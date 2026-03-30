工业巨头 UNACEM 如何利用智能体式 AI 实现运营现代化

通过采用基于 watsonx Orchestrate 的智能体式 AI 运营模式，UNACEM 将长期存在的物流瓶颈转化为可扩展的企业生产力基石。
生产力的突破并非来自更多的仪表板、更多的应用程序或是更传统的自动化手段。相反，突破将源于自主、目标驱动的智能体——它们能够理解业务上下文，跨系统协同工作，并在用户实际工作场景中提供支持。
很少有公司能比总部位于秘鲁的工业集团 UNACEM 更清楚地说明这种转变。该集团业务遍及五个国家——秘鲁、厄瓜多尔、智利、哥伦比亚和美国，旗下拥有 40 余家子公司，业务涵盖水泥、骨料、混凝土及发电领域。他们的实践历程展现了传统工业企业采用智能体 AI 运营模式的真实面貌：这并非一场豪赌式的创新尝试，而是基于务实思路、以投资回报为导向，对日常工作开展的渐进式升级。
多年来，工业企业一直通过叠加渐进式自动化，试图从复杂运营中获取更高产出。问题不再是缺乏系统或数据，而是让人员手动在这些系统间一步步、一轮轮操作所产生的协同成本。
UNACEM 在其最突出的瓶颈环节之一直面了这一问题：利马工厂的水泥配送链。在该环节，卡车司机在订单拣选与备货期间可能需要等待三小时甚至更久，这导致车辆排起长队、日吞吐量受限，同时打乱了面向建筑类客户的预计送达时间。UNACEM 的 IT 副总裁 Roy Pérez 明确界定了工作要求：在不给一线用户增加操作负担的前提下减少延迟。他强调，这一约束条件需要重新思考决策与操作如何在各系统间流转。
UNACEM 的全球商业服务部 (GBS) IT 团队在 Pérez 的带领下，携手 IBM 以及咨询合作伙伴、业务流程管理专家 EXISOFT，重新构建了这样的挑战：如果每位操作人员都拥有一位数字搭档，能够通过自然对话，跨系统进行规划、推理并执行工作，将会带来怎样的改变？
这促使企业引入了智能体 AI，并采用 IBM® watsonx Orchestrate 作为业务编排核心支撑：
UNACEM 的技术架构展现了可真正投入企业级应用的智能体 AI 在实际落地中的形态：
该架构使 UNACEM 能够将预制智能体与自定义智能体相结合，复用工具目录（API 及自动化流程），并通过 watsonx.ai 和 AI 模型网关调用 IBM 及第三方模型。这种方法可以保留选择权并避免在不断变化的需求下出现供应锁定。这种开放性形成了一套集成模式，既能加快后续每个应用场景的落地速度，也为未来的扩展提供了可能。
UNACEM 的首个物流智能体（通过 WhatsApp 发布）将水泥上门时司机在工厂门口的等待时间减少了 40%。¹这一变革缓解了厂区拥堵，提升了每日装载量，并提高了对客户的预计送达时间 (ETA) 可靠性。佩雷斯表示，这些成果体现了在运营前端实现更快速、更可靠操作所带来的价值。
但更深层次的教训是架构性的：胜利不在于助手或机器人，而在于蓝图。借助 Orchestrate，UNACEM 的 GBS 团队能够在一系列智能体应用场景中复制其价值，包括 IT 权限申请、采购与招投标、订单及采购信息自动汇总、服务台场景等诸多领域。
UNACEM 的下一步规划是推出 Ask Safety 智能助手 ——该智能体将采用同一套架构应用于 EHS（环境、职业健康与安全）管理领域，而在这一领域，降低风险与合规管理是不容妥协的硬性要求。
其作用：
其工作原理：
在实践中保持开放。Orchestrate 使 UNACEM 能够组合预制智能体与自定义智能体，复用工具库，并集成 IBM 或第三方模型，而无需重写智能体，从而确保安全指导保持准确、最新且可灵活迁移。
负责任的设计。Ask Safety 的回复均基于书面规程，同时智能体的行为由 AgentOps 管控，在指导内容直接关系员工人身安全的场景下，这些都是至关重要的安全保障措施。
智能体是首项可大规模缩短延迟的技术。仪表板提供信息。工作流给予指导。智能体采取行动，缩小洞察分析与执行之间的差距。
应用推广随渠道同步推进。将服务体验接入 WhatsApp，减少了司机的操作阻力，加快了系统推广应用，并实现了即时价值交付。同样的原则适用于任何一线角色：在用户日常工作的场景中提供服务，从而更快实现价值落地。
当组织从小规模开始并快速行动时，就能实现快速复合。UNACEM 专注于可快速部署、可在真实条件下进行测试并可不断迭代的快速致胜方案。这种“边实践边学习”的方式降低了风险，树立了内部信心，并为更广泛的应用推广创造了良好势头。
要想在规模化应用中取胜，需要的是模式，而不是试点。开放的编排层能够兼容混合技术架构，同时落实管控、数据溯源、可靠应答等合规实践，让企业在快速推进的同时也能保持管控。这一基础使团队能够从单个智能体扩展到智能体组合，从而尽早实现快速成功，同时避免后期平台重构。
UNACEM 的这一举措揭示了一个更广泛的行业真理：智能体 AI 将成为企业生产力的操作系统——这一协调层将人员、数据、模型、应用程序接口、工具及决策统一整合，嵌入各类工作场景，形成可在任何工作环境中运行的业务流程。
IBM watsonx Orchestrate 提供了跨智能体组合的思考、规划、路由和反思层面，同时以开放、混合和负责任的方式与现有系统和模型集成。
UNACEM 展示了实现这一目标的路径：从影响重大的瓶颈环节切入，在用户熟悉的渠道中部署智能体，并基于一套开放集成架构构建系统；该架构可适配混合环境，同时依托企业知识确保交互行为合规可靠。唯有如此，才能将等待时间转化为价值时间 —— 并且不断循环实现。
1 资料来源：GBS 内部 IT 性能指标，已通过 UNACEM IT 领导层（包括 IT 主管）的书面确认进行验证。