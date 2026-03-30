工业巨头 UNACEM 如何利用智能体式 AI 实现运营现代化

生产力的突破并非来自更多的仪表板、更多的应用程序或是更传统的自动化手段。相反，突破将源于自主、目标驱动的智能体——它们能够理解业务上下文，跨系统协同工作，并在用户实际工作场景中提供支持。

很少有公司能比总部位于秘鲁的工业集团 UNACEM 更清楚地说明这种转变。该集团业务遍及五个国家——秘鲁、厄瓜多尔、智利、哥伦比亚和美国，旗下拥有 40 余家子公司，业务涵盖水泥、骨料、混凝土及发电领域。他们的实践历程展现了传统工业企业采用智能体 AI 运营模式的真实面貌：这并非一场豪赌式的创新尝试，而是基于务实思路、以投资回报为导向，对日常工作开展的渐进式升级。