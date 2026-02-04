从待办事项到突破：CrushBank 如何利用 IBM watsonx 转变 IT 帮助台支持

CrushBank 构建了一个人工智能驱动式 IT 服务平台，它可将工单解决的平均时间缩短 25%。
服务台超负荷运转。企业数据四处分散。在不破坏现有工作流的压力下“添加 AI”。这些都是 IT 服务交付所面临的最大挑战之一，而该领域正面临日益增长的工作量和预算限制。
近十年前，CrushBank 着手通过一个人工智能驱动式平台来优化 IT 服务的交付和管理，以期解决这些问题。其中更广泛的目标在于改善支持提供体验，且不仅要从技术角度还要从用户角度予以改善。
这家总部位于纽约州希克斯维尔的公司基于 IBM watsonx.data、watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 IBM Cloud 来构建自己的平台。它旨在帮助内部 IT 团队和托管服务提供商 (MSP) 更快地解决工单、更智能地传递工单，并向自己的用户提供 AI 驱动式功能。最终结果令人印象深刻：对于使用该平台的客户，其平均问题解决时间减少了约 25%，而首次通话解决率则提高了 20%。
CrushBank 已将人工智能驱动式 IT 支持助手的成功经验扩展到某一多租户平台，以供各行业的大型企业用于一系列的新用例。这些实例包括旧版应用程序的现代化与客户服务场景，例如保险理赔和医疗账单。所有这一切都依赖 IBM 和 watsonx 来运行。
CrushBank 的主要关注点是 IT 组织和 MSP 所面临的一系列常见挑战：
手动对工单进行分类和传递是一项具有挑战性且耗时的任务。它要求具备背景知识、领域知识和经验—而这些通常来自能创新并交付更高价值项目的工程师。AI 非常适合此模式匹配、分类密集型工作，从而可让专家级员工专注于复杂问题，而非忙于整理工单。
利用 IBM 的堆栈，CrushBank 可自动完成以下操作：
此自动化操作可直接缩短问题解决时间并提高首次通话解决率（IT 团队在第一次通话时解决客户问题的能力）。这一改进反过来又会降低支持成本并提高用户满意度。同时，CrushBank 的客户可向自己的最终客户展示相同的 AI 能力以作为增值产品。此方法可解锁新的创收途径，而无需从头开始建立自己的 AI 平台。
CrushBank 构建了一种混合智能体式架构，可将企业数据视为每个 AI 工作流的基础。IBM 技术提供了数据平面、AI 平面和编排层，从而使其成为可能（参见下文展示的图像）。
位于 CrushBank 架构的左侧是客户的现有系统，而它们基本上可为任意企业数据源：
CrushBank 将预构建的托管摄取（针对 SharePoint、Confluence 与信息技术服务管理 (ITSM) 工具等常见系统）与面向第三方来源的一系列强大 API 混搭使用。
对于没有 API 的系统，VPN 连接和开放数据库连接 (ODBC) 访问等传统技术可直接从本地数据库提取数据。所有这些信息源均会通过 Apache Airflow DAG（有向无环图）进行编排，从而将此端到端摄取流程传入 IBM 环境中。
导入后，这些数据会会存储在 IBM Cloud Object Storage 中，以作为中央原始数据存储库。随后，CrushBank 使用 watsonx.data 和 Apache Airflow Pipeline 来转换、扩充这些数据，并将其组织到三个存储桶中。
结构化数据
工单元数据和运营记录（客户、用户、问题、用时、优先级、影响）均会建模到由 watsonx.data 管理的 Iceberg 表中，以便为报告、训练模型和下游自动化功能构建分析支柱。
非结构化内容
全对象存储
原始文档会作为完整对象保留在 Cloud Object Storage 中，以实现可追溯性、可审计性并在必要时直接检索。
watsonx.data 和 IBM Cloud 为 CrushBank 提供了单一逻辑平台，可用于查询和合并结构化与非结构化数据。此方法可为未来使用 watsonx.data 的智能工具和数据摄取功能直接从文档（如发票或医疗账单记录）中提取结构化字段的功能敞开大门。
在数据平面之上，CrushBank 构建了一个由 IBM 提供支持的智能体式编排层。
watsonx Orchestrate 可充当知道如何获取数据、调用下游工具和运行工作流的智能体的控制平面。
watsonx.ai 和其他机器学习模型则用于：
watsonx.ai Flows Engine 和自主智能体会在后台运行。创建工单时，它们会自动：
A2A 协议支持和 Langflow 整合可扩展 CrushBank 打造智能体和工具的方式，从而使构建、测试和迭代复杂的多步自动化变得更为容易。
如此，便可形成手动 + 自动化的混合设计：
CrushBank 的一项关键设计原则在于：在用户已开展工作的地方满足其需求，而非强迫他们使用新的应用程序。此原则是通过多个用户体验界面实现的：
所有这些能减少摩擦的体验均由相同的 watsonx 数据和智能体层提供支持，从而确保答案与自动化功能的一致性。
CrushBank 也非常依赖 IBM 在安全性和治理方面的优势。该平台会处理敏感的 IT 数据（与配置、流程、凭据相关的信息），并要求对所处理内容、生成的内容以及谁能查看哪些结果设有严格的防护措施。
IBM 的“混合设计”能力经证明对 CrushBank 客户很有帮助，因为它们禁止将某些数据带离其环境。例如，某一金融服务客户要求 CrushBank 访问来自 IBM AS/400 的数据。
CrushBank 利用 IBM 的数据虚拟化功能并以符合逻辑的方式将本地数据显示到云端湖仓一体产品中，而无需进行物理迁移。如果需要，它们可以使用 Red Hat OpenShift 在本地部署组件，但虚拟化提供了一种更具成本效益且操作简单的方式来简化混合部署。
CrushBank 的客户服务在意的是切实的运营成果，而不是为了 AI 本身。它们的两大关键绩效指标 (KPI)（解决问题的时间和首次通话的解决率）会直接映射到成本、产能和体验中：
在这些数字的背后，有一个不太明显但同样重要的优势：更清洁、更一致的数据。当 AI 以标准化方式处理分类、优先级排序和传递时，管理层可信任其报告，更早地发现趋势，并根据可靠的信号而不是嘈杂的手动标记来设计培训与产能计划。
CrushBank 架构所提供的应用程序远远超出了 IT 工单的范畴。相同的模型驱动式分类、传递和优先级划分模式会应用于：
在其中每种情况下，CrushBank 都会利用历史标记数据来训练模型，利用语言理解功能来解读关键短语，并结合结构化业务背景（客户价值、细分市场、地理位置等）来计算最终的优先级或路线。无论某一记录是工单、索赔还是申请，重要的是它如何以向量和特征来表示。正是凭借此可重用性，才将该平台演变为跨行业的解决方案。
从 TCO 的角度来看，此过程意味着 CrushBank 客户可：
CrushBank 目前正与转售其平台的多个合作伙伴开展合作，以便 MSP 和其他提供商能将 AI 功能带给数百个最终客户，而无需构建、保护和扩展自己的数据和 AI 堆栈。
由于该架构为智能体式、以数据为中心且采用嵌入式设计，因此扩展时通常需要：
对于 CrushBank 的客户来说，回报很明了：解决时间更短、上报次数更少、工程师工作效率更高，以及提供一个 AI 驱动式服务台，而它会让人感觉像是现有工具的延伸，而非另一个孤岛。对用户而言，它意味着能更快、更准确地解决问题，而无需掌握有关 watsonx、矢量数据库或智能体式工作流的专业知识。
通过在 IBM 的数据、AI 和编排堆栈的基础上进行构建，CrushBank 已将单个 IT 支持挑战转化为可扩展的 AI 平台业务。该平台可跟随其客户进入新的垂直领域、新的数据源以及新的用例，而无需每次都重新搭建基础。