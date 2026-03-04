Beacon Mobility 如何管理和保护一万台平板电脑以支持安全的学生交通

这家校车运输服务提供商依托 IBM MaaS360，将大规模移动设备部署中的设备配置时间从几周缩短到几小时。
运营大规模的运输业务，所依赖的远不止车辆和路线。Beacon Mobility 是一家全国性的校车运输服务提供商，在 25 个州运营着约 13000 辆车，旗下拥有数十家运营公司，每家都有独特的路线、合同和监管要求。
此外，安全地管理超过一万台车载平板电脑、支持多个利益相关方，并快速适应持续的业务变化而不引入风险或停机，这些都极大地增加了其服务的复杂性。
所有这些工作的核心是一个不容商榷的目标：确保孩子们安全地上学放学。安装在仪表盘上的平板电脑是司机、调度员、机械师、管理员和外部利益相关者的主要操作界面。它们支持路线执行、工时跟踪、通信、导航和合规性监控，并在一个为家长和学区提供服务的网络上运行，而家长和学区期望获得实时可见性和可审计性。
IBM MaaS360 是一套移动设备管理和安全软件套件，它使 Beacon Mobility 能够无缝地协调这些界面，从而简化了更新、管理和维护这支复杂、分布式的移动设备车队所涉及的复杂性。
在这种环境下，手动配置和不一致的设备管理很快会成为阻碍。没有集中管控，扩展移动运营会带来风险、延误和安全漏洞（例如，丢失或被盗的设备必须立即得到保护）。应用程序必须始终符合学区和州的要求，并且司机必须能够无缝地进入不同的车辆和路线。
IBM MaaS360 实现了对整个生态系统的集中管理，使得数千台平板电脑能够被远程配置、保护和更新，同时支持具有不同需求和期望的广大利益相关者。
IBM MaaS360 是 Beacon Mobility 大规模 Android 平板车队的移动设备管理层。除了 Android Enterprise 注册外，该平台还支持 iOS、macOS、Windows 以及基于二维码的注册方式，并与包括 Samsung Knox 在内的 OEM 特定安全框架集成，加强设备级保护。
零接触注册是一项基础性要求。设备无需人工配置即可快速、一致地完成部署，这对于由一个精简的 IT 团队管理超过一万台平板电脑至关重要。
IBM MaaS360 是 Beacon Mobility 的设备管理层，通过注册、配置和应用程序管理为大量最终用户提供支持。MaaS360 提供了一个标准化、可扩展的架构，使 IT 部门能够通过单一管理视图管理注册、安全和应用程序交付，同时支持持续的业务变化：
配置时间从几天或几周缩短到几分钟。这一改进在学年之间短暂的夏季窗口期尤为关键，因为此时车队需要更新或扩大。平板电脑预先配置好，发货后即可部署使用。
安全：
通过集中的合规性仪表板、更快的漏洞响应速度以及对受损设备的即时处理，安全状况得到改善。
易用性：
司机受益于一致、可预测的平板电脑体验，他们在开始路线任务时，所需的应用程序已经配置好。
支持改进：
通过标准化降低了支持成本。更少的配置错误意味着更少的支持工单，使小型 IT 团队能够专注于优化而非修复。更快的更新使得路线变更能够实时推送，支持准点率和服务水平承诺。
更安全的运营：
最重要的是，该平台支持更安全的运营。可靠的设备管理确保司机始终拥有安全运送学生所需的工具，同时为学区和家庭提供透明度和可问责性。
通过在 IBM MaaS360 上标准化移动设备管理，Beacon Mobility 创建了一个能够随着业务增长、运营复杂性和监管要求而扩展的平台。司机可以在不同区域和合同之间无缝流动。新车和新的平板电脑可以快速添加。合规性要求可以在不重新设计系统的情况下不断演变。随着组织持续发展，同样的基础可以支持更多的应用程序、工作流程和利益相关者需求，而不会增加运营负担。
通过构建在 IBM 移动设备管理平台之上，这家关乎安全命脉的运输企业将大规模移动能力转化为一项可重复、安全且可扩展的资产。如此一来，该公司成功减少了司机的操作摩擦，改善了对学校和家庭的服务，并在车队持续扩张的同时降低了总体拥有成本。