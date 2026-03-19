一名男子身处黑暗房间，身着蓝色衬衫，面部与身体被他在数据室中使用的设备照亮
人工智能 IT 自动化

智能体式 AI 时代的 Guardium 针对非人类身份的安全方案

当增长最快的用户不再是人类时，Guardium 如何保护结构化、非结构化和半结构化数据。

发布日期 2026年3月19日

长期以来，组织一直依赖非人类身份 (NHI)——机器凭据、服务主体、机器人账户——来驱动维持业务运转的自动化工作流。在大多数企业中，NHI 与人类用户的比例估计已达到 45:1

发生变化的是这些非人类行为体的性质。NHI 传统上是静态的——长期存在的服务账户、持久化的 API 密钥和长期有效的 IAM 角色，这些身份很少轮换，带来了凭据陈旧和权限配置过高等风险。但智能体式 AI 正在催生大量动态的 NHI：短期词元、会话凭据以及即时创建的智能体生成身份。这些动态非人类身份是临时性的、数量庞大，且追踪难度大得多。

挑战：如何信任结果

智能体不仅仅是运行一个定时查询——它会动态发现数据、遍历存储库并基于发现结果采取行动，这一切均以机器的速度进行，且所使用的凭据可能仅存在几分钟。Guardium 对静态和动态非人类身份均进行监控，但两者面临的挑战各不相同：静态非人类身份需要生命周期治理和轮换强制实施，而动态非人类身份则需要传统工具从未设计过的、大规模的实时行为基线分析。

数据是驱动 AI 的燃料，而智能体系统正以前所未有的数量、速度和自主性消耗数据——读取敏感记录、整合多源数据以生成输出，并将信息反馈至模型和下游工作流中。

问题已从“谁有访问权限？”演变为“智能体在用数据做什么？它把数据发送到哪里？我们能否信任其结果？”IBM Guardium 正是为应对这一挑战而设计：跨结构化、非结构化和半结构化数据存储，对每一次数据交互——无论来自人类还是机器——进行持续、实时的监控。

工作原理：从智能体到数据存储再到 Guardium

图示：工作原理：从智能体到数据存储再到 Guardium

智能体式 AI 系统并不直接访问数据——它们通过 NHI 凭据进行操作：服务账户、API 密钥、IAM 角色和证书。这些凭据连接到结构化数据库（如 PostgreSQL）、半结构化存储（如 MongoDB 和 Kafka）以及非结构化存储库（如 S3 和 SharePoint）。Guardium 位于所有这些存储之下，实时解析 SQL Query、捕获 NoSQL 协议并记录对象级访问——执行策略、建立行为基线、检测漏洞并在造成损害之前触发自动响应。

用例：未进行监控时可能出现问题的 3 个示例

如果没有针对机器速度访问进行校准的数据活动监控，风险是具体且直接的：

  • 人力资源智能体使用一个长期未更换的服务账户，在数分钟内悄然读取了 10000 条员工记录。由于阈值是根据人类查询量设定的，因此没有告警触发。薪资数据、SSN 和绩效评估现在已进入该智能体的上下文——并可能出现在其输出中。
  • 代码智能体在自动化部署过程中，将生产数据库凭据复制到了预发布环境中。这些凭据在保护较弱的存储中未进行轮换，从而形成了一个绕过生产数据库所有访问控制的后门。
  • 研究智能体从 SharePoint 库中提取了机密的竞争情报，将其与来自 PostgreSQL 的 CRM 数据相结合，并将综合报告写入共享的 MongoDB 集合中。敏感数据在数秒内跨越了三个安全边界——且没有任何审计线索能将这些移动关联起来。

以上每个场景都直接对应前文所述的架构。这些智能体是合法的。这些凭据是经授权的。问题在于访问模式——而只有持续的数据活动监控才能发现它们

IBM Guardium 影子 AI 数据库
Guardium 仪表板，显示跨结构化、非结构化和半结构化数据存储的统一非人类身份活动。 Guardium 仪表板，显示跨结构化、非结构化和半结构化数据存储的统一非人类身份活动。

解决方案：映射并监控您的数据

首先，映射每一个数据存储及其当前的监控覆盖范围——覆盖缺口即是您的优先处理清单。清点所有可访问敏感数据的 NHI。随后，在结构化、非结构化和半结构化存储上部署 Guardium，以建立 NHI 行为基线，执行感知敏感度的策略，并弥合智能体式 AI 正迅速扩大的可见性缺口。

现在构建这一基础的组织，将能够以利益相关者和监管机构所要求的信任、治理与合规态势，规模化部署智能体式 AI。

深入了解 IBM Guardium

Devan Shah

Chief Architect - Data Security

Ian Wight

Global Sales Manager - Data Security and AI Governance

IBM

Polly Lau

WW Data Security Global Product Architect

IBM