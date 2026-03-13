提升 Instana 可观测性：通过多智能体事件调查解决故障问题

用于事件调查的智能体式 AI 可自主开展根本原因分析与深度排查，精准定位引发事件的故障根源。Instana 可并行自动分析系统拓扑、分布式追踪、应用程序性能指标、日志及基础设施事件。

该技术支持多实体调查，即对相关服务与基础设施开展同步分析，通过协作式 AI 智能体实现智能体式 AI 事件调查与图形引导的根本原因分析 (RCA)，可在极少人工介入的前提下，更快、更精准地识别潜在根本原因。