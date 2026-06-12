Focal Systems 展示了构建于 IBM Confluent 之上的零售 AI 如何作为实时操作系统运行：库存信号与门店数据通过 Kafka 与 Flink 实时流动，使团队能够及时识别缺货、触发补货，并实时衡量执行效果。
每当商品在货架上缺货一秒，潜在收入便在无声流失。顾客空手离店，企业不仅失去销售机会，也失去对门店实时运营状态的关键洞察。
Focal Systems 构建了 Shelf AI，该系统可持续“感知”门店货架状态，自动识别缺货情况，并指导门店团队及时补货，确保商品在顾客需要时始终可得。
这家总部位于旧金山的公司致力于通过计算机视觉、AI 与数据流技术实现门店运营自动化，从而推动零售现代化，在提升盈利能力的同时减少食物浪费。AI 并非附加能力，而是驱动 Focal 零售智能体系的核心引擎。
通过对货架图像进行实时分析，该解决方案为门店提供关于库存与陈列状态的即时洞察，从而有效减少损耗并提升销售表现。Focal 通过构建基于高质量实时数据的 AI 零售操作系统，以简单且无缝的方式提升整体门店运营效率。
在零售场景中，“新鲜度”不仅适用于生鲜商品，更指 AI 做出决策所依赖的实时上下文信息。当原始数据被赋予业务语境后，Focal 的 AI 能够输出更可信的决策建议。这些数据包括实时货架图像、商品与陈列图变更、库存及销售等信号，并在流动过程中持续被处理与分析。
数据流能力使系统能够实时接收货架图像、执行模型推理、计算聚合结果，并以最低延迟输出洞察与行动建议。因此，门店员工可以在正确的时间被引导至正确的货架区域，而非延迟数小时。同时，管理层也能实时获取货架可用性指标，从而在当日做出更具影响力的运营决策。
该解决方案通过摄像头与深度学习模型的结合实现实时智能分析，整体由四个核心模块构成：
总体而言，Focal 平台融合了专有的货架摄像设备、先进 AI 能力与实时数据流架构，从而重塑零售运营模式。计算机视觉摄像头持续扫描门店货架，而 Shelf AI 每天处理并解析数百万张图像。Action Tool 移动应用指导门店员工及时补货，而 Impact 管理平台则提供货架状态的实时可视化分析，并支持历史回溯式洞察。
在 Focal Systems 转向统一的托管数据流平台之前，团队依赖自研服务与内部框架，但难以跟上零售行业的高速节奏，其主要挑战包括：
对 Focal 而言，完全托管、云原生且可扩展的服务是硬性要求，而 IBM Confluent 的成熟体系则在不增加运维负担的前提下，加速了从原型到生产的转化。由于团队已在 Confluent Cloud 上使用云原生 Apache Kafka®，因此在现有架构基础上启用无服务器 Apache Flink® 也变得顺畅自然。
图表直观呈现了整体架构概览：
从整体视角来看，数据从门店货架流向可执行洞察的路径如下：
摄取
零售数据通过 API 写入 MySQL，并同时流入 Kafka 主题。数据来源包括货架图像及其元数据、商品更新、库存水平、销售数据等，主要来自计算机视觉管道。
计算机视觉与推理
Focal 的专有 LLM 与机器学习模型运行在 GCP 上（见架构图中的粉色模块）。图像特征与检测结果（如商品存在情况、缺货空位、错位商品等）被提取后写入 Kafka 主题，并由 Flink 进行后续处理。
实时流处理，使数据具备 AI 能力
虽然核心流程以图像处理为主，但系统同样整合了商品、库存、采购及模型推理输出等数据源。Focal 利用 Flink 进行实时指标计算与聚合，将检测结果转化为货架可用性洞察、缺货事件及陈列合规信号。该流式层同时也是事件驱动图像管道中的微服务通信骨架。
在进入 AI 阶段之前的数据准备流程包括 PII 去除、数据脱敏、OCR、特征提取及其他图像预处理操作。这些步骤确保输入模型及下游系统的数据既符合隐私安全要求，又具备可建模性。
操作和分析汇
Focal 将低延迟的业务结果写入 MongoDB，并将整理后的数据流式同步至 Snowflake 用于分析与报表。同时，通过 CDC 流式机制将数据持续同步至数据仓库与数据湖，使下游系统无需依赖批处理 ETL 也能保持实时更新。
Store Walk 和 Impact 体验
可执行指令首先进入 Focal Systems 的 Store Walk 移动端（用于指导员工补货），并进一步汇总为 Impact 指标，用于门店效率与货架可用性分析看板。
Focal Systems 的 AI 技术栈由多种专有 LLM 与机器学习模型组成。在确保关键知识产权与模型训练留存内部的前提下，针对不同任务选择最合适的模型，是核心原则。
由流式数据与 Focal Systems AI 技术栈共同驱动的核心应用包括：
最关键的变化在于：门店决策正由实时上下文所驱动。新图像不断输入，系统进行推理、聚合与发布，随后门店员工据此执行操作。管理者在 Impact 中看到的是同一套“真实底座数据”，并与门店实时状态保持同步。
这一正向闭环依赖持续更新的高质量端到端上下文，这也正是流式处理成为架构核心的原因。最终，Focal 正在迈向由先进 AI 驱动的“自主管理门店”形态。
在 Confluent 上整合托管 Kafka 与 Flink，使 Focal 能够加速迭代、简化流式架构，并将重心放在业务逻辑而非基础设施运维上。团队以 Flink SQL 流式处理替代自研服务与原有不可扩展框架，在加速交付的同时降低了生产落地门槛。
从客户视角来看，Focal 通过 Action Tool 赋能门店团队，使其获得及时且可信的执行指令。同时，Impact 让零售相关方获取实时货架可用性与库存准确性洞察，这些能力均由增强数据流驱动，并持续提升模型输出质量。最终实现：更少缺货、更高货架可得性与库存准确性、更快补货与盘点，并在减少浪费的同时提升整体销售与企业级稳定性。