的面料细节、垂坠感、纹理、光照和反射对于奢侈时尚体验而言必须真实可信。边缘缓存也变得至关重要，因为该平台依赖丰富的图像、视频和实时激活流程，需要在不同设备和地区都让人感觉响应迅速。
SpeedShotX 为 Kate Barton 提供了一种可重复的人工智能驱动零售互动模式。该架构支持了纽约时装周的一场展示，随后仅用两天便迁移到了基于网页的 Shopify 店面。这一转变将体验从临时活动功能变成了商业层，客户在线上浏览系列时可以持续访问。
部署 SpeedShotX 使 Kate Barton 能够扩大该时装屋时装秀的可寻址市场总量。这些活动正是商业客户（例如零售连锁店）前来购买新设计系列的场合。得益于 Fiducia 的工作，个人现在可以将他们的时装秀体验转化为即时购买。
该架构还被设计为能够扩展至单个系列之外。未来的工作可能包括 TB 级索引以支持上下文锚定和检索、高级缓存、编排改进，以及视频索引，使模型能够从视频内容中理解场景、服装、动态和互动背景。对于拥有庞大产品目录、季节性更新和更丰富媒体资产的零售商而言，这一路线图至关重要。
通过在 IBM watsonx.ai 和 Cloud Object Storage 上构建 SpeedShotX 并部署在 IBM Cloud 上，Fiducia 打造了能够支持实时视觉发现、多语言对话和基于浏览器的虚拟试穿的基础。在此基础上，可轻松为每次新的激活进行配置。对 Kate Barton 而言，结果是更有用的数字化购物体验。对 Fiducia 来说，这是一种可扩展的 AI 商务模式，能够伴随品牌从现场活动走向持续的用户参与。
对消费者而言，时尚购物变得更加直观、便捷且实用：他们可以在具体情境中发现服装，用自己偏好的语言提问，并在决定购买前虚拟试穿单品。