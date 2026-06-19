CrushBank 如何利用 IBM Bob 将历史数据转变为 AI 就绪系统

大多数企业 AI 项目最终都会遇到同样的难题：最有用的数据往往最难获取。

对许多公司而言，关键业务知识深藏在从未为 AI 设计过的旧版应用程序、本地部署数据库和文档存储中。有些系统没有现代化的 API。有些在本地数据柜中运行。有些则保存着多年的业务上下文，却只能通过旧界面、存储过程或手动导出才能获取。

CrushBank 已在 IT 支持领域针对这一问题深耕多年。该公司帮助支持团队借助人工智能驱动的优先级排序，更快找到答案、更一致地解决工单，并提升客户满意度。如今，CrushBank 正借助 IBM Bob™，将同样的数据优先方法应用于更广泛的企业用例。

CrushBank 早已懂得如何将杂乱的运营数据转化为有用的答案。然而，IBM Bob 让该公司的开发人员得以将这一模式扩展到旧版系统、数据源和行业之中。这种方法为扩大其可寻址市场提供了机会。

IBM Bob 帮助 CrushBank 开发人员分析旧版系统、检查模式并生成数据摄取代码。他们可以创建测试并构建 MCP 服务器，将企业数据连接到 Claude、ChatGPT、Llama 等模型及其他 AI 系统。在本文中，我们将逐步介绍 CrushBank 如何使用 IBM Bob 将历史数据发现转变为可重复的工程流程，从而打造 AI 就绪的数据和应用程序。