在零售场景中，“新鲜度”不仅适用于生鲜商品，更指 AI 做出决策所依赖的实时上下文信息。当原始数据被赋予业务语境后，Focal 的 AI 能够输出更可信的决策建议。这些数据包括实时货架图像、商品与陈列图变更、库存及销售等信号，并在流动过程中持续被处理与分析。

数据流能力使系统能够实时接收货架图像、执行模型推理、计算聚合结果，并以最低延迟输出洞察与行动建议。因此，门店员工可以在正确的时间被引导至正确的货架区域，而非延迟数小时。同时，管理层也能实时获取货架可用性指标，从而在当日做出更具影响力的运营决策。

该解决方案通过摄像头与深度学习模型的结合实现实时智能分析，整体由四个核心模块构成：

总体而言，Focal 平台融合了专有的货架摄像设备、先进 AI 能力与实时数据流架构，从而重塑零售运营模式。计算机视觉摄像头持续扫描门店货架，而 Shelf AI 每天处理并解析数百万张图像。Action Tool 移动应用指导门店员工及时补货，而 Impact 管理平台则提供货架状态的实时可视化分析，并支持历史回溯式洞察。