Beacon Mobility 如何管理和保护一万台平板电脑以支持安全的学生交通

运营大规模的运输业务，所依赖的远不止车辆和路线。Beacon Mobility 是一家全国性的校车运输服务提供商，在 25 个州运营着约 13000 辆车，旗下拥有数十家运营公司，每家都有独特的路线、合同和监管要求。

此外，安全地管理超过一万台车载平板电脑、支持多个利益相关方，并快速适应持续的业务变化而不引入风险或停机，这些都极大地增加了其服务的复杂性。

所有这些工作的核心是一个不容商榷的目标：确保孩子们安全地上学放学。安装在仪表盘上的平板电脑是司机、调度员、机械师、管理员和外部利益相关者的主要操作界面。它们支持路线执行、工时跟踪、通信、导航和合规性监控，并在一个为家长和学区提供服务的网络上运行，而家长和学区期望获得实时可见性和可审计性。

IBM MaaS360 是一套移动设备管理和安全软件套件，它使 Beacon Mobility 能够无缝地协调这些界面，从而简化了更新、管理和维护这支复杂、分布式的移动设备车队所涉及的复杂性。