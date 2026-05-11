从优化到自主：Red Hat 与 IBM Turbonomic 的实际应用

现代平台并不缺少工具，但往往难以实现大规模高效运维。
Red Hat 的 IT 团队在云和本地基础设施上运行着大规模的 Red Hat OpenShift 环境，包括 Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)，支撑容器、虚拟化和 AI 工作负载。与许多现代平台团队一样，Red Hat 采用严格的 GitOps 模型，CI/CD 流水线定义了真实来源。
Red Hat 面临的挑战不仅仅是可观测性。Red Hat 需要在其 OpenShift 环境中实现持续的系统级优化，同时不干扰现有的 GitOps 运维模型。Turbonomic 为 OpenShift 增加了一个持续优化层，帮助确保工作负载在性能和成本之间实现高效平衡。
Red Hat 和 IBM 没有尝试改变模型，而是顺应了它。
Red Hat 为 OpenShift 构建了一个开源伴生算子，使得 IBM Turbonomic 的操作能够在 GitOps 工作流内生效。在大多数环境中，优化更改会被 CI/CD 流水线覆盖，这些优化实际上就被撤消了。该算子消除了这一摩擦，使优化得以持久化，而不会产生漂移或绕过治理。
例如，当 Turbonomic 应用资源优化时，该算子可以确保这些更新后的容器资源设置持续有效，防止后续的 CI/CD 或“真实来源”调和操作将它们还原。
这样一来，优化与平台协同工作，而非背道而驰。
合理调整通常为人所知，却很少被一致地应用。Red Hat 通过使其自动化来解决这一问题。
借助 Turbonomic，容器合理调整由策略驱动、始终开启且默认选择退出。效率不再依赖团队采取行动。它内置于平台中，并被持续强制执行。 这一变化代表了运维模型的转变：从手动、逐个工作负载的调优，转向跨集群一致应用的集中式、策略驱动的平台能力。 这种转变在大规模环境下变得至关重要。原生方法依赖于每个工作负载的配置和参差不齐的采用情况，而 Turbonomic 提供了一个统一的、策略驱动的控制层，标准化了跨集群的优化。
Red Hat 还在探索如何利用 Turbonomic 的横向 Pod 扩缩能力，动态调整支持 AI 推理工作负载的副本数量，帮助使副本数与需求匹配，同时降低过度预置的风险。
Turbonomic 还能自动放置工作负载。通过持续地将应用程序需求与可用基础设施对齐，它减少了碎片化，并在各集群中创造了余量。 通过更高效地将工作负载打包到更少的节点上，Red Hat 可以暂停未使用的容量、释放计算资源，并将已预购的云容量（如预留实例）提供给其他工作负载使用。 这种自动化提高了稳定性，并确保在不增加基础设施的情况下高效利用资源。
这并不是增加另一个工具；而是改变优化的方式。
以前，优化是手动的、反应式的，并且团队之间不一致。更改常常在 CI/CD 调和过程中丢失，扩缩决策依赖工作负载级别的配置。 现在，优化是自动化的、持久化的且标准化的。策略驱动的决策持续应用于各个环境，减少了手动调优，提高了利用率，并加速了资源约束的解决。
Turbonomic 现已嵌入各环境的日常运维中，标准化决策并确保大规模下的一致性能和利用率。这带来了更高的集群利用率、更少的过度预置，以及通过自动化决策更快地解决资源约束。
随着 Red Hat OpenShift 环境在混合和多集群部署中不断增长，保持性能、成本效率和运维一致性变得更加困难。持续优化改变了这一局面。
通过使用始终在线的优化层扩展 Red Hat OpenShift，Red Hat 确保应用程序与基础设施容量保持一致，决策在整个系统中制定，并且在容器、Red Hat OpenShift 虚拟化、ROSA 以及本地环境中运维保持一致。这也支持了现代化改造和 VMware 迁移计划。 对于平台团队而言，这意味着更强的成本控制、跨集群更高的一致性，以及在不增加人工开销的情况下扩展运维的能力。
Red Hat 的做法展示了这在实践中的形态：一致的性能和效率，无需人工干预即可自动实现。
这就是从优化到自主的转变。