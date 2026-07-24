客户如何与 IBM Bob 合作，将现代化升级工作转化为智能体软件开发优势

IT 咨询公司、IBM 合作伙伴 Blue Pearl 使用 IBM Bob 对其旗舰人才匹配应用程序 Blue App 进行现代化改造。该应用连接着约 26,000 名顾问和自由职业者与企业客户，但其 Java 11 代码库中包含过时的依赖项、已弃用的 API 调用、安全漏洞，并且没有正式的自动化测试覆盖。

像这样的传统现代化项目，原本需要超过 30 人天的工作量，并伴随着显著的回归风险。在 Bob 的帮助下，团队在三天内从 Java 11 升级到 Java 21，并解决了 127 个已弃用的 API 调用。同时，该项目还从零测试基线起步，建立了 92% 的自动化测试覆盖率，并成功部署至 26,000 名用户，未出现任何生产问题。

Blue Pearl 的做法表明，上下文至关重要。该团队向 Bob 提供了架构图、端点定义、数据流图，以及客户和顾问如何使用该平台的描述。这些信息帮助 Bob 映射依赖关系、显示已弃用的 API、突出显示过时的库并揭示未形成文档的整合点。

成果不仅仅是升级更快。这是一个更清晰的系统，具有更清晰的服务边界、更强大的身份验证和授权逻辑、更好的输入验证，以及通过结构化日志记录和分布式跟踪提供的新的可观察性。这反映了 Bob 的一项核心优势：支持高绩效团队从孤立的开发模式转向协调、系统感知的交付。

借助全新的面向 Java 现代化升级的 Bob 特选版，团队可以通过引导式、可重复的工作流，对企业级 Java 应用进行现代化升级和维护。这些工作流支持跨复杂应用组合的版本升级、运行时现代化、UI 转换、测测试和安全修复。（最近推出了多项新的 Bob 功能与特选版，旨在帮助组织大规模地实现 AI 驱动软件工程的现代化、治理与优化。在此处阅读更多。）

了解 Blue Pearl 使用 IBM Bob 的技术细节。

Novacomp 也面临着类似的发现问题，但其现代化升级背景有所不同。其项目以关键业务 Java REST API 为中心，具有旧的框架版本、旧版依赖关系树以及保留业务逻辑和 API 契约的严格要求。