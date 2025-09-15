更快、更智能的中小企业文件传输：现在正是试用 IBM Aspera 的好时机

Aspera 由 IBM 的 FASP 专利技术提供支持，通过完全利用可用带宽消除文件传输瓶颈，而不牺牲可靠性或加密性。
对中小企业而言，时间就是生命线。无论是向客户交付创意成果、跨团队传输大型数据集，还是与全球合作伙伴共享媒体文件，文件传输的延迟都可能导致错过截止日期、错失商业良机。而电子邮件、FTP 等传统方式，甚至是消费级云服务，都已无法满足如今对速度、安全性与可靠性的需求。
大多数中小企业初期会使用简单的文件共享工具，这类工具处理小文件时完全够用。但是，一旦文件变大——例如高分辨率视频、CAD 图纸、医学影像或数据量庞大的报告——这些工具就会成为瓶颈。上传失败，传输拖延数小时，安全性成为事后考虑的问题。文件交付应该像发送电子邮件一样简单，但要更快、更安全。
IBM® Aspera 专为需跨任意距离、传输任意大小数据的企业打造，传输速度可达到网络允许的上限。依托 IBM 专利 FASP 技术，Aspera 能在不牺牲可靠性与加密安全性的前提下，充分利用可用带宽，彻底消除文件传输瓶颈。
对于中小企业来说，这意味着：
尽管 IBM Aspera 已获全球众多知名品牌信赖，其优势对中小企业同样适用。
这些故事表明，当速度和安全不是障碍而是优势时，一切皆有可能。
前沿技术不再是大企业专属。截至 2025 年 12 月 15 日，Aspera 新用户月度及年度订阅可享 7 折优惠，中小企业如今能以极低成本，采用与行业领军企业同款的强大工具。
您可以借此机会：
若大型文件传输曾拖累业务进展，现在正是切换的最佳时机。IBM Aspera 为您提供所需的速度、安全性与弹性扩展能力，且无需承担大企业级的高昂成本。