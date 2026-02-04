从待办事项到突破：CrushBank 如何利用 IBM watsonx 转变 IT 帮助台支持

服务台超负荷运转。企业数据四处分散。在不破坏现有工作流的压力下“添加 AI”。这些都是 IT 服务交付所面临的最大挑战之一，而该领域正面临日益增长的工作量和预算限制。

近十年前，CrushBank 着手通过一个人工智能驱动式平台来优化 IT 服务的交付和管理，以期解决这些问题。其中更广泛的目标在于改善支持提供体验，且不仅要从技术角度还要从用户角度予以改善。

这家总部位于纽约州希克斯维尔的公司基于 IBM watsonx.data、watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 IBM Cloud 来构建自己的平台。它旨在帮助内部 IT 团队和托管服务提供商 (MSP) 更快地解决工单、更智能地传递工单，并向自己的用户提供 AI 驱动式功能。最终结果令人印象深刻：对于使用该平台的客户，其平均问题解决时间减少了约 25%，而首次通话解决率则提高了 20%。

CrushBank 已将人工智能驱动式 IT 支持助手的成功经验扩展到某一多租户平台，以供各行业的大型企业用于一系列的新用例。这些实例包括旧版应用程序的现代化与客户服务场景，例如保险理赔和医疗账单。所有这一切都依赖 IBM 和 watsonx 来运行。