货满的杂货过道展示有零食
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Focal Systems：基于 AI 零售操作系统与实时数据驱动的门店运营优化

Focal Systems 展示了构建于 IBM Confluent 之上的零售 AI 如何作为实时操作系统运行：库存信号与门店数据通过 Kafka 与 Flink 实时流动，使团队能够及时识别缺货、触发补货，并实时衡量执行效果。

发布日期 2026年6月12日

每当商品在货架上缺货一秒，潜在收入便在无声流失。顾客空手离店，企业不仅失去销售机会，也失去对门店实时运营状态的关键洞察。

Focal Systems 构建了 Shelf AI，该系统可持续“感知”门店货架状态，自动识别缺货情况，并指导门店团队及时补货，确保商品在顾客需要时始终可得。

这家总部位于旧金山的公司致力于通过计算机视觉、AI 与数据流技术实现门店运营自动化，从而推动零售现代化，在提升盈利能力的同时减少食物浪费。AI 并非附加能力，而是驱动 Focal 零售智能体系的核心引擎。

通过对货架图像进行实时分析，该解决方案为门店提供关于库存与陈列状态的即时洞察，从而有效减少损耗并提升销售表现。Focal 通过构建基于高质量实时数据的 AI 零售操作系统，以简单且无缝的方式提升整体门店运营效率。

每张图像都包含多维数据，用于支撑决策制定

在零售场景中，“新鲜度”不仅适用于生鲜商品，更指 AI 做出决策所依赖的实时上下文信息。当原始数据被赋予业务语境后，Focal 的 AI 能够输出更可信的决策建议。这些数据包括实时货架图像、商品与陈列图变更、库存及销售等信号，并在流动过程中持续被处理与分析。

数据流能力使系统能够实时接收货架图像、执行模型推理、计算聚合结果，并以最低延迟输出洞察与行动建议。因此，门店员工可以在正确的时间被引导至正确的货架区域，而非延迟数小时。同时，管理层也能实时获取货架可用性指标，从而在当日做出更具影响力的运营决策。

该解决方案通过摄像头与深度学习模型的结合实现实时智能分析，整体由四个核心模块构成：

  • 计算机视觉专为零售环境严苛需求打造的专有独立摄像头系统。Focal 能够实现对整店的全方位覆盖，在整个营业时段内持续采集每一层货架上所有商品的图像数据。
  • Shelf AIFocal 专有的 AI 引擎对摄像头采集的数据进行解析，识别商品的在库、缺货与低库存状态，使零售商能够以与消费者一致的视角理解真实商品可用性。同时，该模型还能检测企业陈列规划与实际货架陈列之间的偏差。
  • Action ToolFocal 的 Action Tool 将 AI 能力直接交付至门店一线团队，实现任务的实时优先级排序与自动分配，从而提升合规性、商品可得性与员工执行效率。通过该应用，门店员工可以实时更新库存信息，减少食品浪费并生成更精准的补货订单。
  • ImpactFocal 的 Impact 管理分析平台用于衡量与管理计算机视觉在零售运营中带来的大规模效率提升，包括人力浪费的再分配、降低缺货持续时间、挽回流失销售、提升任务完成率、强化合规执行，以及优化门店陈列与商品呈现效果。该平台还包含 Store Walk 功能，使零售管理者能够以虚拟方式“巡店”，远程查看任意门店的货架状态、商品可用性与运营表现，从而获得全局运营视角。

总体而言，Focal 平台融合了专有的货架摄像设备、先进 AI 能力与实时数据流架构，从而重塑零售运营模式。计算机视觉摄像头持续扫描门店货架，而 Shelf AI 每天处理并解析数百万张图像。Action Tool 移动应用指导门店员工及时补货，而 Impact 管理平台则提供货架状态的实时可视化分析，并支持历史回溯式洞察。

构建实时 AI 零售操作系统所面临的挑战

在 Focal Systems 转向统一的托管数据流平台之前，团队依赖自研服务与内部框架，但难以跟上零售行业的高速节奏，其主要挑战包括：

  • 高基数数据：难以高效处理并可视化来自每一家门店、每一台摄像头、每一张图像的海量高基数数据，也难以及时转化为可执行洞察。
  • 可扩展性不足：自研架构在处理高吞吐数据与复杂基数时存在瓶颈，点对点数据管道承压严重，聚合管理缺乏灵活性，从而拖慢了指标迭代与新功能开发节奏。
  • 企业级托管方案需求：作为精简团队，Focal 需要一个具备高可用性的托管平台，以加速产品开发与迭代。同时，这类方案还必须具备足够的可定制性，以避免在平台规模扩大后演变为技术瓶颈或架构死胡同。考虑到 Focal 服务于大型企业级零售客户，对企业级就绪能力以及高可用性与稳定性的保障均属于不可妥协的核心要求。
  • 在成本效率与单位经济模型之间取得平衡：成本控制是首要考量。Focal 的架构与技术选型均基于内部单位经济模型进行严格评估，以确保可持续增长。

以 IBM Confluent 作为流式 AI 的核心骨干

对 Focal 而言，完全托管、云原生且可扩展的服务是硬性要求，而 IBM Confluent 的成熟体系则在不增加运维负担的前提下，加速了从原型到生产的转化。由于团队已在 Confluent Cloud 上使用云原生 Apache Kafka®，因此在现有架构基础上启用无服务器 Apache Flink® 也变得顺畅自然。

  • 事件驱动流式架构：Confluent 上的 Kafka 构成了贯穿 AI/ML 各处理阶段与服务之间的通信骨干，支撑图像处理流水线。
  • Flink 流处理：Focal 利用 Flink SQL 与表抽象模型（映射至 Kafka 主题），实时计算按门店、按摄像头维度的各类指标。
  • 连接器与数据治理：该架构依赖连接器将数据写入操作型存储（如 MongoDB），并将整理后的数据同步至 Snowflake。随着数据集与协作团队不断扩展，数据治理与目录管理的重要性也愈发凸显。

图表直观呈现了整体架构概览：

客户焦点系统架构图

从整体视角来看，数据从门店货架流向可执行洞察的路径如下：

摄取

零售数据通过 API 写入 MySQL，并同时流入 Kafka 主题。数据来源包括货架图像及其元数据、商品更新、库存水平、销售数据等，主要来自计算机视觉管道。

计算机视觉与推理

Focal 的专有 LLM 与机器学习模型运行在 GCP 上（见架构图中的粉色模块）。图像特征与检测结果（如商品存在情况、缺货空位、错位商品等）被提取后写入 Kafka 主题，并由 Flink 进行后续处理。

实时流处理，使数据具备 AI 能力

虽然核心流程以图像处理为主，但系统同样整合了商品、库存、采购及模型推理输出等数据源。Focal 利用 Flink 进行实时指标计算与聚合，将检测结果转化为货架可用性洞察、缺货事件及陈列合规信号。该流式层同时也是事件驱动图像管道中的微服务通信骨架。

在进入 AI 阶段之前的数据准备流程包括 PII 去除、数据脱敏、OCR、特征提取及其他图像预处理操作。这些步骤确保输入模型及下游系统的数据既符合隐私安全要求，又具备可建模性。

操作和分析汇

Focal 将低延迟的业务结果写入 MongoDB，并将整理后的数据流式同步至 Snowflake 用于分析与报表。同时，通过 CDC 流式机制将数据持续同步至数据仓库与数据湖，使下游系统无需依赖批处理 ETL 也能保持实时更新。

Store Walk 和 Impact 体验

可执行指令首先进入 Focal Systems 的 Store Walk 移动端（用于指导员工补货），并进一步汇总为 Impact 指标，用于门店效率与货架可用性分析看板。

零售 AI 应用场景拆解

Focal Systems 的 AI 技术栈由多种专有 LLM 与机器学习模型组成。在确保关键知识产权与模型训练留存内部的前提下，针对不同任务选择最合适的模型，是核心原则。

由流式数据与 Focal Systems AI 技术栈共同驱动的核心应用包括：

  • 货架可用性监控（缺货检测）：持续推理将图像流转化为带时间戳的可靠信号流，驱动 Action Tool 中的补货流程。
  • 自动化库存审计（循环盘点）：Focal 基于检测结果与元数据计算差异与趋势，从而减少人工盘点并提升准确性。
  • 货架陈列合规与销售优化：系统基于实时视觉流识别错放商品与合规问题，并优先呈现最具影响力的行动建议。
  • Store Walk“时光回溯”：团队可回看门店任一区域在全天不同时间的状态，并结合实时计算指标，而非依赖次日批处理数据。

实时零售 AI 的业务影响

最关键的变化在于：门店决策正由实时上下文所驱动。新图像不断输入，系统进行推理、聚合与发布，随后门店员工据此执行操作。管理者在 Impact 中看到的是同一套“真实底座数据”，并与门店实时状态保持同步。

这一正向闭环依赖持续更新的高质量端到端上下文，这也正是流式处理成为架构核心的原因。最终，Focal 正在迈向由先进 AI 驱动的“自主管理门店”形态。

在 Confluent 上整合托管 Kafka 与 Flink，使 Focal 能够加速迭代、简化流式架构，并将重心放在业务逻辑而非基础设施运维上。团队以 Flink SQL 流式处理替代自研服务与原有不可扩展框架，在加速交付的同时降低了生产落地门槛。

从客户视角来看，Focal 通过 Action Tool 赋能门店团队，使其获得及时且可信的执行指令。同时，Impact 让零售相关方获取实时货架可用性与库存准确性洞察，这些能力均由增强数据流驱动，并持续提升模型输出质量。最终实现：更少缺货、更高货架可得性与库存准确性、更快补货与盘点，并在减少浪费的同时提升整体销售与企业级稳定性。

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Tobias Behre

Vice President of Product

Focal Systems

Marcin Stachura

Senior Software Engineer

Focal Systems

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