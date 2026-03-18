Athena Intelligence 如何利用 IBM HashiCorp Terraform 为受监管企业构建智能体后台自动化

IBM 的基础设施即代码解决方案助力 Athena Intelligence 快速构建智能体平台，无论企业数据工作流在何处或如何部署，都能实现规模化扩展。
Athena Intelligence 是一家提供变革数据运营的 AI 平台供应商，其设定的设计目标迅速排除了大多数 AI 智能体架构。他们需要部署到金融或法律等受监管的环境中，在这些环境中，最终状态可能是物理隔离的本地部署，也可能是在多个云上同时运行。更新按照客户的节奏进行拉取，而权限、审批和审计追踪则对其自主性进行管控。
该设计应用于一类亟待转型、富有挑战性的企业用例：每月或每周的分析周期，需要从 Excel、PowerPoint、电子邮件、SharePoint 和 SQL 记录系统中提取输入，然后将其综合成预测，驱动采购和供应链决策。
Athena 提供专为受监管行业打造的企业就绪型数字“同事”——一种旨在接管企业中常见的繁琐分析与运营任务的人工数据分析师。它依赖于 IBM HashiCorp Terraform，这是一款基础设施即代码工具，使开发者能够配置、更新和管理本地及云基础设施组件，包括虚拟机和 Kubernetes 集群。开发者通过编写人类可读的配置文件来完成此任务。
成果显而易见：因人工流程导致的变数被消除，智能体负责管理基础设施补丁。曾经需要长达四周的部署，现在最短仅需两天即可完成。
在企业分析中，分布在各区域的利益相关者会使用他们已有的各类工具来提供更新。随后，中心团队专注于规范化输入、协调不一致之处、构建叙述脉络，并生成供高管使用的成果。
然而，对数据驱动型战略决策的高期望与关键需求，常常遭遇海量异构数据的混乱现实。这些数据分散且孤立于整个组织之中。
Athena Intelligence 的 AI 驱动型分析平台专注于端到端地支持并简化分析工作流：从各类常见的企业数据源摄取数据，进行分析与综合，然后生成组织已依赖的相同交付物（电子表格、演示文稿、电子邮件和消息）。
Athena 为最终用户带来的价值在于消除了流程中最容易出错的环节。这些改进包括：
Athena Intelligence 的架构由三个主要层次定义，而客户的部署约束从根本上塑造了每一层。
客户可能需要在 AWS、Azure、GCP 或本地环境中进行部署，这使得基础设施即代码成为基础。Terraform 用于配置或集成所需的服务。例如，Postgres 在不同云环境以及本地部署中均存在差异。目标是打造一个“开箱即用”的平台，同时仍允许用户在出于监管或遗留系统原因需要时进行灵活更改。
一个反复出现的设计选择是采用临时、沙箱化的计算模式。智能体启动隔离资源以执行工作，随后将其销毁，减少风险暴露并控制成本。示例包括：
例如，一家企业需要将基础设施从 GCP 迁移至 AWS，两者之间的功能或能力可能存在差异。通常情况下，管理此类迁移需要人工开发一个工具或连接器，将功能适配到新环境中。Athena 的解决方案使智能体能够自主完成这项工作——构建支持自我修正与自我修复的工具。
在没有 API 连接的情况下，智能体可以启动整个虚拟机，使用自身凭证登录，并自动构建替代方案。
这种方法催生了一个运维需求：即使在供应商无法访问客户环境的情况下，可观测性仍需发挥作用。在没有来自客户系统的遥测数据来帮助供应商调试问题时，Athena 赋能智能体查询自身生成的日志，从而使基础设施团队能够更快地解决问题。
该平台并不强迫用户使用新的界面，而是连接至已嵌入日常运营的系统：
一个关键的技术差异点在于“行动潜力”：不仅是检索信息，还能执行如起草演示文稿、编辑电子表格、运行数据库查询或在现有沟通渠道内操作等任务。治理系统对这些行动进行把关，支持活动追踪、选择性回滚、变更追踪和版本控制。在此博客文章中阅读更多关于 Athena 治理系统的信息。
部分 Athena 客户采用“双轨”采用模式。一个团队致力于使现有的 ETL 和仪表板驱动的工作流变得“更好、更快、更强”。另一些团队则并行探索，质疑当智能体可以直接查询系统并以对话方式返回答案时，仪表板模式是否还有必要。这既能在已有定义的工作中实现当下价值，同时也能着手于完全重新定义工作流的未来状态。
Terraform 非常适合 Athena Intelligence，因为它能够跨不同环境部署和维护复杂的技术栈，同时保持客户的控制力。
其优势主要体现在以下几点：
这些优势转化为在受限环境中更快的部署速度。过去可能需要长达一个月的工作，现已优化为精简的流程。从基础设施识别开始，到在 Kubernetes 集群中启动应用结束，整个工作流现在最快可在两天内完成。
团队之间的手动交接减少，基础就绪后启动新工作流的边际成本也得以降低。客户能够更快地实现价值，并以更高的敏捷性响应业务需求。
Athena Intelligence 的战略包含一种务实的企业 AI 智能体实施方法。该战略的核心是能够部署在客户需要的任何位置，并与客户现有工具相集成。进而通过分层权限、审批机制与可审计性实现自主运行。管控可在组织、团队和用户层面分别实施，并具备归因与审计追踪能力，可在需要时对智能体工作流进行审查和选择性回退。
正是这些要素的结合，使得规模化成为可能。多云与本地部署不再是孤立的工程项目。新的用例不再引发新一轮的采购流程。团队可以并行运行当前的加速项目与未来的工作流重塑项目，最终汇聚形成能带来最佳用户体验和运营效率的方案。
通过 IBM Terraform 构建于 IBM 基础设施自动化基础之上，Athena Intelligence 能够将受监管的部署约束、受控发布和可重复环境视为产品特性，而非定制化服务工作。这一转变使团队得以聚焦于扩展能够为企业用户带来实际成果——而不仅仅是建议——的智能体工作流。