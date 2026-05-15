Farmers State Bank 使用智能体式 AI 提供数字便利而不失人情味

Farmers State Bank 最初从一个 AI 智能体开始，如今已成为在信任、控制和长期影响下扩展智能体式 AI 的蓝图。一个开放的、受治理的编排层将企业中的各个智能体连接起来，避免供应商锁定，从而实现了这一转型。
Farmers State Bank (FSB) 是一家值得信赖的社区银行，致力于为其服务的客户和社区提供个性化服务、财务稳定性和现代银行便利。凭借长期的诚信和以关系为核心的银行业传统，FSB 将本土价值观与前瞻性创新相结合，以满足个人、家庭和企业不断变化的需求。
通过对数字化转型的战略性投资——包括像 Penny 这样的智能体式 AI 解决方案——FSB 持续扩大服务可及性、提升服务质量，并在各个渠道提供安全、可靠的银行体验。
FSB 正在通过利用智能体式 AI 将银行与客户拉得更近，重新定义现代银行业的形态。
随着“Penny”的推出——一个由 IBM watsonx Orchestrate 提供支持、由 Incede.ai 开发的智能体式人工智能对话助手——FSB 创造了无缝、个性化的体验。这种体验将数字便利与社区银行关系的人情味融为一体。Penny 重新构想了客户互动，并实现了内部服务交付的现代化，成为 FSB 数字化转型历程中的一个标志性成就。
随着大型金融机构不断追求规模和效率，客户体验往往变得非个人化且流于交易。FSB 认识到，其现有和潜在客户看重的是不同的东西：
答案很明确：拥抱数字创新，同时不损害定义 FSB 的人情味。
客户越来越期望数字银行的速度、可及性和便利性，例如即时答案、轻松排期和按需支持。同时，他们仍然重视自 1907 年以来定义 FSB 使命的个性化、关系驱动的体验。
平衡这些期望构成了一个战略挑战，因为 FSB 力求在提供现代数字能力的同时，不损害以客户至上为核心的高接触式、个性化服务。这项工作需要技术与人际互动的审慎整合。
通过与 FSB 高管、分行负责人和合规官的沟通，发现了一些运营层面的改进机会：
这些压力在高峰时段尤为明显，此时电话排队更长，客户的不满情绪增加。与此同时，支持这些交互的底层系统是碎片化的，需要在并非为标准化、可扩展的互操作而设计的工具之间进行手动协调。
不同员工和渠道之间的回复差异导致了客户体验和信息传递的不一致。客户通常不知道该联系哪位银行家，导致延误、错误转接或次优的服务体验。客户不得不在网站、电话和到访分行之间自行切换，缺乏无缝或引导式体验。
该网站主要作为一个静态信息库，而非交互式、面向行动的渠道，从而错失了与客户互动并将其高效引导至合适的银行家或服务的机会。
面对客户对更快、更便捷支持的期望不断增长，FSB 着手打造一种全新的银行体验——既保留其个性化、以社区为中心的服务，同时拥抱现代智能技术。领导层认识到，客户越来越期望在所有渠道中获得即时答案、无缝预约安排和一致的指导。同时，FSB 希望减轻一线员工的运营压力，他们经常被从建立关系的工作中拉走去处理重复性的咨询。
“Penny 正在帮助我们重新构想银行体验，”FSB 首席零售银行官 Scott Falagan 表示，“客户可以按照自己的方式进行交互，获得即时、准确的指导，同时仍然感受到与最了解他们的人之间的联系。”
为了实现这些目标，FSB 寻求一种能够自动回答客户问题、安排与客户关系银行家的会面并减轻员工压力的解决方案。该解决方案还需要确保每次交互都是完全可审计的，并符合监管标准。
这一愿景催生了 Penny，一个由 Incede.ai 设计部署、由 IBM watsonx Orchestrate 提供支持的智能体式 AI 解决方案。Penny 作为一个集中编排层，管理智能体如何与企业系统、数据和用户进行交互。
在评估了多种技术之后，FSB 选择了 IBM watsonx Orchestrate，因为它与该银行的安全、运营和客户服务目标高度契合。主要驱动因素之一是它能够支持真正的智能体工作流自动化。与简单的聊天机器人不同，watsonx Orchestrate 可以执行多步骤任务，编排具有确定性结果的复杂工作流，并安全地将操作移交给集成的银行系统。它通过使用开放、标准化的接口来实现这一点，从而避免供应商锁定并确保长期灵活性。
这种开放的编排方法使 FSB 能够跨多样化的企业系统（无论是基于云还是本地部署）连接智能体。它能够无缝扩展到混合环境中，而无需为每个用例定制集成。
同样重要的是其企业级的安全与合规能力。该解决方案包含符合金融行业标准的控制措施，提供细粒度的访问权限，并与 FSB 现有的身份认证和审计系统顺畅地集成。这种集成确保每个自动化操作都完全符合监管和策略要求。此外，治理模型直接从底层系统继承，保留权限、强制执行策略，并在每次智能体驱动的交互中保持完整的可审计性。
FSB 选择 Incede.ai 是因为其在智能体式 AI 设计和部署方面的深厚专业知识，特别是对于必须安全、可审计且符合严格监管框架的解决方案。作为 IBM Business Partner，Incede.ai 与 FSB 领导层在互动研讨会中并肩工作，记录真实的客户工作流，识别运营瓶颈，并创建高可靠性的用户旅程。
Penny 帮助客户找到最方便的分行，并引导他们找到最适合其需求的银行家。她支持无缝的预约安排、按需回拨请求和实时短信互动。当问题超出其即时知识范围时，Penny 会从 FSB 网站和整理好的内部文档中检索相关信息，以确保准确、可靠的回答。
Penny 非但没有取代人与人之间的联系，反而加强了这种联系——消除摩擦、引导交互，并确保每位客户都有清晰的路径与 FSB 员工进行有意义的互动。watsonx Orchestrate 作为统一的控制平面，协调这些跨智能体、系统和工作流的交互。
随着 Penny 的推出，FSB 有意识地利用技术，使银行业务更加个性化和更具连接性。Penny 的设计初衷不是取代银行家，而是让客户更接近银行家。员工受益于简化的工作流和减少的运营压力，而客户则体验到更便捷的访问、更快的响应和更一致的服务。混合架构实现了这些成果，同时能够跨其他系统、渠道和用例进行扩展，而无需重新设计集成。
“Penny 受到了我们员工的欢迎，因为它简化了他们的工作并支持一致的服务，” Scott Falagan（首席零售银行官）说道
Penny 代表了 FSB 在加强长期客户关系方面的一项战略投资。早期的采用和积极的反馈表明，Penny 今天正在交付真正的价值，同时为 Farmers State Bank 的长期影响做好准备。
Farmers State Bank 借助 Penny 取得的成功展示了当智能体式 AI 建立在为信任、灵活性和规模化而设计的基础之上时，所能实现的可能性。