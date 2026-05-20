生成式 AI 与智能体式分析虽易于试点落地，却难以规模化投产运营。模型选择与提示词设计固然存在难点，但最突出的阻碍来自数据治理和数据就绪度：数据集质量低下、数据来源分散、指标定义不统一以及治理体系缺失，都会导致 AI 输出结果缺乏可靠性。

总部位于芝加哥的 Brighthive 着手解决数据就绪挑战。其核心价值十分明确：Brighthive 可为企业打造一套规范化、全天候运转的智能自主数据团队，全面覆盖整个数据技术栈。这样一来，人类数据团队就可以减少在底层架构上花费的时间，而将更多的时间用于分析、战略和 AI。

该企业打造了一套自主数据智能平台，依托专用多智能体架构，重塑企业全生命周期的数据管理、治理与分析模式。

该平台的核心为 BrightAgent，这是一款管控型智能体，负责调度协同各类专用 AI 智能体。它移动企业从原始、杂乱、分布式数据转向受管控的 AI 就绪数据集，而无需大型内部数据工程团队。BrightAgent 协调摄取、质量、治理、工程、分析和可视化等方面的工作。

BrightAgent 依托 Airbyte 支持 600 余种预制数据连接器，可对接 Salesforce、HubSpot、NetSuite、Gainsight 等数百类企业异构数据财产，有效化解各类数据集成难题。

它与 IBM® watsonx Orchestrate 的整合可将治理和可观测性应用于企业智能体工作流，提供一系列关键要求，帮助 AI 从试点移动到生产。Brighthive 与 IBM 携手，助力企业解决 AI 落地过程中的两大难题：由 Brighthive 搭建并维护可信数据底座，而 watsonx Orchestrate 则帮助企业部署、管控并规模化运行依托该底座的智能体工作流。