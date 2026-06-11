保险保单审查本质上是一类高风险的信息检索问题。当房屋遭遇火灾、冰雹、漏水或树木倒塌等损失后，业主往往会致电保险公司，提出一个看似简单的问题：“我是否在保障范围内？”而这一问题的背后，是一份长达数十页的保险条款文件，其中分布着承保范围、责任上限、免责条款与各类例外说明。Lexxari 能够在短时间内提供准确且可追溯的答案。

Claims Connection Group 运营于财产与汽车保险理赔生态体系中，负责连接投保人与合格维修服务商，并协调理赔流程中的各方参与者。在该流程中，承保公司负责风险承担，代理或经纪协助客户管理保单覆盖范围，而理赔员则负责评估索赔结果。投保人真正需要的，是清晰的指引与可执行的下一步行动路径。

Claims Connection Group 构建 Lexxari 的目标，是显著缩短理解保险条款并做出正确决策所需的时间。该应用通过“智能表单”将保险条款转化为结构化、可检索的信息摘要，这些摘要会按损害类型提取关键保障范围、责任限额与免责条款。同时，系统还通过 AskLexxari 对话式界面处理那些无法通过预设清单覆盖的复杂问题，实现更灵活的交互式查询能力。

IBM watsonx.ai、IBM watsonx Orchestrate、IBM Code Engine 与 IBM Verify 为 Claims Connection Group 及 Lexxari 提供模块化技术底座，支持基于原始信息的保单分析、安全用户访问控制以及可扩展部署能力。该 IBM 技术栈也使 Lexxari 能够在索赔量或客户需求变化时灵活扩展，同时始终保持保险业务流程所必需的合规性与控制能力。

本文将介绍保险行业的核心用例、支撑 Lexxari 的 IBM watsonx® 架构，以及如何在确保可追溯性的前提下实现系统规模化扩展的设计选择。