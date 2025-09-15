业务运营 资产管理 IT 自动化

更快、更智能的中小企业文件传输：现在正是试用 IBM Aspera 的好时机

出版 15 九月 2025
数字插图：一个人坐在办公桌前使用笔记本电脑，其头顶上方文件呈螺旋状排列

Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

Aspera 由 IBM 的 FASP 专利技术提供支持，通过完全利用可用带宽消除文件传输瓶颈，而不牺牲可靠性或加密性。

对中小企业而言，时间就是生命线。无论是向客户交付创意成果、跨团队传输大型数据集，还是与全球合作伙伴共享媒体文件，文件传输的延迟都可能导致错过截止日期、错失商业良机。而电子邮件、FTP 等传统方式，甚至是消费级云服务，都已无法满足如今对速度、安全性与可靠性的需求。

问题：“足够好”的文件共享

大多数中小企业初期会使用简单的文件共享工具，这类工具处理小文件时完全够用。但是，一旦文件变大——例如高分辨率视频、CAD 图纸、医学影像或数据量庞大的报告——这些工具就会成为瓶颈。上传失败，传输拖延数小时，安全性成为事后考虑的问题。文件交付应该像发送电子邮件一样简单，但要更快、更安全。

解决方案：IBM Aspera

IBM® Aspera 专为需跨任意距离、传输任意大小数据的企业打造，传输速度可达到网络允许的上限。依托 IBM 专利 FASP 技术，Aspera 能在不牺牲可靠性与加密安全性的前提下，充分利用可用带宽，彻底消除文件传输瓶颈。

对于中小企业来说，这意味着：

  • 大幅缩短客户项目交付周期
  • 确保敏感数据的安全共享
  • 弹性扩展能力适配业务增长
  • 简化工作流，为团队省时减压

行动验证：Fox Sports 与 Nexus5 案例

尽管 IBM Aspera 已获全球众多知名品牌信赖，其优势对中小企业同样适用。

  • 福克斯体育在国际足联世界杯等重大赛事期间，福克斯体育借助 Aspera 近乎实时地传输海量直播内容。对广电机构而言，分秒必争 —— 而 Aspera 交出了满意答卷。您的企业或许无需向数百万观众直播体育赛事，但这项技术同样能确保您的文件无论大小，都能实现高速、可靠且安全的传输。
  • Nexus5这家创意内容机构亟需一种解决方案，能够向全球客户及合作伙伴共享海量视频文件。借助 Aspera，Nexus5 彻底解决了传输延迟问题，不仅提升了协作效率，还确保了生产进度稳步推进。他们的故事道出了众多中小企业的心声：太多时间浪费在了漫长的文件上传等待中。而切换到 Aspera 后，他们不仅赢回了宝贵时间，更实现了安心无忧的传输体验。

这些故事表明，当速度和安全不是障碍而是优势时，一切皆有可能。

立即行动：立享 30% 折扣

前沿技术不再是大企业专属。截至 2025 年 12 月 15 日，Aspera 新用户月度及年度订阅可享 7 折优惠，中小企业如今能以极低成本，采用与行业领军企业同款的强大工具。

您可以借此机会：

  • 加速交付项目
  • 以稳定可靠、安全无忧的文件传输，为客户留下专业印象
  • 让团队摆脱技术难题和瓶颈

若大型文件传输曾拖累业务进展，现在正是切换的最佳时机。IBM Aspera 为您提供所需的速度、安全性与弹性扩展能力，且无需承担大企业级的高昂成本。

了解更多关于 IBM Aspera 的信息，并立即领取 30% 折扣。

