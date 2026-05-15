Farmers State Bank 使用智能体式 AI 提供数字便利而不失人情味

随着大型金融机构不断追求规模和效率，客户体验往往变得非个人化且流于交易。FSB 认识到，其现有和潜在客户看重的是不同的东西：

与银行家的个人联系

无摩擦、便捷的服务访问

相信自己的需求被理解并得到用心处理

答案很明确：拥抱数字创新，同时不损害定义 FSB 的人情味。

客户越来越期望数字银行的速度、可及性和便利性，例如即时答案、轻松排期和按需支持。同时，他们仍然重视自 1907 年以来定义 FSB 使命的个性化、关系驱动的体验。

平衡这些期望构成了一个战略挑战，因为 FSB 力求在提供现代数字能力的同时，不损害以客户至上为核心的高接触式、个性化服务。这项工作需要技术与人际互动的审慎整合。

通过与 FSB 高管、分行负责人和合规官的沟通，发现了一些运营层面的改进机会：

客户经常联系 FSB 分行以满足常规需求，如分行营业时间和地址、旅行提醒、卡丢失或被盗指导、欺诈问题以及预约安排。

客户和潜在客户在正常营业时间之外无法轻松获得答案或采取行动，导致错失机会和延迟互动。

员工经常从建立关系的工作中分心，因为覆盖多个分行需要员工同时处理电话、电子邮件和现场咨询。

这些压力在高峰时段尤为明显，此时电话排队更长，客户的不满情绪增加。与此同时，支持这些交互的底层系统是碎片化的，需要在并非为标准化、可扩展的互操作而设计的工具之间进行手动协调。

不同员工和渠道之间的回复差异导致了客户体验和信息传递的不一致。客户通常不知道该联系哪位银行家，导致延误、错误转接或次优的服务体验。客户不得不在网站、电话和到访分行之间自行切换，缺乏无缝或引导式体验。

该网站主要作为一个静态信息库，而非交互式、面向行动的渠道，从而错失了与客户互动并将其高效引导至合适的银行家或服务的机会。