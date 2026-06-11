Claims Connection Group 基于 IBM 技术构建 Lexxari 应用，将复杂保险条款转化为结构化、可检索的智能信息，使机构能够以分钟级响应取代原本缓慢的人工保单审查流程。
保险保单审查本质上是一类高风险的信息检索问题。当房屋遭遇火灾、冰雹、漏水或树木倒塌等损失后，业主往往会致电保险公司，提出一个看似简单的问题：“我是否在保障范围内？”而这一问题的背后，是一份长达数十页的保险条款文件，其中分布着承保范围、责任上限、免责条款与各类例外说明。Lexxari 能够在短时间内提供准确且可追溯的答案。
Claims Connection Group 运营于财产与汽车保险理赔生态体系中，负责连接投保人与合格维修服务商，并协调理赔流程中的各方参与者。在该流程中，承保公司负责风险承担，代理或经纪协助客户管理保单覆盖范围，而理赔员则负责评估索赔结果。投保人真正需要的，是清晰的指引与可执行的下一步行动路径。
Claims Connection Group 构建 Lexxari 的目标，是显著缩短理解保险条款并做出正确决策所需的时间。该应用通过“智能表单”将保险条款转化为结构化、可检索的信息摘要，这些摘要会按损害类型提取关键保障范围、责任限额与免责条款。同时，系统还通过 AskLexxari 对话式界面处理那些无法通过预设清单覆盖的复杂问题，实现更灵活的交互式查询能力。
IBM watsonx.ai、IBM watsonx Orchestrate、IBM Code Engine 与 IBM Verify 为 Claims Connection Group 及 Lexxari 提供模块化技术底座，支持基于原始信息的保单分析、安全用户访问控制以及可扩展部署能力。该 IBM 技术栈也使 Lexxari 能够在索赔量或客户需求变化时灵活扩展，同时始终保持保险业务流程所必需的合规性与控制能力。
本文将介绍保险行业的核心用例、支撑 Lexxari 的 IBM watsonx® 架构，以及如何在确保可追溯性的前提下实现系统规模化扩展的设计选择。
核心应用场景是在理赔过程中对保险条款进行智能解读。例如，当树木倒塌时，投保人需要明确树木清理、碎片清运或屋顶维修是否属于保险赔付范围。承包商在施工前同样需要明确该信息，以确保作业范围始终符合保单的承保边界。
在重大灾难性事件发生时，这一挑战会被进一步放大。在 2025 年明尼苏达州的一场巨大风暴（快速移动的强雷暴线）中，每小时 130-145 英里的风吹倒了大约 900 万棵树。
部分投保人地产上出现数十棵树倒伏，代理人需应对激增的紧急咨询，而保单条款中的细微差异也使得不同情境下的结论各不相同。例如，看似覆盖树木清理费用的条款，可能仅适用于“因火灾倒塌”的情形，而不适用于“风灾倒伏”的情况。
正是在这类复杂例外情境下，人工审核流程往往在高压下失效。即便是经验丰富的审核人员，也可能需要长达 45 分钟才能得出结论。Lexxari 的设计目标是压缩这一决策路径：用户上传保单、选择损害类型后，系统生成基于原始来源的结构化摘要，由专业人员审核后再用于向投保人提供建议。
对最终用户而言，价值不仅仅在于速度。代理人可以获得更一致的答案，理赔员和承包商可以获得理赔准备指引，而投保人在提交理赔申请前可以获得更清晰的后续步骤。这种方法还可以减少不必要的“无赔付”理赔（即不在承保范围内的索赔）。
Lexxari 的架构从一个基于浏览器的用户界面开始，该界面运行在 IBM Cloud 的 IBM Cloud® Code Engine 上，这是 IBM Cloud 提供的用于容器化应用与作业的无服务器运行时。这种架构使团队能够在无需直接管理服务器的情况下部署服务。界面（如图顶部方框所示）允许用户（例如保险代理人）上传保单 PDF，并选择损失类型。用户可以生成智能表单，或通过 AskLexxari 进行问答。
身份验证通过 IBM Verify 基于 OpenID Connect（OIDC）实现，这是一种标准登录协议，使应用能够通过身份提供方验证用户身份。基于角色的访问控制确保用户只能访问其被授权的保单与输出结果。
上传完成后，系统会检查 PDF 文本是否可直接解析。部分保单为数字生成格式，结构清晰，易于解析。而另一些则来自扫描件、图片或其他非结构化格式。当文档需要额外处理时，Lexxari 会借助 watsonx.ai 中具备视觉能力的光学字符识别 (OCR) 进行处理。
部署在 IBM Cloud Code Engine 上的 FastAPI 后端负责协调整个处理流程（图中左上角浅蓝色模块）。后端会判断是否需要 OCR，提取保单文本，并将提示词路由至 watsonx.ai。随后生成智能表单，并记录使用日志。同时，它还对外提供 AskLexxari 所使用的检索接口。
对于预定义工作流，用户可以选择损失类型，例如火灾、风灾或冰雹。随后 Lexxari 会基于提取的保单文本运行“问题矩阵”。每种损失类型通常包含约 16–20 个保单问题（例如“火灾免赔额是多少？”或“保单保障限额是多少？”）。模型会提取保障限额、保单日期、免赔额、除外责任等信息，并以结构化智能表单的形式返回结果。
对于开放式问题，AskLexxari 使用检索增强生成（RAG），将输入限制在与保单相关的证据范围内。这种方式还能生成审计追踪，使人工代理能够快速核验答案来源。Watsonx Orchestrate 将对话体验与整体工作流进行连接（图右上角浅蓝色模块）。
Lexxari 并未将聊天机器人本身视为应用核心，而是通过 Orchestrate® 来将问答流程路由至正确的保单数据、后端服务以及检索与溯源步骤。这种职责分离至关重要：上传、OCR 校验以及智能表单生成等确定性流程保持规则驱动，而 AI 组件则负责处理语言密集型的信息提取与问答任务。
该架构同样为模型选择保留了灵活性。模型配置可通过部署参数进行管理，使应用无需绑定单一模型体系。这使团队能够在不重构整体工作流的前提下，从准确性、成本、延迟与适配性等维度对不同模型进行测试与评估。
分析层使用 Elasticsearch 存储智能表单输出、问答记录、用户反馈及使用数据（右下角模块）。Elasticsearch 是一款用于结构化与非结构化数据索引的搜索与分析引擎。在 Lexxari 中，它用于支持使用情况监控、反馈分析，以及未来对智能表单问题体系的优化迭代。系统可以追踪用户选择的损失类型、提出的问题，以及回答获得正向或负向反馈的情况。
整体设计要求包括：模块化、准确性、可解释性、人工审核、安全性以及可扩展性。
模块化
模块化意味着架构中的各个组件可以独立演进，而无需触发整体重构。这一要求尤为重要，因为 Claims Connection Group 面向不同类型的用户，从小型代理机构到大型保险承运商，各自拥有不同的系统环境、合规要求与部署偏好。
准确性
准确性始于保单语义对齐。Lexxari 要求模型必须基于保单原文进行回答，而非依赖通用知识。对于智能表单生成，系统会将答案回溯至页面级来源信息。对于对话式问答（Q&A），RAG 工作流提供更细粒度的证据级溯源，使用户能够清晰查看答案依据的具体来源。
可解释性
可解释性意味着用户能够理解系统为何生成某一具体答案。在保险场景中，这一点尤为关键，因为保障结论可能直接影响保单持有人是否发起理赔、承包商是否启动施工，或客户是否产生自付费用。有来源支持的回复可以让专业审核者在采取行动之前将答案与政策语言进行比较。
人类仍保有最终决策权
Lexxari 为保险代理人、理赔员及 Claims Connection Group 工作人员提供辅助支持，但并不取代专业判断。用户可以验证答案、审查来源依据、提供反馈，并最终作出决策。这一设计在保持责任边界清晰的同时，也显著降低了人工检索负担。
安全性
安全性必须在架构设计初期即纳入核心考量，因为 Lexxari 涉及处理保单文档、理赔上下文及用户数据中的个人身份信息（PII）。IBM Verify 通过 OIDC 提供身份认证与访问管理能力，而基于角色的访问控制确保用户仅能访问其被授权的保单与输出结果。
可扩展性
可扩展性同样至关重要，因为保险需求并非线性增长。在日常情况下，系统仅需处理有限的保单查询；而在重大风暴等极端事件中，咨询、上传与保障核查请求可能会突然激增。将 UI 与 FastAPI 后端部署在 IBM Cloud Code Engine 上，有助于系统在流量突发时实现弹性扩展。模块化设计使 Claims Connection Group 能够在无需重构核心流程的前提下，持续扩展损失类型、客户环境与系统集成能力。
Lexxari 最重要的启示在于：企业级 AI 并不总是依赖更多智能体或更复杂的模型逻辑。在许多实际部署中，可预测的工作流设计往往比模型复杂度更为重要。Lexxari 架构在流程可确定的环节采用确定性步骤，例如文档上传、OCR 校验、损失类型选择与日志记录。它仅在语言理解能够创造价值的环节使用 AI，例如提取保障信息以及回答基于来源支撑的问答问题。
这种设计使系统具备更强的扩展性。Claims Connection Group 可以在不重构底层架构的前提下，新增损失类型、保单模板、保险产品线、报价分诊流程、客服入口或更深层的承运人系统集成。随着企业客户需求变化，该架构模式也可适配不同部署环境与交付形态。
对最终用户而言，这些技术选择最终体现为更快的响应、更清晰的沟通以及更少可避免的理赔错误。对 Claims Connection Group 而言，基于 IBM 技术栈构建的应用，可以从单一紧急保险工作流起步，并逐步扩展为更广泛的保单智能能力体系。通过在 IBM 技术体系上构建 Lexxari，Claims Connection Group 获得了一个模块化基础，使其能够在理赔流程中规模化应用 AI，同时始终以来源证据、安全性与人工判断为核心。