智能体式 AI 时代的 Guardium 针对非人类身份的安全方案

智能体不仅仅是运行一个定时查询——它会动态发现数据、遍历存储库并基于发现结果采取行动，这一切均以机器的速度进行，且所使用的凭据可能仅存在几分钟。Guardium 对静态和动态非人类身份均进行监控，但两者面临的挑战各不相同：静态非人类身份需要生命周期治理和轮换强制实施，而动态非人类身份则需要传统工具从未设计过的、大规模的实时行为基线分析。

数据是驱动 AI 的燃料，而智能体系统正以前所未有的数量、速度和自主性消耗数据——读取敏感记录、整合多源数据以生成输出，并将信息反馈至模型和下游工作流中。

问题已从“谁有访问权限？”演变为“智能体在用数据做什么？它把数据发送到哪里？我们能否信任其结果？”IBM Guardium 正是为应对这一挑战而设计：跨结构化、非结构化和半结构化数据存储，对每一次数据交互——无论来自人类还是机器——进行持续、实时的监控。