客户如何与 IBM Bob 合作，将现代化升级工作转化为智能体软件开发优势

在客户部署过程中，IBM Bob 帮助团队压缩现代化改造周期，加强评审工作流，并将来之不易的专业知识转化为可重复使用的交付模式。
IBM Bob 全面上市后仅三个月，其用户群就突破了 10 万。自推出以来，Bob 已不仅仅是一个由人工智能驱动的编码助手。使用过该软件的客户将其描述为一个智能体式软件开发合作伙伴，可以帮助规划、执行、验证、保护和运营整个软件开发生命周期 (SDLC) 中的软件。
对 IBM Bob 的四家早期客户——Blue Pearl、Novadoc、Novacomp 和 CrushBank——的访谈揭示了一些技术挑战。这些挑战包括 Java 现代化和 FileNet 配置管理，以及旧版数据发现和为 AI 摄取准备数据等多个方面。这些企业面临的共同问题如下：团队既要检查复杂的系统，保留业务逻辑，降低风险，又必须以比传统现代化项目通常允许的速度更快地推进。
许多团队要花上数周时间来梳理依赖关系、为未形成文档的行为编写文档、建立测试覆盖，并判断哪些变更可以安全落地。IBM Bob 帮助将这项工作压缩成一个更加结构化的开发循环。该工具可以分析代码库，回答关于系统行为的问题，生成或更新文档，提出实现方案，重构代码并创建测试。它还支持通过角色专用模式、规则、命令行自动化、审批控制和可扩展整合实现可重复的工作流。
下文详述的客户案例揭示了四个实用优势：
本文纵观 IBM Bob 的客户部署情况，展示这些模式如何在真实项目中体现，以及工程团队能从中汲取哪些经验。
IT 咨询公司、IBM 合作伙伴 Blue Pearl 使用 IBM Bob 对其旗舰人才匹配应用程序 Blue App 进行现代化改造。该应用连接着约 26,000 名顾问和自由职业者与企业客户，但其 Java 11 代码库中包含过时的依赖项、已弃用的 API 调用、安全漏洞，并且没有正式的自动化测试覆盖。
像这样的传统现代化项目，原本需要超过 30 人天的工作量，并伴随着显著的回归风险。在 Bob 的帮助下，团队在三天内从 Java 11 升级到 Java 21，并解决了 127 个已弃用的 API 调用。同时，该项目还从零测试基线起步，建立了 92% 的自动化测试覆盖率，并成功部署至 26,000 名用户，未出现任何生产问题。
Blue Pearl 的做法表明，上下文至关重要。该团队向 Bob 提供了架构图、端点定义、数据流图，以及客户和顾问如何使用该平台的描述。这些信息帮助 Bob 映射依赖关系、显示已弃用的 API、突出显示过时的库并揭示未形成文档的整合点。
成果不仅仅是升级更快。这是一个更清晰的系统，具有更清晰的服务边界、更强大的身份验证和授权逻辑、更好的输入验证，以及通过结构化日志记录和分布式跟踪提供的新的可观察性。这反映了 Bob 的一项核心优势：支持高绩效团队从孤立的开发模式转向协调、系统感知的交付。
借助全新的面向 Java 现代化升级的 Bob 特选版，团队可以通过引导式、可重复的工作流，对企业级 Java 应用进行现代化升级和维护。这些工作流支持跨复杂应用组合的版本升级、运行时现代化、UI 转换、测测试和安全修复。（最近推出了多项新的 Bob 功能与特选版，旨在帮助组织大规模地实现 AI 驱动软件工程的现代化、治理与优化。在此处阅读更多。）
了解 Blue Pearl 使用 IBM Bob 的技术细节。
Novacomp 也面临着类似的发现问题，但其现代化升级背景有所不同。其项目以关键业务 Java REST API 为中心，具有旧的框架版本、旧版依赖关系树以及保留业务逻辑和 API 契约的严格要求。
Bob 分析了分层 Java 服务，识别出已弃用的注解，解释了破坏性变更，检查了依赖冲突，并基于现有代码库提出了修改建议。其角色特定的模式有助于将规划、实施和审查分离开来，让架构师能够更清晰地从系统分析过渡到代码修改，而无需将所有步骤压缩到单次提示中。
这种从存储库中进行推理的能力非常重要，因为现代化很少仅在语法上出现问题。如果团队遗漏细微的依赖关系、违反下游合同或低估配置变更，就会导致失败。Novacomp 对 Bob 的使用展示了 AI 开发环境如何帮助团队以涵盖系统分析、实施、验证和合并前架构评审的可审查路径取代试错式升级。
客户部署情况还表明，只有当团队能够信任所做的工作时，速度才能发挥作用。Blue Pearl 的现代化升级在同一个开发周期中同步强化了安全性和运营能力。Bob 帮助标记了过时的依赖关系，推荐了现代化路径，改进了认证和授权逻辑，并引入了结构化日志记录、追踪钩子和运行状况检查。
现代化升级后的代码库非常强大。除了实现 92% 的代码库单元测试覆盖率之外，该应用在部署过程中未收到任何客户投诉，也未出现任何部署后问题。这一成果正是左移安全设计的实践版本：它被构建到生命周期的每一个阶段。从代码生成到部署，Bob 默认执行治理、合规和风险控制措施，确保企业级保护，同时又不拖慢团队的速度。
Novacomp 的体验印证了这一点。Bob 的价值来自上下文指导，而不是盲目的自动化。Bob 审查了代码结构、配置和依赖关系，然后针对 Java、Spring Boot、Maven、Gradle 及相关工具提出了升级建议。这套工作流包括全新构建、解决依赖项冲突、更新文档和重新测试。这不仅加快了现代化升级的速度，也更易于解释。团队能够理解每项变更建议背后的原因，以及它在整体迁移路径中的位置。
CrushBank 将同样的控制模型应用于旧版数据和 AI 部署工作。IBM Bob 帮助 CrushBank 将其成熟的 AI 驱动 IT 支持业务拓展为更广泛的数据赋能业务。
Bob 加快了分析旧版系统、映射模式、生成提取路径和构建受治理访问层所需的工作。因此，对于 CrushBank 便能切实地去争取那些主要挑战不在于处理工单，而在于为搜索、分析和人工智能释放企业数据系统价值的客户。
其中许多源系统并非为 AI 而设计。有些缺乏现代 API，有些在本地部署，还有些只能通过陈旧的界面或手动导出提供关键知识。IBM Bob 帮助 CrushBank 开发人员分析这些系统、检查模式、生成摄取代码、创建测试并构建将企业数据与 AI 体验打通的 MCP 服务器。
Bob 并未消除人工对敏感数据的控制权。在 CrushBank 的一个案例中，涉及一个本地部署的 SQL Server 应用，Bob 并未直接查询生产数据。它仅仅建议示例查询和导出，然后由开发人员评估并运行。这让人类判断得以保留在它应有的关键环节：访问决策、数据敏感性、模式解读以及生产就绪性。当开发工作涉及客户数据、受监管的工作流或生产访问模式时，这种治理模型尤为重要。
IBM Bob 的客户价值也体现在围绕代码创建的各种工件中。Blue Pearl 从没有正式的自动化测试覆盖，发展到实现了 92% 的回归测试覆盖率。在现代化改造中，Novacomp 生成了文档并更新了测试用例。Novadoc 利用 Bob 分析面向 FileNet 的遗留代码，创建新的文档，并将部分成型的框架改造为可部署的应用程序。
在每种情况下，有用的输出都不限于源代码。输出成果包括审查、维护和扩展系统所需的各种支持材料。在这种情况下，Bob 的识字编码方法变得很有用：团队可以用自然语言描述意图，然后将该上下文转化为与代码保持接近的实现细节、测试和文档。
Novadoc 的案例对于管理复杂企业平台的团队来说尤其有用。该公司需要一种更安全、更可重复的方法，在开发、测试和生产环境之间迁移 IBM FileNet 的配置变更。许多 FileNet 环境仍然依赖手动重建配置、手动比较环境差异，并靠人工判断哪些差异真正重要。这会造成配置漂移、生产错误和不完整的回滚计划等风险。
Novadoc 某工程师花了一个周末时间，利用 IBM Bob 开发出一个可用的应用程序。传统上，一次粗略的演示通常需要至少两周时间。由此产生的 FileNet 配置管理解决方案为管理员提供了一个结构化路径来提取当前状态、比较源环境和目标环境、预览更改、批准部署并在需要时回滚。Bob 帮助实现了应用的现代化改造，改进了文档，调整了 API 基础架构，并优化了前后端的交互。
这一案例凸显了一次务实的工程转型。文档、图表、比较、批准逻辑和回滚设计通常被视为与“实际”开发分离的东西。在受监管或文档密集的环境中，它们是产品的一部分。Bob 帮助 Novadoc 将运营知识转化为受管控的工作流，该工作流既能通过用户界面支持交互式管理员，也能通过命令行界面支持自动化导向的团队。
贯穿四个部署案例的最后一个共同主题是：IBM Bob 帮助团队实现所学知识的复用。这种支持对 Blue Pearl、Novadoc 和 Novacomp 等咨询公司来说尤为重要，因为即便底层问题重复出现，每一次客户合作的具体面貌也可能截然不同。这对于 CrushBank 及其从 IT 支持 AI 向更广泛的企业数据赋能业务的拓展也同样关键。
Novadoc 的 FileNet 工作展现了产品化的实践。最初为某个客户的配置治理挑战而开发的解决方案，变成了可用于类似 FileNet 环境的可复用加速方案。Novadoc 无需再为每位客户手动解决相同的部署问题，而是可以应用一个凝聚了其 FileNet 专业知识的模块化应用。Bob 加速了首次构建，但更大的价值在于，这项工作变成了可扩展的资产。
CrushBank 将这一模式扩展到数据和 AI 领域。过去需要四人团队、持续四到六周的典型项目，现在只需一到两名开发人员利用大约一半时间即可完成。曾经耗时数周的概念验证工作现在可以更快推进，而从概念验证后到部署的路径目前已缩短至近两周。
可复用模式能在不同客户环境中保持一致：在 IBM watsonx.data 中发现源系统、映射架构、构建提取、结构化数据，通过 MCP 服务器公开受控访问权限，并将结果与用户所需的 AI 体验挂钩。该模型还为客户提供了多模型灵活性的空间：数据基础和接入层可以支持最适合工作负载、策略要求和用户环境的模型或 AI 体验。
可复用性也有助于成本控制。当团队能够将最佳实践规范化、复用模式和规则、自动化部分工作流程，并衡量AI辅助在哪些环节真正发挥了作用时，他们就能在减少交付工作量的同时，而不削弱工程纪律。
最具说服力的 IBM Bob 客户案例都传达了同一个启示：当 AI 辅助开发能够强化工程流程、而不仅仅是辅助编码时，其效果最佳——这正是 Bob 的设计初衷，即贯穿整个软件开发生命周期。
Blue Pearl 使用 Bob 对广泛使用的 Java 平台进行了现代化改造，使之具有更强的测试、安全性和可观察性。Novacomp 帮助 Bob 将一项有风险的 Java 和 Spring Boot 升级项目转变为可控的为期两天的现代化改造活动。Novadoc 利用 Bob 将 FileNet 部署专业知识转化为可重用的配置管理应用程序。CrushBank 使用 Bob 将遗留企业数据转化为受监管的、AI 就绪的系统。
IBM Bob 并没有让现代化改造变得易如反掌。团队仍需架构判断、安全访问模式、测试规范和生产评审。客户部署案例表明，Bob 能够将这些实践提前到工作流程的更早阶段，并更快地将其付诸实施。这正是优势叠加之处：减少猜测的时间，增加验证的时间，并从遗留的复杂性中开辟出一条更清晰的路径，通向团队能够维护、扩展和信赖的系统。
用软件开发生命周期的语言来说，Bob 帮助团队工程活动一致性、跨团队扩展规模化、工作优化以及安全左移。同时，它还赋予开发人员对生产阶段工作的控制权。
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