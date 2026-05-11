从优化到自主：Red Hat 与 IBM Turbonomic 的实际应用

Red Hat 的 IT 团队在云和本地基础设施上运行着大规模的 Red Hat OpenShift 环境，包括 Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，支撑容器、虚拟化和 AI 工作负载。与许多现代平台团队一样，Red Hat 采用严格的 GitOps 模型，CI/CD 流水线定义了真实来源。

Red Hat 面临的挑战不仅仅是可观测性。Red Hat 需要在其 OpenShift 环境中实现持续的系统级优化，同时不干扰现有的 GitOps 运维模型。Turbonomic 为 OpenShift 增加了一个持续优化层，帮助确保工作负载在性能和成本之间实现高效平衡。