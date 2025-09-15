更快、更智能的中小企业文件传输：现在正是试用 IBM Aspera 的好时机

前沿技术不再是大企业专属。截至 2025 年 12 月 15 日，Aspera 新用户月度及年度订阅可享 7 折优惠，中小企业如今能以极低成本，采用与行业领军企业同款的强大工具。

您可以借此机会：

加速交付项目

以稳定可靠、安全无忧的文件传输，为客户留下专业印象

让团队摆脱技术难题和瓶颈

若大型文件传输曾拖累业务进展，现在正是切换的最佳时机。IBM Aspera 为您提供所需的速度、安全性与弹性扩展能力，且无需承担大企业级的高昂成本。

了解更多关于 IBM Aspera 的信息，并立即领取 30% 折扣。