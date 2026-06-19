CrushBank 如何利用 IBM Bob 将历史数据转变为 AI 就绪系统

借助 IBM Bob，CrushBank 帮助客户从分散的应用程序和数据库转向受治理的数据，为搜索、助手、知识检索和分析赋能。IBM Bob 使该公司得以将 IT 支持业务扩展为覆盖整个企业的数据和 AI 解决方案。
大多数企业 AI 项目最终都会遇到同样的难题：最有用的数据往往最难获取。
对许多公司而言，关键业务知识深藏在从未为 AI 设计过的旧版应用程序、本地部署数据库和文档存储中。有些系统没有现代化的 API。有些在本地数据柜中运行。有些则保存着多年的业务上下文，却只能通过旧界面、存储过程或手动导出才能获取。
CrushBank 已在 IT 支持领域针对这一问题深耕多年。该公司帮助支持团队借助人工智能驱动的优先级排序，更快找到答案、更一致地解决工单，并提升客户满意度。如今，CrushBank 正借助 IBM Bob™，将同样的数据优先方法应用于更广泛的企业用例。
CrushBank 早已懂得如何将杂乱的运营数据转化为有用的答案。然而，IBM Bob 让该公司的开发人员得以将这一模式扩展到旧版系统、数据源和行业之中。这种方法为扩大其可寻址市场提供了机会。
IBM Bob 帮助 CrushBank 开发人员分析旧版系统、检查模式并生成数据摄取代码。他们可以创建测试并构建 MCP 服务器，将企业数据连接到 Claude、ChatGPT、Llama 等模型及其他 AI 系统。在本文中，我们将逐步介绍 CrushBank 如何使用 IBM Bob 将历史数据发现转变为可重复的工程流程，从而打造 AI 就绪的数据和应用程序。
许多组织希望使用 AI，但看不到实现业务投资回报率的明确路径。他们的数据或许很有价值，但却分散在旧的业务线应用程序、数据库和文档之中。
数据湖仓一体旦数据就位便能发挥作用。它结合了灵活的存储与仓库式查询功能，使团队能够同时分析客户记录等结构化数据和文档、笔记等非结构化数据。但更大的挑战在于挖掘历史数据、理解其含义并将其重塑为 AI 可用的形式。
这正是 IBM Bob 改写游戏规则之处。要克服此前描述的挑战，需要一个由工程师、客户代表和数据科学家组成的前方部署团队。他们需要数周时间才能完成概念验证 (PoC)、展示价值并赢得交易。
如今，CrushBank 可以让一名开发人员与 Bob 搭档，一个下午就完成 PoC。借助 IBM Bob，通常需要四名 CrushBank 团队成员耗时长达六周的全套任务，现在只需一半的时间和一到两名开发人员即可完成。
借助 Bob，一名开发人员就能遍历数据库、逆向工程模式、编写数据摄取代码并从头构建测试。开发人员始终掌握控制权，而 Bob 则加速了检查系统、提出模式、生成代码和记录实现过程所需的重复性工作。
从 PoC 到部署的时间已缩短至约两周。现在，任何 PoC 之后的项目都由一名开发人员、一名数据专家的少许协助以及 IBM Bob 共同完成。
其成果是：用户可以跨以往互不相连的知识进行搜索，向助手询问运营数据，检索相关文档，或运行结合多个系统的分析。对于客户组织而言，这种方法创建了一条更短的从历史数据到 AI 价值的路径，无需先替换每个应用程序。
从图示来看，流程始于历史数据的聚合。开发人员和 IBM Bob 一起审核数据并验证其结构，以确保 AI 就绪。这种方法允许 MCP 服务器查询数据，以供 AI 模型和应用程序使用。以下为分步说明：
在旧版企业数据层，CrushBank 从那些可能无法暴露清晰集成点的应用程序、数据库和文档入手。其中一个真实案例涉及一家电气工程公司，该公司使用本地部署的 SQL Server 应用程序来运营业务。
数据很有用，但该应用程序没有简单的外部访问路径。任何 AI 应用程序要使用这些数据之前，团队都必须先理解数据库、确定正确的表、定义提取方法、规范数据并保护访问。
下图是 IBM Bob 发挥作用的地方。Bob 帮助开发人员进行系统分析、数据发现、模式创建、摄取管道开发、Java 到 Python 的现代化改造以及测试生成。
Bob 在开发工作流内部运行，而非作为一个独立的聊天层。开发人员可以先使用规划导向的交互来询问系统需要什么、业务想要回答哪些问题、哪些数据库结构看起来相关，然后再进入实现阶段。
这种工作流将人工判断保留在回路中。在上述 SQL Server 案例中，Bob 并未直接查询生产数据。而是建议了示例查询和导出方式。开发人员审查了请求，运行了查询并返回了结果。
人机交互意味着在生成的计划、代码、查询或访问步骤成为工作系统的一部分之前，由人工进行审查。对于历史数据工作，这种审查不仅能防范错误，更有助于防止不安全的访问模式、错误的假设以及敏感记录的泄露。
第三部分是 AI 就绪数据。Bob 帮助生成了数据库映射和 Apache Iceberg 模式。Bob 还帮助生成了将数据从 SQL Server 移至 watsonx.data 所需的 Python 代码和 Airflow Dag。Airflow Dag（有向无环图）是一种管道定义，控制哪些数据 ETL 任务以何种顺序运行。
CrushBank 的数据环境运行在 IBM Cloud® 上，包含 watsonx.data、Iceberg、Milvus 向量数据库（用于支持语义搜索和检索）、Presto 和 Spark。这种架构让客户无需自行搭建和运维整套技术栈，即可使用企业级数据层。
图示的第四部分是 MCP 服务器层。CrushBank 使用 MCP 服务器提供安全访问、模型连接和治理。Bob 也帮助构建这一层。一旦结构化数据在 Iceberg 中可用，非结构化内容在 Milvus 中得到表示，Bob 就能帮助规划 MCP 服务器。它可以生成访问代码并创建指令文件，告知 AI 系统如何使用该服务器。
CrushBank 的开发人员提供领域判断，决定哪些业务问题重要、哪些数据敏感、哪些访问模式可接受。Bob 则处理围绕 API、服务器代码、指令和测试的重复性工程工作。
数据完成摄取且 MCP 服务器准备就绪后，便可创建分析和 AI 层。第五阶段是模型选择。CrushBank 的分析架构不绑定于单一模型。客户可以将其数据连接到 Claude、ChatGPT、Llama 或其他支持所需集成模式的模型。这种灵活性很重要，因为许多客户已经有偏好的 AI 助手。
最后阶段是 AI 应用程序。CrushBank 可以支持搜索、助手、知识检索和分析。同一基础既能驱动 CrushBank 自己的界面，也能驱动客户偏好模型环境中的助手，或使用 IBM 的 Langflow 构建的智能体工作流。对于需要托管编排的客户，CrushBank 还可以在编排适合部署的情况下，使用 IBM 产品如 watsonx Orchestrate。
IBM Bob 的价值不仅在于它能编写代码。更大的优势在于，它有助于将杂乱的数据发现工作转化为工程师可以审查、测试和复用的工件。
交付影响可能是显著的。以往需要一支较大型咨询团队的工作，现在可以转向更小的团队：通常是一名开发人员与 Bob 搭档，并辅以针对性的数据专业知识。过去需要数周的发现工作，对于某些项目而言，可以压缩到数天完成。
在一个分析密集型的用例中，CrushBank 整合了项目系统、ERP 数据和 CRM 数据，构建了一个客户流失预测模型。该模型利用历史流失案例来识别未来面临风险的客户，让企业有机会提早干预。Bob 帮助识别模式、构建摄取路径并创建了一个简单的 Streamlit 界面。
CrushBank 通过使用编码原则、标准及其成文的最佳实践来训练 Bob，从而取得了这一成果。这些上下文帮助 Bob 生成符合团队规范的工作成果，而非产出需要大量返工的通用代码。Bob 中的自定义模式与规则将规划、编码和审查分离开来。开发人员可以推演架构、进入实现阶段，然后检查生成的变更，而无需离开工作流。
AI 不会在未经充分测试框架和人工同行评审的情况下将代码推送到生产环境。CrushBank 不会自动批准生成的代码。代码审查、敏感数据扫描和人工审查将 Bob 的输出始终约束在软件开发生命周期之内。当工作涉及历史数据、客户记录或文档不完善的系统时，这种规范尤为重要。
CrushBank 使用 IBM Bob 的方式表明，AI 辅助开发能够加速自动化，并在此过程中保持工程规范。该架构仍然依赖人工审查、安全访问、数据建模和良好的部署实践。而 Bob 有助于在更多客户环境中更快地应用这些实践。
这种可重复性正是规模化优势所在。每个客户可能带来不同的旧版应用程序、数据库和文档，但其模式保持一致：发现系统、映射模式、构建数据摄取、结构化数据、通过受治理的 MCP 服务器公开数据，并将其连接到适合用户需求的 AI 体验。
IBM 产品支持该模式的每一层。IBM Bob 加速规划、开发、测试生成和审查——watsonx.data 提供受治理的数据层。IBM Cloud 提供基础设施基础。watsonx Orchestrate 可在客户需要时支持托管编排。
对 CrushBank 而言，基本上任何希望利用其企业数据发展 AI 的公司都已成潜在客户。通过使用 IBM Bob 以及 IBM 的数据和 AI 产品进行构建，该公司已从一家 IT 支持 AI 业务，扩展为更广泛的数据赋能业务。