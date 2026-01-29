通过 Medallion 架构实现数据质量的五大途径

Medallion 数据架构 (MDA) 是注重质量的最佳实践方案，旨在解决组织在数据驱动转型中面临的重大挑战。

MDA 作为数据设计模式，将数据在整个生命周期中组织至相互独立的青铜层、白银层与黄金层。这一周期从数据摄取到数据转换，从数据聚合到数据消费。

此架构旨在克服简单集成方式（如提取、转换和加载 (ETL)）的局限性。在传统 ETL 场景中，由于数据质量不一致，大量时间被耗费在数据清洗上，最终阻碍了获取可执行洞察的能力。该架构通过分层设计逐步提升数据质量与结构，直接解决了传统方法的缺陷。